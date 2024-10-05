https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/maddi-hasarli-kazada-tutanak-tutmak-icin-inen-suruculere-otomobil-carpti-2-olu-1088868506.html
Maddi hasarlı kazada tutanak tutmak için inen sürücülere otomobil çarptı: 2 ölü
Maddi hasarlı kazada tutanak tutmak için inen sürücülere otomobil çarptı: 2 ölü
Sputnik Türkiye
İzmir'de maddi hasarlı kaza yapan iki sürücü, araçlarından tutunak tutmak için indi. İki sürücüye hızla gelen başka bir araç çarptı. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T21:44+0300
2024-10-05T21:44+0300
2024-10-05T21:44+0300
türkiye
izmir
trafik kazası
ambulans
ambulans şoförleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cae22a6ad1404278dfa19d3b7c9ed50a.jpg
İzmir'de Yeşilköy-Ayrancılar yolunda meydana gelen kazada, Mustafa Navruz yönetimindeki 09 U 1299 plakalı kamyonet, Bilan Talaş yönetimindeki 35 ATK 049 plakalı ambulansa arkadan çarptı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Araçlarına bakmak için indilerKazaya bakmak için araçlarından inen 2 sürücüye bu esnada, K.B. yönetimindeki otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı 2 sürücü de yola savrularak ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Sürücüler Bilan Talaş ve Mustafa Navruz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü K.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/aracin-hakimiyetini-kaybetti-giselerdeki-beton-duvara-carpti-1088860732.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383749_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7f0788ff1761f580463e52b48e94212.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
izmir, trafik kazası, ambulans, ambulans şoförleri
izmir, trafik kazası, ambulans, ambulans şoförleri
Maddi hasarlı kazada tutanak tutmak için inen sürücülere otomobil çarptı: 2 ölü
İzmir'de maddi hasarlı kaza yapan iki sürücü, araçlarından tutunak tutmak için indi. İki sürücüye hızla gelen başka bir araç çarptı.
İzmir'de Yeşilköy-Ayrancılar yolunda meydana gelen kazada, Mustafa Navruz yönetimindeki 09 U 1299 plakalı kamyonet, Bilan Talaş yönetimindeki 35 ATK 049 plakalı ambulansa arkadan çarptı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Araçlarına bakmak için indiler
Kazaya bakmak için araçlarından inen 2 sürücüye bu esnada, K.B. yönetimindeki otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı 2 sürücü de yola savrularak ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Sürücüler Bilan Talaş ve Mustafa Navruz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü K.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.