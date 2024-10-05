https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/maddi-hasarli-kazada-tutanak-tutmak-icin-inen-suruculere-otomobil-carpti-2-olu-1088868506.html

Maddi hasarlı kazada tutanak tutmak için inen sürücülere otomobil çarptı: 2 ölü

Maddi hasarlı kazada tutanak tutmak için inen sürücülere otomobil çarptı: 2 ölü

Sputnik Türkiye

İzmir'de maddi hasarlı kaza yapan iki sürücü, araçlarından tutunak tutmak için indi. İki sürücüye hızla gelen başka bir araç çarptı. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T21:44+0300

2024-10-05T21:44+0300

2024-10-05T21:44+0300

türkiye

izmir

trafik kazası

ambulans

ambulans şoförleri

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İzmir'de Yeşilköy-Ayrancılar yolunda meydana gelen kazada, Mustafa Navruz yönetimindeki 09 U 1299 plakalı kamyonet, Bilan Talaş yönetimindeki 35 ATK 049 plakalı ambulansa arkadan çarptı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Araçlarına bakmak için indilerKazaya bakmak için araçlarından inen 2 sürücüye bu esnada, K.B. yönetimindeki otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı 2 sürücü de yola savrularak ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Sürücüler Bilan Talaş ve Mustafa Navruz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü K.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/aracin-hakimiyetini-kaybetti-giselerdeki-beton-duvara-carpti-1088860732.html

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izmir, trafik kazası, ambulans, ambulans şoförleri