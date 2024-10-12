https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/dogrulanmis-ilan-uygulamasi-otomotivde-de-basliyor-1089149656.html

Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor

Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, doğrulanmış ilan uygulamasının yıl başında zorunlu olacağını belirterek sistemi adım adım anlattı 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T15:06+0300

2024-10-12T15:06+0300

2024-10-12T15:06+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

ilan

araba

mahmut gürcan

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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, doğrulanmış ilan uygulamasıyla ilgili konuştu. Son 16 yıldır Türkiye kesintisiz büyümesini sürdürüyorSalgınla beraber dünyada ciddi küresel durgunluk yaşandığını anımsatan Gürcan, "Türkiye'de maalesef bundan payını almış oldu. Ancak her şeye rağmen küresel ticaretteki durgunluğa rağmen ekonomimiz üretmeye istihdam oluşturmaya ve ihracatı artırmaya yönelik hızla adımlarla ilerlemeye devam etti. Şöyle baktığımızda Türkiye son on 16 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz 2023 yılında yüzde 5,1'lik bir büyümeyi gerçekleştirdi." diye konuştu.Gürcan, ihracatta lokomotif bir role sahip olan otomotiv ana sanayi ihracatının 2023'te 19,4 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, "Yan sanayi dahil toplam ihracatımız ise 35 milyar doları aşmıştır. Otomotiv sektörü 2024 ocak-eylül döneminde yüzde 5,3'lük büyümeyle 26,9 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdi. Bu da tarihi bir rekordur." dedi.Uygulama ocakta zorunlu oluyorİlan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirdiklerini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:Gürcan, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmaya yönelik çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

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ticaret bakanlığı, ilan, araba, mahmut gürcan