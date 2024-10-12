https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceli-abdnin-suriyeye-yonelik-yaptirimlari-uzatmasini-degerlendirdi-1089161472.html
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları uzatmasını değerlendirdi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları uzatmasını değerlendirdi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları uzatmasına ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır'... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T17:56+0300
2024-10-12T17:56+0300
2024-10-12T17:56+0300
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öncü keçeli
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir yıl daha uzatmasına ilişkin soruya yazılı cevap verdi.ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında ilk kez 2019'da yayımladığı 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir seneliğine uzatmasını, "Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır." şeklinde değerlendiren Keçeli, şunları kaydetti:"Bu tür önyargılı tasarrufların tekrarı yerine Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır."ABD, 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında Suriye'de birçok rejim destekçisine yaptırım uyguluyor. Yaptırımlar, Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm bulunmasını engelleyen, insan hakları ihlallerinde bulunan veya rejimi destekleyen kişi ve kurumları hedef alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/yakin-tarihi-krizle-dolu-turk-amerikan-iliskileri-ihtiyac-sebebiyle-diplomasi-yurutulse-de-turkiye-1088472781.html
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dışişleri bakanlığı, öncü keçeli, abd, suriye, yaptırım
dışişleri bakanlığı, öncü keçeli, abd, suriye, yaptırım
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları uzatmasını değerlendirdi
ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları uzatmasına ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır' yorumu yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir yıl daha uzatmasına ilişkin soruya yazılı cevap verdi.
ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında ilk kez 2019'da yayımladığı 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir seneliğine uzatmasını, "Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır." şeklinde değerlendiren Keçeli, şunları kaydetti:
"Bu tür önyargılı tasarrufların tekrarı yerine Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır."
ABD, 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında Suriye'de birçok rejim destekçisine yaptırım uyguluyor. Yaptırımlar, Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm bulunmasını engelleyen, insan hakları ihlallerinde bulunan veya rejimi destekleyen kişi ve kurumları hedef alıyor.