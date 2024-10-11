İran saldırısı sonrası ABD, İsrail'e misilleme için 'tam destek' vermişti: Basra Körfezi'ndeki ABD üsleri nerede?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 Ekim Ankara Gar Katliamı: ‘Kusurlu olanlar hesap vermedi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ayhan Günyıl, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
2 genç kızı katleden Katil Semih Çelik'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka üreten girişimler
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘İsrail, Türkiye’nin güçlü bir şekilde Filistin dosyasında olmasını istemiyor’
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kim bu et baronları
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
19:21
2 dk
TÜRK EDEBİYATININ 'KAPTAN'I
Attila İlhan neden akıl hastanesinde kaldı?
19:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Antalya’da ormanlık alanlar ihale ile kiralanıyor: ‘Ormanlarımız turizmcilere peşkeş çekilecek’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yönetmen Nebil Özgentürk, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda cinayetlerde ciddi oranda artış var
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Incel dosyası: ‘Psikolojik destek ve tedavi önemli’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
CIA’de taciz skandalı: CIA mensuplarının yüzde 7’si
15:14
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Türkiye’nin faaliyetleri vurgulandı
15:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Tüm dünya bir araya gelse bile İsrail barış istemiyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Gebze'de hayvan katliamı
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
ÖZEL HABER
Kim bu et baronları? Öztürkmen, Sputnik'te anlattı
19:24
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:32
18 dk
ÖZEL HABER
Kış saatine geçilmesini savunan Prof. Dr. Dökmen: Karanlık sokaklar depresif duygular uyandırır
19:55
2 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan dünya liderlerine ne hediye etti?
20:05
5 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret 2025 zammı için son tahminler paylaşıldı
20:17
6 dk
ÖZEL HABER
Uzmanları anlattı: Umutsuzluk, karamsarlık, mutsuzluk ruhsal hastalıkları artırıyor
22:22
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/iran-saldirisi-sonrasi-abd-israile-misilleme-icin-tam-destek-vermisti-basra-korfezindeki-abd-usleri-1089123892.html
İran saldırısı sonrası ABD, İsrail'e misilleme için 'tam destek' vermişti: Basra Körfezi'ndeki ABD üsleri nerede?
İran saldırısı sonrası ABD, İsrail'e misilleme için 'tam destek' vermişti: Basra Körfezi'ndeki ABD üsleri nerede?
Sputnik Türkiye
Tahran'ın Körfez ülkelerini ve ABD'nin Ortadoğu'daki diğer müttefiklerini, topraklarının ya da hava sahalarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılması... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T20:30+0300
2024-10-11T20:33+0300
dünya
iran
israil
abd
körfez ülkeleri
kuveyt
katar
bahreyn
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087252342_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_142acb6827ef47aaf0bc699c5906cdbe.jpg
Batı basınında yer alan söz konusu bu iddia, İsrail'in İran'ın 1 Ekim'deki misilleme füze saldırısına karşılık vereceğinin sinyalini vermesinin ardından yer aldı. Körfez ülkelerinin ise ekonomilerine zarar verebilecek bu tırmanıştan ve bilhassa endişe duydukları İran'a yönelik herhangi bir saldırıda topraklarının veya hava sahalarının kullanılmasına izin vermeyecekleri 'sözü' verdikleri öne sürüldü.Olası bir İran-İsrail gerilimi söz konusu olduğuda Ortadoğu'da İsrail'in politikalarını destekleyen ABD'nin askeri üslerine ev sahipliği yapan hangi Basra Körfezi ülkeleri ileri karakol olarak kullanılabileği sorusu ise önemli bir değişken olarak kabul ediliyor.ABD'nin Ortadoğu'da en az 40 bin askeri bulunduğu belirtilirken bunların çoğunluğunun Körfez ülkelerinde, stratejik hava ve deniz üssünde bulunduğu biliniyor.ABD'nin Körfez ülkelerinde yer alan üsleri şu şekilde:KuveytBölgedeki en büyük Amerikan askeri varlığına sahip 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olan Kuveyt, başta Camp Arifjan, Ali al-Salem Hava Üssü ve Ahmed Al Jaber Hava Üssü olmak üzere yaklaşık 13 bin 500 ABD kuvvetine ev sahipliği yapıyor.KatarBir diğer 'NATO dışı önemli müttefik' olan Katar ise çoğunluğu El Udeid Hava Üssü'nde konuşlanmış 10 bin askeri personele ev sahipliği yapıyor. Bu üs aynı zamanda ABD Merkez Komutanlığı'nın İleri Karargahı ve Birleşik Hava Operasyonları Merkezi olarak da hizmet veriyor.BahreynABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı ve ABD Beşinci Filo Karargâhı'na ev sahipliği yapan bir ABD donanma üssü olan Naval Support Activity Bahreyn, 7 bin ila 9 bin arasında ABD askeri personeline ev sahipliği yapıyor.Birleşik Arap EmirlikleriBirleşik Arap Emirlikleri'nin ise farklı tahminlere göre 3 bin 500 ila 5 bin arasında ABD askeri personeline ev sahipliği yaptığı belirtilirken bu personelin çoğunluğunn El-Zafra Hava Üssü'nde konuşlandığı dile getiriliyor. Bu üste faaliyet gösteren Körfez Hava Harp Merkezi, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri kuvvetleri için hava ve füze savunma eğitimi sağlıyor. ABD Donanması'nın Beşinci Filosu, Basra Körfezi'ndeki deniz güvenliği operasyonlarını desteklemek için Dubai'nin Cebel Ali Limanı'nı kullanıyor.Suudi ArabistanBüyük bir kısmı Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlanmış yaklaşık 2 bin 700 ABD askerinin Suudi Arabistan'da bulunduğu ifade ediliyor.UmmanMasirah ve Thumrait hava üslerinde ise net bir sayı belirtilmese de ABD Hava Kuvvetleri mensuplarının yer aldığı biliniyor. Öte yandan USS Abraham Lincoln Taşıyıcı Taarruz Grubu Ağustos ayından bu yana Umman açıklarında konuşlanmış durumda yer alıyor.'Bu bir karmaşa'Daha evvel Batı basınına demeç veren üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD'nin Körfez'deki müttefikleri, ABD'nin Tahran'a ya da onun vekillerine ülkelerindeki üslerden misilleme yapmasına yol açabilecek yolları kapatmak için yoğun çaba harcadıklarını iddia etmişti.Buna ek olarak yetkili, ABD'nin İran'a misilleme saldırısı düzenlenmesi durumunda ABD savaş uçaklarının kendi hava sahaları üzerinde uçmasını engellemek için harekete geçtiklerini öne sürmüştü.Üst düzey bir ABD'li yetkili yaptığı açıklamada, “Bu bir karmaşa” cümlesini kullanmıştı.'ABD'nin İsrail'e desteği tam'ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündemi değerlendirdiği toplantıda İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısından bu yana İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile henüz görüşmediğini ancak görüşme niyetinde olduğunu söylemişti.Netanyahu ile konuşup konuşmadığı sorusuna yanıt veren Joe Biden "Onunla konuşmadım, konuşacağım ve mesajım nihayet gerekli olduğu sonucuna vardığımız şeye bağlı olacak" cümlesini kaydetmiş ve ABD'nin İsrail'e desteğinin tam olduğunu "Amerika İsrail’i tamamen tamamen tamamen destekliyor" ifadeleriyle yinelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/putin-ve-iranli-mevkidasi-pezeskiyan-ilk-kez-yuz-yuze-gorustu-1089104160.html
iran
israil
kuveyt
katar
bahreyn
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
suudi arabistan
umman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087252342_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_521e5a35d46e2d9e74be4a2f731e7ebe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
iran, israil, abd, körfez ülkeleri, kuveyt, katar, bahreyn, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, umman, abd üssü
iran, israil, abd, körfez ülkeleri, kuveyt, katar, bahreyn, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, umman, abd üssü

İran saldırısı sonrası ABD, İsrail'e misilleme için 'tam destek' vermişti: Basra Körfezi'ndeki ABD üsleri nerede?

20:30 11.10.2024 (güncellendi: 20:33 11.10.2024)
© AP Photo / Brian M. WilburABD Donanması
ABD Donanması - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Brian M. Wilbur
Abone ol
Tahran'ın Körfez ülkelerini ve ABD'nin Ortadoğu'daki diğer müttefiklerini, topraklarının ya da hava sahalarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılması halinde saldırmakla uyardığı iddiası Batı basınında geniş yankı uyandırdı. ABD'nin Basra Körfezi'nde yer alan üsleri nerelerde yer alıyor? Sputnik'in haberinde.
Batı basınında yer alan söz konusu bu iddia, İsrail'in İran'ın 1 Ekim'deki misilleme füze saldırısına karşılık vereceğinin sinyalini vermesinin ardından yer aldı.
Körfez ülkelerinin ise ekonomilerine zarar verebilecek bu tırmanıştan ve bilhassa endişe duydukları İran'a yönelik herhangi bir saldırıda topraklarının veya hava sahalarının kullanılmasına izin vermeyecekleri 'sözü' verdikleri öne sürüldü.
Olası bir İran-İsrail gerilimi söz konusu olduğuda Ortadoğu'da İsrail'in politikalarını destekleyen ABD'nin askeri üslerine ev sahipliği yapan hangi Basra Körfezi ülkeleri ileri karakol olarak kullanılabileği sorusu ise önemli bir değişken olarak kabul ediliyor.
ABD'nin Ortadoğu'da en az 40 bin askeri bulunduğu belirtilirken bunların çoğunluğunun Körfez ülkelerinde, stratejik hava ve deniz üssünde bulunduğu biliniyor.
ABD'nin Körfez ülkelerinde yer alan üsleri şu şekilde:

Kuveyt

Bölgedeki en büyük Amerikan askeri varlığına sahip 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olan Kuveyt, başta Camp Arifjan, Ali al-Salem Hava Üssü ve Ahmed Al Jaber Hava Üssü olmak üzere yaklaşık 13 bin 500 ABD kuvvetine ev sahipliği yapıyor.

Katar

Bir diğer 'NATO dışı önemli müttefik' olan Katar ise çoğunluğu El Udeid Hava Üssü'nde konuşlanmış 10 bin askeri personele ev sahipliği yapıyor.
Bu üs aynı zamanda ABD Merkez Komutanlığı'nın İleri Karargahı ve Birleşik Hava Operasyonları Merkezi olarak da hizmet veriyor.

Bahreyn

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı ve ABD Beşinci Filo Karargâhı'na ev sahipliği yapan bir ABD donanma üssü olan Naval Support Activity Bahreyn, 7 bin ila 9 bin arasında ABD askeri personeline ev sahipliği yapıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise farklı tahminlere göre 3 bin 500 ila 5 bin arasında ABD askeri personeline ev sahipliği yaptığı belirtilirken bu personelin çoğunluğunn El-Zafra Hava Üssü'nde konuşlandığı dile getiriliyor.
Bu üste faaliyet gösteren Körfez Hava Harp Merkezi, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri kuvvetleri için hava ve füze savunma eğitimi sağlıyor.
ABD Donanması'nın Beşinci Filosu, Basra Körfezi'ndeki deniz güvenliği operasyonlarını desteklemek için Dubai'nin Cebel Ali Limanı'nı kullanıyor.

Suudi Arabistan

Büyük bir kısmı Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlanmış yaklaşık 2 bin 700 ABD askerinin Suudi Arabistan'da bulunduğu ifade ediliyor.

Umman

Masirah ve Thumrait hava üslerinde ise net bir sayı belirtilmese de ABD Hava Kuvvetleri mensuplarının yer aldığı biliniyor.
Öte yandan USS Abraham Lincoln Taşıyıcı Taarruz Grubu Ağustos ayından bu yana Umman açıklarında konuşlanmış durumda yer alıyor.

'Bu bir karmaşa'

Daha evvel Batı basınına demeç veren üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD'nin Körfez'deki müttefikleri, ABD'nin Tahran'a ya da onun vekillerine ülkelerindeki üslerden misilleme yapmasına yol açabilecek yolları kapatmak için yoğun çaba harcadıklarını iddia etmişti.
Buna ek olarak yetkili, ABD'nin İran'a misilleme saldırısı düzenlenmesi durumunda ABD savaş uçaklarının kendi hava sahaları üzerinde uçmasını engellemek için harekete geçtiklerini öne sürmüştü.
Üst düzey bir ABD'li yetkili yaptığı açıklamada, “Bu bir karmaşa” cümlesini kullanmıştı.

'ABD'nin İsrail'e desteği tam'

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündemi değerlendirdiği toplantıda İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısından bu yana İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile henüz görüşmediğini ancak görüşme niyetinde olduğunu söylemişti.
Netanyahu ile konuşup konuşmadığı sorusuna yanıt veren Joe Biden "Onunla konuşmadım, konuşacağım ve mesajım nihayet gerekli olduğu sonucuna vardığımız şeye bağlı olacak" cümlesini kaydetmiş ve ABD'nin İsrail'e desteğinin tam olduğunu "Amerika İsrail’i tamamen tamamen tamamen destekliyor" ifadeleriyle yinelemişti.
بوتين يلتفي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
DÜNYA
Putin ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ilk kez yüz yüze görüştü
13:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала