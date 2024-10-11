https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/iran-saldirisi-sonrasi-abd-israile-misilleme-icin-tam-destek-vermisti-basra-korfezindeki-abd-usleri-1089123892.html

İran saldırısı sonrası ABD, İsrail'e misilleme için 'tam destek' vermişti: Basra Körfezi'ndeki ABD üsleri nerede?

İran saldırısı sonrası ABD, İsrail'e misilleme için 'tam destek' vermişti: Basra Körfezi'ndeki ABD üsleri nerede?

Sputnik Türkiye

Tahran'ın Körfez ülkelerini ve ABD'nin Ortadoğu'daki diğer müttefiklerini, topraklarının ya da hava sahalarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılması... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T20:30+0300

2024-10-11T20:30+0300

2024-10-11T20:33+0300

dünya

iran

israil

abd

körfez ülkeleri

kuveyt

katar

bahreyn

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Batı basınında yer alan söz konusu bu iddia, İsrail'in İran'ın 1 Ekim'deki misilleme füze saldırısına karşılık vereceğinin sinyalini vermesinin ardından yer aldı. Körfez ülkelerinin ise ekonomilerine zarar verebilecek bu tırmanıştan ve bilhassa endişe duydukları İran'a yönelik herhangi bir saldırıda topraklarının veya hava sahalarının kullanılmasına izin vermeyecekleri 'sözü' verdikleri öne sürüldü.Olası bir İran-İsrail gerilimi söz konusu olduğuda Ortadoğu'da İsrail'in politikalarını destekleyen ABD'nin askeri üslerine ev sahipliği yapan hangi Basra Körfezi ülkeleri ileri karakol olarak kullanılabileği sorusu ise önemli bir değişken olarak kabul ediliyor.ABD'nin Ortadoğu'da en az 40 bin askeri bulunduğu belirtilirken bunların çoğunluğunun Körfez ülkelerinde, stratejik hava ve deniz üssünde bulunduğu biliniyor.ABD'nin Körfez ülkelerinde yer alan üsleri şu şekilde:KuveytBölgedeki en büyük Amerikan askeri varlığına sahip 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olan Kuveyt, başta Camp Arifjan, Ali al-Salem Hava Üssü ve Ahmed Al Jaber Hava Üssü olmak üzere yaklaşık 13 bin 500 ABD kuvvetine ev sahipliği yapıyor.KatarBir diğer 'NATO dışı önemli müttefik' olan Katar ise çoğunluğu El Udeid Hava Üssü'nde konuşlanmış 10 bin askeri personele ev sahipliği yapıyor. Bu üs aynı zamanda ABD Merkez Komutanlığı'nın İleri Karargahı ve Birleşik Hava Operasyonları Merkezi olarak da hizmet veriyor.BahreynABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı ve ABD Beşinci Filo Karargâhı'na ev sahipliği yapan bir ABD donanma üssü olan Naval Support Activity Bahreyn, 7 bin ila 9 bin arasında ABD askeri personeline ev sahipliği yapıyor.Birleşik Arap EmirlikleriBirleşik Arap Emirlikleri'nin ise farklı tahminlere göre 3 bin 500 ila 5 bin arasında ABD askeri personeline ev sahipliği yaptığı belirtilirken bu personelin çoğunluğunn El-Zafra Hava Üssü'nde konuşlandığı dile getiriliyor. Bu üste faaliyet gösteren Körfez Hava Harp Merkezi, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri kuvvetleri için hava ve füze savunma eğitimi sağlıyor. ABD Donanması'nın Beşinci Filosu, Basra Körfezi'ndeki deniz güvenliği operasyonlarını desteklemek için Dubai'nin Cebel Ali Limanı'nı kullanıyor.Suudi ArabistanBüyük bir kısmı Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlanmış yaklaşık 2 bin 700 ABD askerinin Suudi Arabistan'da bulunduğu ifade ediliyor.UmmanMasirah ve Thumrait hava üslerinde ise net bir sayı belirtilmese de ABD Hava Kuvvetleri mensuplarının yer aldığı biliniyor. Öte yandan USS Abraham Lincoln Taşıyıcı Taarruz Grubu Ağustos ayından bu yana Umman açıklarında konuşlanmış durumda yer alıyor.'Bu bir karmaşa'Daha evvel Batı basınına demeç veren üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD'nin Körfez'deki müttefikleri, ABD'nin Tahran'a ya da onun vekillerine ülkelerindeki üslerden misilleme yapmasına yol açabilecek yolları kapatmak için yoğun çaba harcadıklarını iddia etmişti.Buna ek olarak yetkili, ABD'nin İran'a misilleme saldırısı düzenlenmesi durumunda ABD savaş uçaklarının kendi hava sahaları üzerinde uçmasını engellemek için harekete geçtiklerini öne sürmüştü.Üst düzey bir ABD'li yetkili yaptığı açıklamada, “Bu bir karmaşa” cümlesini kullanmıştı.'ABD'nin İsrail'e desteği tam'ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündemi değerlendirdiği toplantıda İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısından bu yana İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile henüz görüşmediğini ancak görüşme niyetinde olduğunu söylemişti.Netanyahu ile konuşup konuşmadığı sorusuna yanıt veren Joe Biden "Onunla konuşmadım, konuşacağım ve mesajım nihayet gerekli olduğu sonucuna vardığımız şeye bağlı olacak" cümlesini kaydetmiş ve ABD'nin İsrail'e desteğinin tam olduğunu "Amerika İsrail’i tamamen tamamen tamamen destekliyor" ifadeleriyle yinelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/putin-ve-iranli-mevkidasi-pezeskiyan-ilk-kez-yuz-yuze-gorustu-1089104160.html

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katar

bahreyn

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

suudi arabistan

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iran, israil, abd, körfez ülkeleri, kuveyt, katar, bahreyn, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, umman, abd üssü