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Sağlık Bakanlığı 'e-nabız'ın Katar'a satıldığı iddialarına yanıt verdi
Sağlık Bakanlığı 'e-nabız'ın Katar'a satıldığı iddialarına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'nin Katar'a satıldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını açıkladı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T18:54+0300
2024-10-11T18:54+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
e-nabız
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açıklama
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Sağlık Bakanlığı, internet sitesinden bazı basın yayın organlarında yer alan e-Nabız'ın Katar'a satıldığını iddia eden haberler hakkında yazılı açıklama yapıldı.e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'nin Sağlık Bakanlığının amaç ve hedefleri doğrultusunda tasarlanarak geliştirildiği ve tüm unsurlarıyla Bakanlığa ait olduğu belirtilen açıklamada, e-Nabız'ın aktif kullanıcı sayısının 70 milyon olduğu, 39 farklı merkezi sistemle entegre 30 binden fazla sağlık tesisiyle güvenli ortamda haberleşen devasa bilgi sistemleri bütünü haline geldiği kaydedildi.Hiçbir ülkeye satılmadı"e-Nabız sistemi hiçbir ülkeye satılmadığı gibi Sağlık Bakanlığından izin almadan hiçbir ülkeye satılamaz ve Bakanlığımızdan izinsiz kullanılamaz. e-Nabız ve benzeri milli projeler ülkemizi sağlık bilişimi alanında dünya ölçeğinde gıpta ile izlenen bir noktaya getirmiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, sağlık bilişimi alanında oluşmuş bu başarılı atmosferin, çok sayıda Türk şirketinin Türkiye'de edindikleri kıymetli tecrübeleri kullanarak yurt dışında sağlık bilişimi alanında hizmet sunmasına da katkı verdiği bildirildi.'Yasal yollara başvuracağız'Hiçbir şekilde vatan vatandaşların kişisel sağlık verilerinin satılması veya üçüncü kişilere açılması mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:e-Nabız'ın, teşhis ve tedavi sürecinde aldığı rolle sağlık sisteminin ana unsuru haline geldiği belirtilen açıklamada, vatandaşın kendi sağlığını yönetmede kullandığı bu sisteme karşı yalan haberlerle güven kaybı oluşmasına müsaade edilmeyeceği vurgulandı.Açıklamada, "Çirkin ve gerçeğe aykırı sözde haberleri üreten ve yayanlara karşı tüm yasal yollara başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/bakan-isikhan-asgari-ucretle-ilgili-konustu-aralik-ayinin-basinda-isci-isveren-temsilcileriyle-1089113048.html
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sağlık bakanlığı, e-nabız, katar, açıklama
sağlık bakanlığı, e-nabız, katar, açıklama

Sağlık Bakanlığı 'e-nabız'ın Katar'a satıldığı iddialarına yanıt verdi

18:54 11.10.2024
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA
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Sağlık Bakanlığı, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'nin Katar'a satıldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, internet sitesinden bazı basın yayın organlarında yer alan e-Nabız'ın Katar'a satıldığını iddia eden haberler hakkında yazılı açıklama yapıldı.
e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'nin Sağlık Bakanlığının amaç ve hedefleri doğrultusunda tasarlanarak geliştirildiği ve tüm unsurlarıyla Bakanlığa ait olduğu belirtilen açıklamada, e-Nabız'ın aktif kullanıcı sayısının 70 milyon olduğu, 39 farklı merkezi sistemle entegre 30 binden fazla sağlık tesisiyle güvenli ortamda haberleşen devasa bilgi sistemleri bütünü haline geldiği kaydedildi.

Hiçbir ülkeye satılmadı

"e-Nabız sistemi hiçbir ülkeye satılmadığı gibi Sağlık Bakanlığından izin almadan hiçbir ülkeye satılamaz ve Bakanlığımızdan izinsiz kullanılamaz. e-Nabız ve benzeri milli projeler ülkemizi sağlık bilişimi alanında dünya ölçeğinde gıpta ile izlenen bir noktaya getirmiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, sağlık bilişimi alanında oluşmuş bu başarılı atmosferin, çok sayıda Türk şirketinin Türkiye'de edindikleri kıymetli tecrübeleri kullanarak yurt dışında sağlık bilişimi alanında hizmet sunmasına da katkı verdiği bildirildi.

'Yasal yollara başvuracağız'

Hiçbir şekilde vatan vatandaşların kişisel sağlık verilerinin satılması veya üçüncü kişilere açılması mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın kişisel sağlık verileri, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca en yüksek idari ve teknik tedbirler alınarak korunmaktadır. e-Nabız ülkemizin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş, barındırdığı verilerin gizlilik ve güvenlik ihtiyacına binaen Bakanlığımızın Kritik Varlıklar listesine dahil edilmiştir. e-Nabız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medarıiftiharıdır ve tüm hakları Bakanlığımıza aittir."
e-Nabız'ın, teşhis ve tedavi sürecinde aldığı rolle sağlık sisteminin ana unsuru haline geldiği belirtilen açıklamada, vatandaşın kendi sağlığını yönetmede kullandığı bu sisteme karşı yalan haberlerle güven kaybı oluşmasına müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
Açıklamada, "Çirkin ve gerçeğe aykırı sözde haberleri üreten ve yayanlara karşı tüm yasal yollara başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadesine yer verildi.
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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