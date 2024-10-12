https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/bm-guclerini-vurmasi-ardindan-tepki-yagmisti-bir-ulke-daha-israil-ile-iliskilerini-resmi-olarak-1089131188.html

BM güçlerini vurması ardından tepki yağmıştı: Bir ülke daha İsrail ile ilişkilerini resmi olarak kesti

BM güçlerini vurması ardından tepki yağmıştı: Bir ülke daha İsrail ile ilişkilerini resmi olarak kesti

Sputnik Türkiye

Nikaragua, İsrail hükümetini 'insanlık düşmanı' olarak tanımlayarak ülkeyle arasındaki diplomatik ilişkiyi kesti. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T09:34+0300

2024-10-12T09:34+0300

2024-10-12T09:44+0300

israil- filistin çatışması

nikaragua

nikaragua kanalı

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

iran

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Nikaragua hükümetinden yapılan açıklamada, Ulusal Meclis’in oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda İsrail ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesildiği duyuruldu. Açıklamada, İsrail’in saldırılarının Filistin halkına yaşattığı acılara vurgu yapılarak, “Nikaragua, yıkıma ve vahşete maruz kalan Filistin halkı ve hükümetiyle dayanışmasını sürdürecektir. Nikaragua, uluslararası hukuka ve devletler arası medeni ilişkileri düzenleyen anlaşmalara bağlı kalarak, İsrail hükümetiyle diplomatik bağları koparma kararı almıştır.” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, “Filistin halkına karşı yürütülen soykırım, işgal ve sürekli saldırıları kınıyoruz. İsrail’in bu saldırıları şimdi de Lübnan halkına yönelmiş durumda. Aynı zamanda Suriye, Yemen ve İran’a yönelik tehditleri ile bölge ve dünya barışını tehlikeye atmaktadır.” denildi.İsrail hükümeti 'insanlık düşmanı' olarak nitelendirilmişti Nikaragua Ulusal Meclisi de İsrail’in Filistin’e yönelik 'soykırım, baskı ve aşırı nefret' politikalarını sert bir şekilde kınamış, Devlet Başkanı Daniel Ortega’ya İsrail ile diplomatik ilişkilerin sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu. Meclis ayrıca İsrail hükümetini “insanlık düşmanı” olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lubnanda-bm-ussunu-vuran-israile-batili-devletlerden-tepki-yagdi--1089086761.html

nikaragua

israil

iran

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