https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/bm-guclerini-vurmasi-ardindan-tepki-yagmisti-bir-ulke-daha-israil-ile-iliskilerini-resmi-olarak-1089131188.html
BM güçlerini vurması ardından tepki yağmıştı: Bir ülke daha İsrail ile ilişkilerini resmi olarak kesti
BM güçlerini vurması ardından tepki yağmıştı: Bir ülke daha İsrail ile ilişkilerini resmi olarak kesti
Sputnik Türkiye
Nikaragua, İsrail hükümetini 'insanlık düşmanı' olarak tanımlayarak ülkeyle arasındaki diplomatik ilişkiyi kesti. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T09:34+0300
2024-10-12T09:34+0300
2024-10-12T09:44+0300
israil- filistin çatışması
nikaragua
nikaragua kanalı
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
iran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086074144_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_4ebc26aadf02be6550cb6e711dd99753.jpg
Nikaragua hükümetinden yapılan açıklamada, Ulusal Meclis’in oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda İsrail ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesildiği duyuruldu. Açıklamada, İsrail’in saldırılarının Filistin halkına yaşattığı acılara vurgu yapılarak, “Nikaragua, yıkıma ve vahşete maruz kalan Filistin halkı ve hükümetiyle dayanışmasını sürdürecektir. Nikaragua, uluslararası hukuka ve devletler arası medeni ilişkileri düzenleyen anlaşmalara bağlı kalarak, İsrail hükümetiyle diplomatik bağları koparma kararı almıştır.” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, “Filistin halkına karşı yürütülen soykırım, işgal ve sürekli saldırıları kınıyoruz. İsrail’in bu saldırıları şimdi de Lübnan halkına yönelmiş durumda. Aynı zamanda Suriye, Yemen ve İran’a yönelik tehditleri ile bölge ve dünya barışını tehlikeye atmaktadır.” denildi.İsrail hükümeti 'insanlık düşmanı' olarak nitelendirilmişti Nikaragua Ulusal Meclisi de İsrail’in Filistin’e yönelik 'soykırım, baskı ve aşırı nefret' politikalarını sert bir şekilde kınamış, Devlet Başkanı Daniel Ortega’ya İsrail ile diplomatik ilişkilerin sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu. Meclis ayrıca İsrail hükümetini “insanlık düşmanı” olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lubnanda-bm-ussunu-vuran-israile-batili-devletlerden-tepki-yagdi--1089086761.html
nikaragua
israil
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086074144_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0df4158809b2db6240a1f6c57ee93a97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nikaragua, nikaragua kanalı, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, iran, iran devrim muhafızları, iran nükleer anlaşması
nikaragua, nikaragua kanalı, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, iran, iran devrim muhafızları, iran nükleer anlaşması
BM güçlerini vurması ardından tepki yağmıştı: Bir ülke daha İsrail ile ilişkilerini resmi olarak kesti
09:34 12.10.2024 (güncellendi: 09:44 12.10.2024)
Nikaragua, İsrail hükümetini 'insanlık düşmanı' olarak tanımlayarak ülkeyle arasındaki diplomatik ilişkiyi kesti.
Nikaragua hükümetinden yapılan açıklamada, Ulusal Meclis’in oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda İsrail ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesildiği duyuruldu.
Açıklamada, İsrail’in saldırılarının Filistin halkına yaşattığı acılara vurgu yapılarak, “Nikaragua, yıkıma ve vahşete maruz kalan Filistin halkı ve hükümetiyle dayanışmasını sürdürecektir. Nikaragua, uluslararası hukuka ve devletler arası medeni ilişkileri düzenleyen anlaşmalara bağlı kalarak, İsrail hükümetiyle diplomatik bağları koparma kararı almıştır.” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, “Filistin halkına karşı yürütülen soykırım, işgal ve sürekli saldırıları kınıyoruz. İsrail’in bu saldırıları şimdi de Lübnan halkına yönelmiş durumda. Aynı zamanda Suriye, Yemen ve İran’a yönelik tehditleri ile bölge ve dünya barışını tehlikeye atmaktadır.” denildi.
İsrail hükümeti 'insanlık düşmanı' olarak nitelendirilmişti
Nikaragua Ulusal Meclisi de İsrail’in Filistin’e yönelik 'soykırım, baskı ve aşırı nefret' politikalarını sert bir şekilde kınamış, Devlet Başkanı Daniel Ortega’ya İsrail ile diplomatik ilişkilerin sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu. Meclis ayrıca İsrail hükümetini “insanlık düşmanı” olarak nitelendirmişti.