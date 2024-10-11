https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lubnanda-bm-ussunu-vuran-israile-batili-devletlerden-tepki-yagdi--1089086761.html
Lübnan’da BM üssünü vuran İsrail’e Batılı devletlerden tepki yağdı
Lübnan’da BM üssünü vuran İsrail’e Batılı devletlerden tepki yağdı
Sputnik Türkiye
İsrail'in BM güçlerine saldırmasına Avrupalı devletler dahil birçok dünya ülkesinden tepki yağdı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T09:37+0300
2024-10-11T09:37+0300
2024-10-11T09:37+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
lübnan
batı
fransa
kanada
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089035621_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_73a3eebde18ac229218344c4b9c7dc7c.jpg
Birleşmiş Milletler’in Lübnan’daki barış gücü misyonu, Perşembe günü İsrail güçlerinin kasıtlı olarak kendi mevzilerine ateş açtığını ve iki barış gücü askerinin yaralandığını açıkladı. Bu saldırılar, Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü’ne (UNIFIL) asker katkısında bulunan BM üye devletlerinde öfkeye yol açtı. İsrail’in, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili birçok cephede inceleme altında olduğu bir dönemde bu yeni suçlamalar geldi.UNIFIL, İsrail tanklarının Lübnan sınırına yakın Naqoura’daki bir gözlem kulesine ateş açtığını ve iki Endonezyalı barış gücü askerinin yaralandığını belirtti.Ülkelerden tepki yağdıBirçok ülkeden saldırı hakkında sert açıklamalar gelse de özellikle İsrail'in dostu olarak bilinen Fransa, İtalya, İrlanda ve Kanada'dan tepkiler verildi. Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin UNIFIL üssüne ateş açması "endişe verici ve kabul edilemez” olarak nitelendi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise, UNIFIL üslerine yapılan saldırıların “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu ve bu tür saldırıların uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu ifade etti. Fransız Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadı ve İsrail’den açıklama beklediklerini belirtti.İsrail'in soykırımı belgeleştiriliyorPerşembe günü yayımlanan bir BM raporunda, İsrail’in Gazze’deki sağlık sistemini kasıtlı olarak yok etme politikası güttüğü belirtildi. Bu durumun, savaş suçları ve insanlığa karşı soykırım suçu teşkil ettiği vurgulandı. Pillay, raporun 30 Ekim’de BM Genel Kurulu’na sunulmasından önce yaptığı açıklamada, İsrail’in savaş süresince “tıbbi personel ve tesislere yönelik ısrarlı ve kasıtlı saldırılar gerçekleştirdiğini” belirtti.Bu açıklamaların ardından İsrail’den hemen bir yanıt gelmedi. İsrail, BM’nin kendisine karşı kurumsal önyargı taşıdığını sık sık iddia ediyor.Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın başını çektiği İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğine dair suçlamaları değerlendiriyor. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas lideri Yahya Sinwar için savaş suçu suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarılması çağrılarını inceliyor.Perşembe günü, Gazze’nin Deir al-Balah kentindeki bir okulda bulunan sivillere yönelik İsrail hava saldırısında 27 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, okulda bir militan komuta merkezi bulunduğunu ve bunun hedef alındığını açıkladı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, Beyrut’un merkezindeki Basta mahallesine düzenlenen İsrail hava saldırısında 22 kişi hayatını kaybederken en az 117 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/disisleri-bakanligi-israilin-lubnanda-konuslu-birlesmis-milletler-gecici-gorev-gucune-yonelik-1089077335.html
israil
lübnan
batı
fransa
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089035621_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_f2e349311243ff4c9f81b37d2c29d5e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, batı, fransa, kanada, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm barış gücü, bm genel sekreteri antonio guterres
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, batı, fransa, kanada, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm barış gücü, bm genel sekreteri antonio guterres
Lübnan’da BM üssünü vuran İsrail’e Batılı devletlerden tepki yağdı
İsrail'in BM güçlerine saldırmasına Avrupalı devletler dahil birçok dünya ülkesinden tepki yağdı.
Birleşmiş Milletler’in Lübnan’daki barış gücü misyonu, Perşembe günü İsrail güçlerinin kasıtlı olarak kendi mevzilerine ateş açtığını ve iki barış gücü askerinin yaralandığını açıkladı.
Bu saldırılar, Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü’ne (UNIFIL) asker katkısında bulunan BM üye devletlerinde öfkeye yol açtı. İsrail’in, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili birçok cephede inceleme altında olduğu bir dönemde bu yeni suçlamalar geldi.
UNIFIL, İsrail tanklarının Lübnan sınırına yakın Naqoura’daki bir gözlem kulesine ateş açtığını ve iki Endonezyalı barış gücü askerinin yaralandığını belirtti.
Birçok ülkeden saldırı hakkında sert açıklamalar gelse de özellikle İsrail'in dostu olarak bilinen Fransa, İtalya, İrlanda ve Kanada'dan tepkiler verildi.
Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin UNIFIL üssüne ateş açması "endişe verici ve kabul edilemez” olarak nitelendi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise, UNIFIL üslerine yapılan saldırıların “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu ve bu tür saldırıların uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu ifade etti.
Fransız Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadı ve İsrail’den açıklama beklediklerini belirtti.
İsrail'in soykırımı belgeleştiriliyor
Perşembe günü yayımlanan bir BM raporunda, İsrail’in Gazze’deki sağlık sistemini kasıtlı olarak yok etme politikası güttüğü belirtildi. Bu durumun, savaş suçları ve insanlığa karşı soykırım suçu teşkil ettiği vurgulandı. Pillay, raporun 30 Ekim’de BM Genel Kurulu’na sunulmasından önce yaptığı açıklamada, İsrail’in savaş süresince “tıbbi personel ve tesislere yönelik ısrarlı ve kasıtlı saldırılar gerçekleştirdiğini” belirtti.
Bu açıklamaların ardından İsrail’den hemen bir yanıt gelmedi. İsrail, BM’nin kendisine karşı kurumsal önyargı taşıdığını sık sık iddia ediyor.
Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın başını çektiği İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğine dair suçlamaları değerlendiriyor. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas lideri Yahya Sinwar için savaş suçu suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarılması çağrılarını inceliyor.
Perşembe günü, Gazze’nin Deir al-Balah kentindeki bir okulda bulunan sivillere yönelik İsrail hava saldırısında 27 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, okulda bir militan komuta merkezi bulunduğunu ve bunun hedef alındığını açıkladı.
Aynı günün ilerleyen saatlerinde, Beyrut’un merkezindeki Basta mahallesine düzenlenen İsrail hava saldırısında 22 kişi hayatını kaybederken en az 117 kişi yaralandı.