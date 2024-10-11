https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lubnanda-bm-ussunu-vuran-israile-batili-devletlerden-tepki-yagdi--1089086761.html

Lübnan’da BM üssünü vuran İsrail’e Batılı devletlerden tepki yağdı

Lübnan’da BM üssünü vuran İsrail’e Batılı devletlerden tepki yağdı

Sputnik Türkiye

İsrail'in BM güçlerine saldırmasına Avrupalı devletler dahil birçok dünya ülkesinden tepki yağdı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T09:37+0300

2024-10-11T09:37+0300

2024-10-11T09:37+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

israil ordusu (idf)

lübnan

batı

fransa

kanada

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Birleşmiş Milletler’in Lübnan’daki barış gücü misyonu, Perşembe günü İsrail güçlerinin kasıtlı olarak kendi mevzilerine ateş açtığını ve iki barış gücü askerinin yaralandığını açıkladı. Bu saldırılar, Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü’ne (UNIFIL) asker katkısında bulunan BM üye devletlerinde öfkeye yol açtı. İsrail’in, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili birçok cephede inceleme altında olduğu bir dönemde bu yeni suçlamalar geldi.UNIFIL, İsrail tanklarının Lübnan sınırına yakın Naqoura’daki bir gözlem kulesine ateş açtığını ve iki Endonezyalı barış gücü askerinin yaralandığını belirtti.Ülkelerden tepki yağdıBirçok ülkeden saldırı hakkında sert açıklamalar gelse de özellikle İsrail'in dostu olarak bilinen Fransa, İtalya, İrlanda ve Kanada'dan tepkiler verildi. Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin UNIFIL üssüne ateş açması "endişe verici ve kabul edilemez” olarak nitelendi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise, UNIFIL üslerine yapılan saldırıların “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu ve bu tür saldırıların uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu ifade etti. Fransız Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadı ve İsrail’den açıklama beklediklerini belirtti.İsrail'in soykırımı belgeleştiriliyorPerşembe günü yayımlanan bir BM raporunda, İsrail’in Gazze’deki sağlık sistemini kasıtlı olarak yok etme politikası güttüğü belirtildi. Bu durumun, savaş suçları ve insanlığa karşı soykırım suçu teşkil ettiği vurgulandı. Pillay, raporun 30 Ekim’de BM Genel Kurulu’na sunulmasından önce yaptığı açıklamada, İsrail’in savaş süresince “tıbbi personel ve tesislere yönelik ısrarlı ve kasıtlı saldırılar gerçekleştirdiğini” belirtti.Bu açıklamaların ardından İsrail’den hemen bir yanıt gelmedi. İsrail, BM’nin kendisine karşı kurumsal önyargı taşıdığını sık sık iddia ediyor.Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın başını çektiği İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğine dair suçlamaları değerlendiriyor. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas lideri Yahya Sinwar için savaş suçu suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarılması çağrılarını inceliyor.Perşembe günü, Gazze’nin Deir al-Balah kentindeki bir okulda bulunan sivillere yönelik İsrail hava saldırısında 27 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, okulda bir militan komuta merkezi bulunduğunu ve bunun hedef alındığını açıkladı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, Beyrut’un merkezindeki Basta mahallesine düzenlenen İsrail hava saldırısında 22 kişi hayatını kaybederken en az 117 kişi yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/disisleri-bakanligi-israilin-lubnanda-konuslu-birlesmis-milletler-gecici-gorev-gucune-yonelik-1089077335.html

israil

lübnan

batı

fransa

kanada

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