https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/baliga-hava-engeli-tekneler-denize-cikamadi-tezgahlarda-balik-azaldi-fiyatlar-artti-1089147798.html

Balığa hava engeli: Tekneler denize çıkamadı, tezgahlarda balık azaldı, fiyatlar arttı

Balığa hava engeli: Tekneler denize çıkamadı, tezgahlarda balık azaldı, fiyatlar arttı

Sputnik Türkiye

Karadeniz’de hava muhalefeti sebebiyle tekneler denize seyrek çıkınca, palamutta azalma oldu. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T14:30+0300

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2024-10-12T14:43+0300

yaşam

balık sezonu

palamut

hamsi

hava

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Karadeniz’e açılan teknelerin azlığı sebebi ile palamutta fiyat yükseldi. Tanesi 150 liraya kadar çıkan palamut balık severleri üzerken, tezgahtarlar fiyatın düşmesini beklediklerini belirtti. Düzce’de balıkçılık yapan Hülya Kılıç, “Palamutta son durum iyi devam ediyor. Yalnız hava muhalefeti sebebiyle biraz az çıkıyor. Az çıkmasının sebebi teknelerin denize az çıkmasından kaynaklanıyor. Yoksa şu anda palamutta bir sıkıntı yok. Palamut olduğu zamanlar hamsi biraz azalıyor, tek tük çıkıyor. Tezgahta hamsi var ama geçen yılki gibi bol değil. Umut ediyorum fiyatlar ilerleyen süreçlerde düşer. Bol bol balık yeriz biz de bekliyoruz” şeklinde konuştu.Tezgahta hamsi 250 TL, mostra mezgit 250 TL, mezgit 200, çinekop 350 TL'den satılıyor.

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balık sezonu, palamut, hamsi, hava