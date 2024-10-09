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Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Ekim ayında hangi balıklar yenir?
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Ekim ayında hangi balıklar yenir?
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekim ayında yenebilecek balıkların listesi paylaşıldı. Peki ekim ayında hangi balıklar yenir? 09.10.2024, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Balık mevsiminde yenilmesi gereken bir besindir" vurgusu yaparak ekim ayında yenilebilecek balıkları sıraladı.Bakanlık, paylaşımına, "Balıkları dondurmadan önce hafif tuzlamakta fayda var. Etin diriliğini muhafaza eder" notunu düştü.Bakanlığın önerisine göre ekim ayında yenebilecek balıklar listesi:
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ekim ayında hangi balıklar yenir, ekimde hangi balıklar yenir, balık fiyatları, tarım ve orman bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı liste,
ekim ayında hangi balıklar yenir, ekimde hangi balıklar yenir, balık fiyatları, tarım ve orman bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı liste,

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Ekim ayında hangi balıklar yenir?

00:46 09.10.2024
palamut
palamut - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekim ayında yenebilecek balıkların listesi paylaşıldı. Peki ekim ayında hangi balıklar yenir?
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Balık mevsiminde yenilmesi gereken bir besindir" vurgusu yaparak ekim ayında yenilebilecek balıkları sıraladı.
Bakanlık, paylaşımına, "Balıkları dondurmadan önce hafif tuzlamakta fayda var. Etin diriliğini muhafaza eder" notunu düştü.

Bakanlığın önerisine göre ekim ayında yenebilecek balıklar listesi:

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