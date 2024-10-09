https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/tarim-ve-orman-bakanligi-acikladi-ekim-ayinda-hangi-baliklar-yenir-1088990735.html
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Ekim ayında hangi balıklar yenir?
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Ekim ayında hangi balıklar yenir?
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekim ayında yenebilecek balıkların listesi paylaşıldı. Peki ekim ayında hangi balıklar yenir? 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T00:46+0300
2024-10-09T00:46+0300
2024-10-09T00:46+0300
yaşam
tarım ve orman bakanlığı
ekim
balık
palamut
mezgit
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Balık mevsiminde yenilmesi gereken bir besindir" vurgusu yaparak ekim ayında yenilebilecek balıkları sıraladı.Bakanlık, paylaşımına, "Balıkları dondurmadan önce hafif tuzlamakta fayda var. Etin diriliğini muhafaza eder" notunu düştü.Bakanlığın önerisine göre ekim ayında yenebilecek balıklar listesi:
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ekim ayında hangi balıklar yenir, ekimde hangi balıklar yenir, balık fiyatları, tarım ve orman bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı liste,
ekim ayında hangi balıklar yenir, ekimde hangi balıklar yenir, balık fiyatları, tarım ve orman bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı liste,
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Ekim ayında hangi balıklar yenir?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekim ayında yenebilecek balıkların listesi paylaşıldı. Peki ekim ayında hangi balıklar yenir?
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Balık mevsiminde yenilmesi gereken bir besindir" vurgusu yaparak ekim ayında yenilebilecek balıkları sıraladı.
Bakanlık, paylaşımına, "Balıkları dondurmadan önce hafif tuzlamakta fayda var. Etin diriliğini muhafaza eder" notunu düştü.
Bakanlığın önerisine göre ekim ayında yenebilecek balıklar listesi: