https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/tarim-ve-orman-bakanligi-acikladi-ekim-ayinda-hangi-baliklar-yenir-1088990735.html

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekim ayında yenebilecek balıkların listesi paylaşıldı. Peki ekim ayında hangi balıklar yenir? 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T00:46+0300

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yaşam

tarım ve orman bakanlığı

ekim

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palamut

mezgit

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Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Balık mevsiminde yenilmesi gereken bir besindir" vurgusu yaparak ekim ayında yenilebilecek balıkları sıraladı.Bakanlık, paylaşımına, "Balıkları dondurmadan önce hafif tuzlamakta fayda var. Etin diriliğini muhafaza eder" notunu düştü.Bakanlığın önerisine göre ekim ayında yenebilecek balıklar listesi:

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2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

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