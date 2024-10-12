https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/bakan-memisoglu-e-nabiz-uygulamasiyla-ilgili-iddialara-son-noktayi-koydu-1089148087.html
Bakan Memişoğlu, 'e-Nabız' uygulamasıyla ilgili iddialara son noktayı koydu
Bakan Memişoğlu, 'e-Nabız' uygulamasıyla ilgili iddialara son noktayı koydu
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'ne ilişkin iddialarla ilgili hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansının e-Nabız... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T14:41+0300
2024-10-12T14:41+0300
2024-10-12T14:41+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu
e-nabız
iddia
kimlik bilgileri
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Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kars'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vali Ziya Polat'ı valilikteki ziyaretinin ardından burada ilgililerle bir süre görüştü.Türkiye'nin sağlık bilişimi altyapısında dünyaya örnek bir ülke olduğunu vurgulayan Memişoğlu, bunun en net göstergesinin Kovid-19 dönemindeki başarı olduğunu anlattı.E-Nabız sisteminin Türkiye'de sağlığın temelini oluşturduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:Sisteme ilişkin spekülasyonlara aldırış edilmemesini isteyen Memişoğlu, devletin resmi kurumlarında yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önerdi.'Ben bile bakan olarak bunu göremem'E-Nabız üzerinden yapılan spekülasyonların kendisini üzdüğünü ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:"Çok net söylüyorum, Türkiye'nin değerlerine, Türkiye'nin sahip olduğu bu güzel işe nifak sokarak, fitne, fesat üreterek bunları küçümseyerek veya başka yönlere çekerek, lütfen güven kaybına sebebiyet vermesinler. Hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansı e-Nabız üzerinden yok. Bunu net söylüyorum. Bu konulara itibar edilmemesini istiyorum. Resmi kurumlarının bilgilendirmelerine lütfen güvenilmesini istiyorum. Ben bile bakan olarak bunu göremem."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/saglik-bakanligi-e-nabizin-katara-satildigi-iddialarina-yanit-verdi-1089120961.html
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sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, e-nabız, iddia, kimlik bilgileri
sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, e-nabız, iddia, kimlik bilgileri
Bakan Memişoğlu, 'e-Nabız' uygulamasıyla ilgili iddialara son noktayı koydu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'ne ilişkin iddialarla ilgili hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansının e-Nabız üzerinden olmadığını vurguladı.
Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kars'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vali Ziya Polat'ı valilikteki ziyaretinin ardından burada ilgililerle bir süre görüştü.
Türkiye'nin sağlık bilişimi altyapısında dünyaya örnek bir ülke olduğunu vurgulayan Memişoğlu, bunun en net göstergesinin Kovid-19 dönemindeki başarı olduğunu anlattı.
E-Nabız sisteminin Türkiye'de sağlığın temelini oluşturduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:
"Bu sistem özellikle 2014'ten sonra sağlık sistemimizin bilgi, veri anlamında temeli olmuş durumda. Temel bilişim anlamında Türkiye'nin temeli. Esasında herkesin veri bankası. Kişiye özel şifrelenmiş durumdadır. Bir başkası, hastanın kendisi dışında kimse göremez. Özel güvenlikli olarak tutulur. Özel yazılımlarla, özel denetlemelerle güvenliği sağlanır. Özellikle Kovid-19'da takibini sağlamış, rüştünü ispatlamış bir sistem. Dünyanın çok gelişmiş dediğimiz ülkeleri aşı olduktan sonra günlerce insanlara aşı kartı veremezken biz bu sistem üzerinden kişiye saniyesinde aşı kartını ulaştırdık."
Sisteme ilişkin spekülasyonlara aldırış edilmemesini isteyen Memişoğlu, devletin resmi kurumlarında yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önerdi.
'Ben bile bakan olarak bunu göremem'
E-Nabız üzerinden yapılan spekülasyonların kendisini üzdüğünü ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Çok net söylüyorum, Türkiye'nin değerlerine, Türkiye'nin sahip olduğu bu güzel işe nifak sokarak, fitne, fesat üreterek bunları küçümseyerek veya başka yönlere çekerek, lütfen güven kaybına sebebiyet vermesinler. Hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansı e-Nabız üzerinden yok. Bunu net söylüyorum. Bu konulara itibar edilmemesini istiyorum. Resmi kurumlarının bilgilendirmelerine lütfen güvenilmesini istiyorum. Ben bile bakan olarak bunu göremem."