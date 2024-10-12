https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/bakan-memisoglu-e-nabiz-uygulamasiyla-ilgili-iddialara-son-noktayi-koydu-1089148087.html

Bakan Memişoğlu, 'e-Nabız' uygulamasıyla ilgili iddialara son noktayı koydu

Bakan Memişoğlu, 'e-Nabız' uygulamasıyla ilgili iddialara son noktayı koydu

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'ne ilişkin iddialarla ilgili hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansının e-Nabız... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T14:41+0300

2024-10-12T14:41+0300

2024-10-12T14:41+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

kemal memişoğlu

e-nabız

iddia

kimlik bilgileri

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Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kars'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vali Ziya Polat'ı valilikteki ziyaretinin ardından burada ilgililerle bir süre görüştü.Türkiye'nin sağlık bilişimi altyapısında dünyaya örnek bir ülke olduğunu vurgulayan Memişoğlu, bunun en net göstergesinin Kovid-19 dönemindeki başarı olduğunu anlattı.E-Nabız sisteminin Türkiye'de sağlığın temelini oluşturduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:Sisteme ilişkin spekülasyonlara aldırış edilmemesini isteyen Memişoğlu, devletin resmi kurumlarında yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önerdi.'Ben bile bakan olarak bunu göremem'E-Nabız üzerinden yapılan spekülasyonların kendisini üzdüğünü ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:"Çok net söylüyorum, Türkiye'nin değerlerine, Türkiye'nin sahip olduğu bu güzel işe nifak sokarak, fitne, fesat üreterek bunları küçümseyerek veya başka yönlere çekerek, lütfen güven kaybına sebebiyet vermesinler. Hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansı e-Nabız üzerinden yok. Bunu net söylüyorum. Bu konulara itibar edilmemesini istiyorum. Resmi kurumlarının bilgilendirmelerine lütfen güvenilmesini istiyorum. Ben bile bakan olarak bunu göremem."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/saglik-bakanligi-e-nabizin-katara-satildigi-iddialarina-yanit-verdi-1089120961.html

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sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, e-nabız, iddia, kimlik bilgileri