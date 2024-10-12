https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/bati-trakya-turkleri-yunanistan-tarafindan-atanmis-muftuleri-protesto-etti-1089131932.html
Batı Trakya Türkleri, Yunanistan tarafından atanmış müftüleri protesto etti
Batı Trakya Türkleri, Yunanistan tarafından atanmış müftüleri protesto etti
Sputnik Türkiye
Batı Trakya'da Yunanistan tarafından atanılan müftüler protesto edildi. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T10:01+0300
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Batı Trakya Türkleri, İskeçe’deki Çınar Camii’nde Yunanistan devleti tarafından atanmış müftüleri protesto etti.Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) tarafından yapılan açıklamada, 11 Ekim Cuma günü Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis’in de katılımıyla gerçekleştirilen İskeçe Medresesi’nin açılışına devletin atadığı müftülerin de katıldığı belirtildi. Açılışın ardından atanmış müftülerin İskeçe’deki Aşağımahalle Çınar Camii’nde cemaatle birlikte Cuma namazı kılmaya çalıştığı aktarıldı.Tepki geldiAncak bu duruma tepki gösteren Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarının, atanmış müftülerin camiden çıkmalarını sağladığı ifade edilen açıklamada, cemaatin Türk azınlık tarafından seçilen İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa’yı desteklediği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın seçtiği liderlerin yetkilerine geri dönmesi gerektiği ve bu tür provokatif adımlardan uzak durulması çağrısı yapıldı.Yunanistan’da, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini liderleri olan müftüler ve azınlığa ait vakıf yöneticileri devlet tarafından atanıyor. Ancak Türk azınlık, bu uygulamaya karşı çıkarak kendi seçtikleri müftülerin göreve getirilmesini talep ediyor.
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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, müftü, müftülük, iskeçe, din
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, müftü, müftülük, iskeçe, din
Batı Trakya Türkleri, Yunanistan tarafından atanmış müftüleri protesto etti
Batı Trakya'da Yunanistan tarafından atanılan müftüler protesto edildi.
Batı Trakya Türkleri, İskeçe’deki Çınar Camii’nde Yunanistan devleti tarafından atanmış müftüleri protesto etti.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) tarafından yapılan açıklamada, 11 Ekim Cuma günü Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis’in de katılımıyla gerçekleştirilen İskeçe Medresesi’nin açılışına devletin atadığı müftülerin de katıldığı belirtildi. Açılışın ardından atanmış müftülerin İskeçe’deki Aşağımahalle Çınar Camii’nde cemaatle birlikte Cuma namazı kılmaya çalıştığı aktarıldı.
Ancak bu duruma tepki gösteren Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarının, atanmış müftülerin camiden çıkmalarını sağladığı ifade edilen açıklamada, cemaatin Türk azınlık tarafından seçilen İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa’yı desteklediği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın seçtiği liderlerin yetkilerine geri dönmesi gerektiği ve bu tür provokatif adımlardan uzak durulması çağrısı yapıldı.
Yunanistan’da, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini liderleri olan müftüler ve azınlığa ait vakıf yöneticileri devlet tarafından atanıyor. Ancak Türk azınlık, bu uygulamaya karşı çıkarak kendi seçtikleri müftülerin göreve getirilmesini talep ediyor.