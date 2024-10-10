https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/alman-ordusunun-durumu-tartisma-konusu-bavyera-basbakani-soderden-zorunlu-askerlik-uygulamasina-1089049181.html

Alman ordusunun durumu tartışma konusu: Bavyera Başbakanı Söder'den zorunlu askerlik uygulamasına dönme çağrısı

Alman ordusunun durumu tartışma konusu: Bavyera Başbakanı Söder'den zorunlu askerlik uygulamasına dönme çağrısı

Sputnik Türkiye

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2024-10-10T11:16+0300

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2024-10-10T11:16+0300

dünya

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bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri)

alman ordusu (bundeswehr)

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Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, Almanya'da zorunluk askerlik hizmetinin en kısa sürede yeniden uygulamaya koyulması gerektiğini savundu.Bild gazetesine demeç veren Söder, "Alman ordusunun ihtiyaç duyduğu şeyler muntazam bir organizasyon, İHA'lar ve elbette zorunlu askerlik" dedi.Alman ordusunun yeniden güçlenmesi için kesinlikle zorunlu askerlik uygulamasına dönülmesi gerektiğini belirten Söder, aksi halde ulusal savunma kapasitesinin uzun vadede garanti altına alınamayacağını vurguladı.Söder, Almanya'da 2011 yılında zorunlu askerlik uygulamasının iptal edilmesinden beri küresel durumun belirgin şekilde değiştiğini ifade ederek "Artık uluslararası konuşlandırma değil, ülkenin ve ittifakın korunması söz konusu. Bunun için farklı bir Alman ordusuna ihtiyaç var" diye ekledi.Almanya'da zorunlu askerlik uygulamasına 2011 yılında son verilmiş ve askerlik hizmeti gönüllük esasına göre yapılmaya başlanmıştı.Almanya'da zorunlu askerliğe dönüş fikri, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un silahlı kuvvetlerdeki asker sayısını artırmanın yollarına ilişkin bir plan sunacağına dair söylentiler nedeniyle gündemdeki önemli tartışma konularından biri durumunda.Alman basınındaki haberlere göre Pistorius'un planı, Savunma Bakanlığı'nın cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm Alman vatandaşlarına 18 yaşına geldiklerinde altı aylık temel askerlik eğitimine ilişkin bir teklif mektubu gönderilmesini ve bu sürenin gönüllülük esasıyla uzatılabilmesini öngörüyor.

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almanya, bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri), alman ordusu (bundeswehr), alman ordusu, boris pistorius, markus söder, bavyera, hristiyan sosyal birlik partisi (csu), asker, zorunlu askerlik, almanya savunma bakanlığı