https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/afaddan-12-sehre-kuvvetli-saganak-ve-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1089166295.html
AFAD'dan 12 şehre 'kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak' uyarısı
AFAD'dan 12 şehre 'kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak' uyarısı
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T21:22+0300
2024-10-12T21:22+0300
2024-10-12T21:22+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
hava durumu
gök gürültülü sağanak
yağış
uyarı
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088590686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf94d6757d56a0ac1b75739ecf3ece4f.jpg
Başkanlıktan yapılan açıklamada, bugün İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.Açıklamada, Çanakkale'nin Lapseki, Biga; Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Manyas, Bandırma; Bursa merkez, Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'daki gök gürültülü sağanağın 21.00'a kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/istanbul-valiliginden-kuvvetli-ve-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1089163952.html
türkiye
istanbul
düzce
zonguldak
bolu
bartın
karabük
kastamonu
sinop
çanakkale
balıkesir
bursa
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088590686_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_379c9477c053a7e240d19ceda7cf80f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul hava durumu, istanbul sağanak yağış, afad yağış uyarısı, afad yağmur uyarısı, afad yağış, afad yağmur, balıkesir hava durumu, balıkesir yağış, balıkesir yağış uyarısı, düzce hava durumu, düzce yağış, düzce yağış uyarısı, zonguldak hava durumu, zonguldak yağış, zonguldak yağış uyarısı, balıkesir hava durumu, balıkesir yağış, balıkesir yağış uyarısı, bolu hava durumu, bolu yağış, bolu yağış uyarısı, bartın hava durumu, bartın yağış, bartın yağış uyarısı, karabük hava durumu, karabük yağış, karabük yağış uyarısı, kastamonu hava durumu, kastamonu yağış, kastamonu yağış uyarısı, sinop hava durumu, sinop yağış, sinop yağış uyarısı, çanakkale hava durumu, çanakkale yağış, çanakkale yağış uyarısı, balıkesir hava durumu, balıkesir yağış, balıkesir yağış uyarısı, yalova hava durumu, yalova yağış, yalova yağış uyarısı
istanbul hava durumu, istanbul sağanak yağış, afad yağış uyarısı, afad yağmur uyarısı, afad yağış, afad yağmur, balıkesir hava durumu, balıkesir yağış, balıkesir yağış uyarısı, düzce hava durumu, düzce yağış, düzce yağış uyarısı, zonguldak hava durumu, zonguldak yağış, zonguldak yağış uyarısı, balıkesir hava durumu, balıkesir yağış, balıkesir yağış uyarısı, bolu hava durumu, bolu yağış, bolu yağış uyarısı, bartın hava durumu, bartın yağış, bartın yağış uyarısı, karabük hava durumu, karabük yağış, karabük yağış uyarısı, kastamonu hava durumu, kastamonu yağış, kastamonu yağış uyarısı, sinop hava durumu, sinop yağış, sinop yağış uyarısı, çanakkale hava durumu, çanakkale yağış, çanakkale yağış uyarısı, balıkesir hava durumu, balıkesir yağış, balıkesir yağış uyarısı, yalova hava durumu, yalova yağış, yalova yağış uyarısı
AFAD'dan 12 şehre 'kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak' uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, bugün İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Açıklamada, Çanakkale'nin Lapseki, Biga; Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Manyas, Bandırma; Bursa merkez, Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'daki gök gürültülü sağanağın 21.00'a kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.