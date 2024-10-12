https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/afaddan-12-sehre-kuvvetli-saganak-ve-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1089166295.html

AFAD'dan 12 şehre 'kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak' uyarısı

AFAD'dan 12 şehre 'kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak' uyarısı

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T21:22+0300

2024-10-12T21:22+0300

2024-10-12T21:22+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

hava durumu

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yağış

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Başkanlıktan yapılan açıklamada, bugün İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.Açıklamada, Çanakkale'nin Lapseki, Biga; Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Manyas, Bandırma; Bursa merkez, Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'daki gök gürültülü sağanağın 21.00'a kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/istanbul-valiliginden-kuvvetli-ve-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1089163952.html

türkiye

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karabük

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