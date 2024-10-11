https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/bartin-aciklarindaki-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-ve-sukru-ersoydan-ilk-aciklamalar-tsunami-1089107595.html
Bartın açıklarındaki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Şükrü Ersoy'dan ilk açıklamalar: 'Tsunami riski var mı?'
Bartın açıklarındaki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Şükrü Ersoy'dan ilk açıklamalar: 'Tsunami riski var mı?'
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasra Bartın açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kardeniz'deki deprem sonrası deprem... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T14:24+0300
2024-10-11T14:24+0300
2024-10-11T14:32+0300
türkiye
deprem
naci görür
bartın
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088641254_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7fe15869ad836bf4903a16e2df07da95.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Saha tarama çalışmalarında olumsuzluk kaydedilmeyen deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Deprem tarihinde çok fazla verimiz olan bir yer değil çünkü büyük depremler yaşanan bir bölgedeyiz. Ama bu tamamen depremden arınmış bir yer değil elbette. Zaman zaman buna benzer depremler oluyor. Hatta bu deprem 4.8 olarak verildi ama bazı kaynaklar 5.3 olarak veriyor. Bunun şöyle bir önemi var; yani bu 30-35 tane 4 büyüklüğündeki deprem enerjisine sahip" ifadelerini kullandı.Deprem 6 büyüklüğünü geçerse..."Büyük bir tehlike beklemiyorum" diyen Ersoy, "Mesela 6’yı geçen depremler olsa şöyle bir senaryo olabilir; bu depremler denizaltı heyelanlarını tetiklediği takdirde tsunami bile yaratabilir" ifadelerini kullandı.“Karadeniz Bölgesi için tsunami riski var mı” sorusuna yanıt veren Ersoy, “Şu an için yok” dedi.Deprem sonrası Naci Görür'den ilk yorumÇevre illerden de hissedilen depremin arından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de açıklama geldi. Görür, depremin Batı Karadeniz Havzası’nda ve kuzey Doruca orojeni üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Görür, burada kuzeydoğuya doğru uzanan horst ve grabenler bulunduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/afad-duyurdu-bartin-aciklarinda-48-buyuklugunde-deprem-1089090737.html
türkiye
bartın
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088641254_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7c692094f980fcd75cf381c2b6614086.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
amasra deprem, bartın nerede, bartın deprem, karadeniz deprem, bartın depremi, bartın'da deprem, bartın amasra, bartın'da deprem mi oldu, istanbul deprem son dakika, bartında deprem, amsra son dakik deprem, afad son deprem, naci görür deprem açıklaması, naci görür istanbul depremi, şükrü ersoy deprem, şükrü ersoy depremi
amasra deprem, bartın nerede, bartın deprem, karadeniz deprem, bartın depremi, bartın'da deprem, bartın amasra, bartın'da deprem mi oldu, istanbul deprem son dakika, bartında deprem, amsra son dakik deprem, afad son deprem, naci görür deprem açıklaması, naci görür istanbul depremi, şükrü ersoy deprem, şükrü ersoy depremi
Bartın açıklarındaki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Şükrü Ersoy'dan ilk açıklamalar: 'Tsunami riski var mı?'
14:24 11.10.2024 (güncellendi: 14:32 11.10.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasra Bartın açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kardeniz'deki deprem sonrası deprem bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir canlı yayında tsunami riski olup olmadığına yanıt verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Saha tarama çalışmalarında olumsuzluk kaydedilmeyen deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Ersoy, "Deprem tarihinde çok fazla verimiz olan bir yer değil çünkü büyük depremler yaşanan bir bölgedeyiz. Ama bu tamamen depremden arınmış bir yer değil elbette. Zaman zaman buna benzer depremler oluyor. Hatta bu deprem 4.8 olarak verildi ama bazı kaynaklar 5.3 olarak veriyor. Bunun şöyle bir önemi var; yani bu 30-35 tane 4 büyüklüğündeki deprem enerjisine sahip" ifadelerini kullandı.
Deprem 6 büyüklüğünü geçerse...
"Büyük bir tehlike beklemiyorum" diyen Ersoy, "Mesela 6’yı geçen depremler olsa şöyle bir senaryo olabilir; bu depremler denizaltı heyelanlarını tetiklediği takdirde tsunami bile yaratabilir" ifadelerini kullandı.
“Karadeniz Bölgesi için tsunami riski var mı” sorusuna yanıt veren Ersoy, “Şu an için yok” dedi.
Deprem sonrası Naci Görür'den ilk yorum
Çevre illerden de hissedilen depremin arından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de açıklama geldi. Görür, depremin Batı Karadeniz Havzası’nda ve kuzey Doruca orojeni üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Görür, burada kuzeydoğuya doğru uzanan horst ve grabenler bulunduğunu söyledi.