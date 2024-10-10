https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abb-baskani-yavas-ciddi-tehlike-olusturuyor-diyerek-duyurdu-kapsamli-bir-eylem-plani-hazirlayacagiz-1089068572.html

ABB Başkanı Yavaş, 'ciddi tehlike oluşturuyor' diyerek duyurdu: 'Kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız'

ABB Başkanı Yavaş, 'ciddi tehlike oluşturuyor' diyerek duyurdu: 'Kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız'

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, son zamanlarda dijital mecraların çocuklar için ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, bu hususta akademisyenler... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T18:08+0300

2024-10-10T18:08+0300

2024-10-10T18:08+0300

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eylem planı

eylem planı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur, Yavaş Sincan 100. Yıl Çocuk Etkinlik Merkezinin açılış törenindeki konuşmasında, başkentin farklı noktalarında 7 yeni çocuk etkinlik merkezinin açılışının yapıldığını ifade etti.Yeni açılanlarla toplam 29 merkeze ulaştıklarını bildiren Yavaş, hedeflerinin bu sayıyı en az 100'e çıkarmak olduğunu söyledi.Merkezin 36-66 aylık çocuklara yönelik olduğunu dile getiren Yavaş, "Bu merkezler yalnızca bir eğitim alanı değil aynı zamanda sevgi, dayanışma ve öğrenme mekanıdır. Bu merkezlerimizde dar gelirli ailelerin eğitime erişemeyen çocuklarına yönelik yabancı dil eğitiminden güzel sanatlara kadar birçok alanda hizmet veriyoruz. Ayrıca UNICEF işbirliğiyle yarı zamanlı eğitim veren 20 sınıfımızda 651 öğrenci eğitim alıyor ve bu eğitimlerin tamamı ücretsiz veriliyor" diye konuştu.Ayrıca 5 ayrı merkezde dezavantajlı, oyuncağa erişemeyen çocuklar için oyuncak kütüphanesinin bulunduğunu belirten Yavaş, yaptıkları diğer çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.'Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmalarımızla her zaman yanınızdayız'Mansur Yavaş, şunları kaydetti:Kreşlerde yetişen çocukların daha bilinçli olduğunu dile getiren Yavaş, bu çocuk etkinlik merkezlerinde çocukların korunmasına yönelik eğitimler de verildiğini ifade etti.Yavaş, konuşmasının ardından, yeni açılan Sincan 100. Yıl Çocuk Etkinlik Merkezi'ni gezdi.'Hala hijyen desteği isteyen okullar var'Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, internet ve çocuk güvenliğine yönelik aile yaşam merkezlerinde başlatılacak seminerle, ailelerin en azından güvenli interneti öğrenmelerini amaçladıklarını söyledi.Okulların temizlik ihtiyacını karşılamaya devam ettiklerini belirten Yavaş, "Hala hijyen desteği isteyen okullar var. Bir kısım okul geri çekti talebini ama biz talep eden okulları temizlemeye devam ediyoruz" dedi.'Bağımlılıkla mücadele kursu veriyoruz'Çocukları bekleyen en büyük tehlikenin uyuşturucu olduğunu kaydeden Yavaş, “Neredeyse ilkokul çağlarına kadar inmiş kötü niyetli şahıslar, çocukları uyuşturucu bağımlısı yapmak için her fırsatı değerlendiriyor. Bu nedenle kadın aile yaşam merkezlerimizde de bağımlılıkla mücadele kursu veriyoruz. Böyle bir şey yakınınızda, komşunuzda olduğu takdirde lütfen bunları saklamayın. En azından ne yapabileceğiniz ve çözüm yolu konusunda mutlaka kadın aile merkezlerimizdeki uzmanlarla görüşün” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/mansur-yavas-keciorende-bir-okulu-temizlerken-yetkililer-disari-cikardi-2-kati-temizledik-1-kat-pis-1088599336.html

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ankara, abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, unicef, eylem planı, eylem planı