13 Ekim Pazar günü Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşak'la Ulus Kavşak arasında kalan bölümü ile Çapa sokak çift yönlü. İhtiyaç duyulması halinde Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapası Sokak, Alitaş sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.