https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/13-ekim-pazar-gunu-ankarada-trafige-kapatilacak-yollar-belli-oldu-1089156115.html
13 Ekim Pazar günü Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu
13 Ekim Pazar günü Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu
Sputnik Türkiye
Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler dolayısıyla şehrin farklı noktalarında sokak ve caddeler trafiğe... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T16:44+0300
2024-10-12T16:44+0300
2024-10-12T16:44+0300
türkiye
ankara
ankara emniyet müdürlüğü
ulus
yol
kapalı
kurtuluş
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 13 Ekim 2024 günü Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak sokak ve caddeleri duyurdu. 13 Ekim Pazar günü saat 08.00'den program bitimine kadar kapatılacak yollara ilişkin şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/meteoroloji-uyardi-marmara-bolgesinde-bazi-iller-icin-kuvvetli-yagis-geliyor-1089154917.html
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13 Ekim Pazar günü Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu
Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler dolayısıyla şehrin farklı noktalarında sokak ve caddeler trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 13 Ekim 2024 günü Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak sokak ve caddeleri duyurdu.
13 Ekim Pazar günü saat 08.00'den program bitimine kadar kapatılacak yollara ilişkin şunlar kaydedildi:
Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşak'la Ulus Kavşak arasında kalan bölümü ile Çapa sokak çift yönlü. İhtiyaç duyulması halinde Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapası Sokak, Alitaş sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.