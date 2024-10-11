https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1089084845.html

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza, Cumhuriyet köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-11T08:53+0300

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türkiye

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrilerek şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, yaralıları hızla çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralı 21 kişi, Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Kazanın nedeni ile ilgili inceleme sürerken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/okula-bicak-goturen-7-yasindaki-1-sinif-ogrencisi-olan-cocuk-arkadaslarini-tehdit-etti-1089083251.html

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