https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1089084845.html
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza, Cumhuriyet köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T08:53+0300
2024-10-11T08:53+0300
2024-10-11T09:12+0300
türkiye
yaralı
ağır yaralı
yaralılar
otobüs
otobüs şöförü
otobüs kazası
yolcu otobüsü
kaza
kaza sebebi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089084982_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_40deb04f9285dda66ef85ce9b4faaa04.png
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrilerek şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, yaralıları hızla çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralı 21 kişi, Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Kazanın nedeni ile ilgili inceleme sürerken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/okula-bicak-goturen-7-yasindaki-1-sinif-ogrencisi-olan-cocuk-arkadaslarini-tehdit-etti-1089083251.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089084982_2:0:1022:765_1920x0_80_0_0_8e78432e52dd368e45e18413342f57b6.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yaralı, ağır yaralı, yaralılar, otobüs, otobüs şöförü, otobüs kazası, yolcu otobüsü, kaza, kaza sebebi
yaralı, ağır yaralı, yaralılar, otobüs, otobüs şöförü, otobüs kazası, yolcu otobüsü, kaza, kaza sebebi
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
08:53 11.10.2024 (güncellendi: 09:12 11.10.2024)
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza, Cumhuriyet köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrilerek şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, yaralıları hızla çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralı 21 kişi, Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazanın nedeni ile ilgili inceleme sürerken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.