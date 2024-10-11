https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/okula-bicak-goturen-7-yasindaki-1-sinif-ogrencisi-olan-cocuk-arkadaslarini-tehdit-etti-1089083251.html

Okula bıçak götüren 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi olan çocuk arkadaşlarını tehdit etti

Okula bıçak götüren 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi olan çocuk arkadaşlarını tehdit etti

Sputnik Türkiye

İstanbul Ümraniye'de bulunan Bilge Soyak İlkokulu'nda 7 yaşındaki bir 1. sınıf öğrencisinin okula bıçak getirip, arkadaşlarını "Boğazınızı keserim" sözleriyle... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T07:58+0300

2024-10-11T07:58+0300

2024-10-11T07:58+0300

çocuk

çocuk istismarı

çocuk istismarı

çocuk tacizi

türkiye

bıçak

bıçaklama

bıçaklı saldırı

bıçaklı saldırgan

okul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/11/1060041385_10:0:1585:886_1920x0_80_0_0_22116ca4b9e478ae7e0713bfff6ba76a.jpg

Olayla ilgili bir veli tarafından kaydedilen videoda, öğrenci tarafından üç kez bıçak getirildiği ve tehditlerin tekrarlandığı iddia edildi. Veliler, çocuklarının korku içinde olduğunu belirtirken, okul yönetiminin duruma karşı kayıtsız kaldığını savundu. Olayın ciddiyetini gözler önüne seren veliler, "Çocuklarımız tehdit altında, 1. sınıftan 5. sınıfa kadar herkes bu durumdan korkuyor. Buna rağmen hiçbir yaptırım uygulanmadı" diyerek duruma isyan etti.Okul Önünde Protesto: Polis Olay YerindeYaşanan olay sonrası veliler okul önünde toplanarak durumu protesto etti. Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, veliler, okul müdürünün sorumsuz davrandığını ve bıçağı öğrenciye geri verdiğini iddia etti. Velilerden biri, "Müdür, bıçağı okul çıkışında geri verdi. Hiçbir işlem yapılmadı," dedi. Ayrıca, bazı veliler müdürün tepkilere karşı "Çok rahatsızsanız çocuğunuzu okuldan alın" şeklinde cevap verdiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/yeni-yargi-reformu-yolda-iyi-hal-indirimi-ve-denetimli-serbestligin-kaldirilmasina-kadar-1089082507.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çocuk, çocuk istismarı, çocuk istismarı, çocuk tacizi, bıçak, bıçaklama, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, okul, veli, veli, tehdit, tehdit dili