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Okula bıçak götüren 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi olan çocuk arkadaşlarını tehdit etti
Okula bıçak götüren 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi olan çocuk arkadaşlarını tehdit etti
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İstanbul Ümraniye'de bulunan Bilge Soyak İlkokulu'nda 7 yaşındaki bir 1. sınıf öğrencisinin okula bıçak getirip, arkadaşlarını "Boğazınızı keserim" sözleriyle... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T07:58+0300
2024-10-11T07:58+0300
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Olayla ilgili bir veli tarafından kaydedilen videoda, öğrenci tarafından üç kez bıçak getirildiği ve tehditlerin tekrarlandığı iddia edildi. Veliler, çocuklarının korku içinde olduğunu belirtirken, okul yönetiminin duruma karşı kayıtsız kaldığını savundu. Olayın ciddiyetini gözler önüne seren veliler, "Çocuklarımız tehdit altında, 1. sınıftan 5. sınıfa kadar herkes bu durumdan korkuyor. Buna rağmen hiçbir yaptırım uygulanmadı" diyerek duruma isyan etti.Okul Önünde Protesto: Polis Olay YerindeYaşanan olay sonrası veliler okul önünde toplanarak durumu protesto etti. Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, veliler, okul müdürünün sorumsuz davrandığını ve bıçağı öğrenciye geri verdiğini iddia etti. Velilerden biri, "Müdür, bıçağı okul çıkışında geri verdi. Hiçbir işlem yapılmadı," dedi. Ayrıca, bazı veliler müdürün tepkilere karşı "Çok rahatsızsanız çocuğunuzu okuldan alın" şeklinde cevap verdiğini belirtti.
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Okula bıçak götüren 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi olan çocuk arkadaşlarını tehdit etti

07:58 11.10.2024
© FlickrPala - bıçak
Pala - bıçak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© Flickr
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İstanbul Ümraniye'de bulunan Bilge Soyak İlkokulu'nda 7 yaşındaki bir 1. sınıf öğrencisinin okula bıçak getirip, arkadaşlarını "Boğazınızı keserim" sözleriyle tehdit ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Velilerin büyük tepki gösterdiği olay sonrası okul yönetiminin müdahalede bulunmadığı öne sürüldü.
Olayla ilgili bir veli tarafından kaydedilen videoda, öğrenci tarafından üç kez bıçak getirildiği ve tehditlerin tekrarlandığı iddia edildi. Veliler, çocuklarının korku içinde olduğunu belirtirken, okul yönetiminin duruma karşı kayıtsız kaldığını savundu. Olayın ciddiyetini gözler önüne seren veliler, "Çocuklarımız tehdit altında, 1. sınıftan 5. sınıfa kadar herkes bu durumdan korkuyor. Buna rağmen hiçbir yaptırım uygulanmadı" diyerek duruma isyan etti.

Okul Önünde Protesto: Polis Olay Yerinde

Yaşanan olay sonrası veliler okul önünde toplanarak durumu protesto etti. Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, veliler, okul müdürünün sorumsuz davrandığını ve bıçağı öğrenciye geri verdiğini iddia etti. Velilerden biri, "Müdür, bıçağı okul çıkışında geri verdi. Hiçbir işlem yapılmadı," dedi. Ayrıca, bazı veliler müdürün tepkilere karşı "Çok rahatsızsanız çocuğunuzu okuldan alın" şeklinde cevap verdiğini belirtti.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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