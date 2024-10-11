https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/yeni-yargi-reformu-yolda-iyi-hal-indirimi-ve-denetimli-serbestligin-kaldirilmasina-kadar-1089082507.html

Yeni yargı reformu yolda: İyi hal indirimi ve denetimli serbestliğin kaldırılmasına kadar, düzenlemede neler olacak?

Yeni yargı reformu yolda: İyi hal indirimi ve denetimli serbestliğin kaldırılmasına kadar, düzenlemede neler olacak?

Sputnik Türkiye

Kadına ve çocuğa yönelik artan şiddet olayları sonrası Adalet Bakanlığı, yeni yargı reformu çalışmasını tamamladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 TV canlı... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T07:16+0300

2024-10-11T07:16+0300

2024-10-11T07:16+0300

yargı

indirim

indirim

iyi hal indirimi

ceza indirimi

iyi hal indirimi

türkiye

suç

suç kaydı

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3dbd438aa6db8bf1eeb7ad3fa684e765.jpg

Yeni düzenlemeye göre, telefon veya sosyal medya aracılığıyla bir kişiyi sürekli rahatsız eden ve yakınlarının huzurunu bozan ısrarlı takip eylemleri daha ağır şekilde cezalandırılacak. Mevcut yasada 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülen bu suç için, elektronik kelepçe veya uzaklaştırma kararları uygulanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte ısrarlı takip suçlarına doğrudan hapis cezası verilecek.ATV Haber'e konuşan Avukat Cansu Naz Albayrak, özellikle kadına yönelik şiddet içeren fiillerin henüz işlenmeden failin cezalandırılmasının amaçlandığını belirtti.Bakan Tunç: Cezalarını cezaevinde çekeceklerAdalet Bakanı Tunç, reformun detaylarını paylaşırken, ısrarlı takip suçunu işleyenlerin cezaevinde kalması gerektiğini vurguladı. Tunç, "Belli bir süre cezaevinde kalması, işlediği suçun karşılığını cezaevinde görmesi yönünde bir düşüncemiz var" dedi.En az 7 ay hapis yatacaklarYeni yargı reformu kapsamında, 6 yıldan az ceza alan suçluların cezaevine girmeden tahliye edilmesi uygulamasına da sınırlama getirilecek. Reformla birlikte, bu tür suçlarda hapis cezası yüzde 10 oranında uygulanacak ve suçlular en az 7 ay cezaevinde kalacak.Denetimli serbestlik ve i̇yi hal i̇ndirimi kalkabilirKamuoyunda sıklıkla tartışılan denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi uygulamalarının kaldırılması da yeni reformun gündeminde. Bakan Tunç, cezasızlık algısının toplumu olumsuz etkilediğini belirterek, "Özellikle kasten yaralama ve toplum huzurunu bozma gibi suçlarda denetimli serbestliğin olup olmayacağı milletvekilleri tarafından tartışılabilir" açıklamasında bulundu.Yeni yargı paketi, Adalet Bakanlığı'nın yanı sıra Aile ve İçişleri Bakanlığı’nın da desteğiyle kısa sürede Meclis’e sunulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lubnandan-gelen-2-gemiden-378-yolcunun-tahliyesi-tamamlandi-orada-durum-karisik-nereye-bomba-1089081507.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargı, indirim, indirim, iyi hal indirimi, ceza indirimi, iyi hal indirimi, suç, suç kaydı, ceza, hapis, hapis cezası, hapis istemi, müebbet hapis cezası, zorlama hapis kararı, ömür boyu hapis, hapishane, şiddet, kadına şiddet, çocuğa şiddet