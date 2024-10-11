https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lubnandan-gelen-2-gemiden-378-yolcunun-tahliyesi-tamamlandi-orada-durum-karisik-nereye-bomba-1089081507.html
Lübnan'dan gelen 2. gemiden 378 yolcunun tahliyesi tamamlandı: 'Orada durum karışık nereye bomba düşeceği belli olmuyor'
Lübnan'dan gelen 2. gemiden 378 yolcunun tahliyesi tamamlandı: 'Orada durum karışık nereye bomba düşeceği belli olmuyor'
Sputnik Türkiye
Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Deniz Kuvvetlerine ait iki gemiden biri olan TCG Sancaktar da Mersin Limanı'na 378 yolcusuyla ulaştı... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T04:23+0300
2024-10-11T04:23+0300
2024-10-11T04:23+0300
türkiye
türkiye
lübnan
israil
tahliye
mersin
beyrut
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İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 378 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemisi TCG Sancaktar, Mersin Limanı'na ulaştı.Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilerden TCG Bayraktar'ın tahliye edilen 588 sivili Mersin'e getirmesinin ardından aynı göreve katılan TCG Sancaktar da yurda dönüş yolculuğunu tamamladı.Beyrut Limanı'ndan bindirilen 378 sivili taşıyan gemi, ulaştığı Mersin Limanı'nda rıhtıma yanaştı. Gemidekiler, işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri personel eşliğinde TCG Sancaktar'dan indirildi. Yaralı veya tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı, diğerleri ise midibüslerle limandan ayrıldı.'Orada durum çok karışık, nereye bomba düşeceği belli olmuyor'Tahliye edilenlerden Orhan Havar, "Savaş bölgesine çok yakındık. Orada mahsur kaldık. Devletimiz sağ olsun bize sahip çıktı, yalnız bırakmadı. Oradan bizi tahliye etti. Türkiye'ye geldiğimiz için çok sevinçliyiz. Orada durum çok karışık, nereye bomba düşeceği belli olmuyor. Belirli bölgelerde savaş olmasına rağmen, şehrin ortasına bomba düşüyor. Hiçbir yer güvenli değildi. Bizim gibi mahsur kalan bir sürü insan var. Ama sağ olsun ülkemiz orada bizi bırakmadı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lubnandan-gelen-gemiden-558-yolcunun-tahliyesi-tamamlandi-turkiye-devleti-vatandaslarini-nerede-1089078269.html
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türkiye, lübnan, israil, tahliye, mersin, beyrut
türkiye, lübnan, israil, tahliye, mersin, beyrut
Lübnan'dan gelen 2. gemiden 378 yolcunun tahliyesi tamamlandı: 'Orada durum karışık nereye bomba düşeceği belli olmuyor'
Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Deniz Kuvvetlerine ait iki gemiden biri olan TCG Sancaktar da Mersin Limanı'na 378 yolcusuyla ulaştı. Tahliye edilenlerden biri, duygularını dile getirerek, 'Orada durum çok karışık, nereye bomba düşeceği belli olmuyor' dedi.
İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 378 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemisi TCG Sancaktar, Mersin Limanı'na ulaştı.
Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilerden TCG Bayraktar'ın tahliye edilen 588 sivili Mersin'e getirmesinin ardından aynı göreve katılan TCG Sancaktar da yurda dönüş yolculuğunu tamamladı.
Beyrut Limanı'ndan bindirilen 378 sivili taşıyan gemi, ulaştığı Mersin Limanı'nda rıhtıma yanaştı. Gemidekiler, işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri personel eşliğinde TCG Sancaktar'dan indirildi. Yaralı veya tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı, diğerleri ise midibüslerle limandan ayrıldı.
'Orada durum çok karışık, nereye bomba düşeceği belli olmuyor'
Tahliye edilenlerden Orhan Havar, "Savaş bölgesine çok yakındık. Orada mahsur kaldık. Devletimiz sağ olsun bize sahip çıktı, yalnız bırakmadı. Oradan bizi tahliye etti. Türkiye'ye geldiğimiz için çok sevinçliyiz. Orada durum çok karışık, nereye bomba düşeceği belli olmuyor. Belirli bölgelerde savaş olmasına rağmen, şehrin ortasına bomba düşüyor. Hiçbir yer güvenli değildi. Bizim gibi mahsur kalan bir sürü insan var. Ama sağ olsun ülkemiz orada bizi bırakmadı" dedi.