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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/ukrayna-krizi-abd-silah-ureticilerini-zenginlestiriyor-raytheona-milyarlar-akiyor-1089106332.html
Ukrayna krizi ABD silah üreticilerini zenginleştiriyor: Raytheon’a milyarlar akıyor
Ukrayna krizi ABD silah üreticilerini zenginleştiriyor: Raytheon’a milyarlar akıyor
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük güdümlü füze üreticisi ABD’li savunma şirketi Raytheon, son iki yılda Ukrayna’ya gerçekleştirdiği silah sevkiyatından büyük mali kazançlar... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T14:05+0300
2024-10-11T14:06+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
raytheon
rusya
patriot
stinger füzesi
javelin
sergey lavrov
almanya
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RTX Corporation’ın yan kuruluşu olan Raytheon Missiles &amp; Defence (RMD), Kiev rejimi için NASAMS sistemlerinin yanı sıra, Stinger ve Javelin füzelerini de üretiyor. Şirket ayrıca aktif bir şekilde Patriot gibi hava savunma sistemlerini de tedarik ediyor ve ellerindeki sistemleri Ukrayna’ya teslim eden veya bunu yapmaya hazırlanan Batılı ülkelerden bu sistemler için yeni siparişler alıyor.Çatışmalar kârı körüklüyorRusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çatışmanın daha da tırmanmasına yol açtığını ve NATO ülkelerini de içine aldığını defalarca ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yapılan tüm silah sevkiyatlarının Rus ordusu için meşru hedef olduğunu vurguladı. Lavrov ayrıca ABD ve NATO'nun, yaptığı silah sevkiyatları ve Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle çatışmaya dahil olduğunu kaydetti.Sputnik’in yaptığı analiz, Ukrayna'daki çatışmanın Raytheon için önemli bir büyüme faktörü haline geldiğini ortaya koydu. Şirket, 2022'ye kadar birkaç çeyrek boyunca yaşanan düşüşün ardından, Ukrayna’ya sevkiyatların başlamasıyla mali performansında istikrarlı bir iyileşme göstermeye başladı. 2022'nin ikinci çeyreğinde yeni siparişlerin yüzde 18.6'lık payı (662 milyon dolar), ABD Ordusunun Stinger füze stokunun yenilenmesiyle sağlandı, zira bu türden binden fazla eski füze Ukrayna’ya gönderildi. 2022'nin dördüncü çeyreği itibariyle yeni füze siparişleri, satışların bir önceki yıla göre yüzde 6 artırmasına yol açtı. Ukrayna'ya NASAMS tedarikiyle ilgili 698 milyon dolarlık sözleşme, toplam yeni siparişlerin yaklaşık yüzde 17'sini oluşturdu.Silahlara yönelik talep 2023’te de artmaya devam etti. Raytheon, 2023 Haziran’da AIM-120 D-3 ve C-8 AMRAAM füzeleri için 1 milyar 150 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme Ukrayna dahil 18 ülkeye sevkiyatları içeriyordu. Sipariş, 2023'ün ikinci çeyreğinde gerçekleşen toplam satışların yaklaşık yüzde 28.8'ini oluşturdu.Birleşme ve yeni sözleşmelerRMD'nin Raytheon Intelligence &amp; Space ile 2023'ün üçüncü çeyreğinde açıklanan birleşmesine rağmen, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili olan füze siparişleri, şirketin faaliyetlerini aktif olarak beslemeye devam etti. 2023'ün dördüncü çeyreğinde, Patriot sistemleri için GEM-T füzelerinin üretimi Raytheon'a 2 milyar 800 milyon dolar kazanç getirdi. Bu da, söz konusu dönemde toplam 6.9 milyar dolarlık siparişlerden elde edilen gelirin yüzde 40'ını oluşturdu.Almanya, elindeki Patriot’ları Ukrayna'ya devrettikten sonra, Raytheon'dan yeni sistemler sipariş etmek zorunda kaldı. Bu ülke, 2023 Mart ayında, Patriot stoklarının yenilenmesi için 1 milyar 200 milyon dolarlık sözleşme imzaladı ve bu da 2023 ilk çeyrekteki 6.7 milyar dolarlık yeni sipariş gelirinin yüzde 18'ini oluşturdu. Almanya, Temmuz ayında da aynı tutarda benzer bir sözleşme imzaladı.Bunun dışında Raytheon ve Lockheed Martin ortaklığı, 2023 Ağustos ayında ABD Ordusu için Javelin füzeleri üretmek üzere 1.3 milyar dolar değerinde bir kontrat imzaladı. Binlerce füzenin Ukrayna'ya gönderilmesinin ardından Pentagon'un cephaneliğini yenilemeyi amaçlayan bu kontrat kapsamında, 2026’ya kadar her yıl 3 bin 960 adet füze üretilmesi planlanıyor.Bir tek Ukrayna değilABD merkezli araştırma şirketi Vertical Research Partners’in gerçekleştirdiği bir çalışma, Raytheon'un da aralarında bulunduğu ABD'nin en büyük beş savunma şirketinin 2026’ya kadar 26 milyar dolara varan net nakit akışı sağlayacağını öngörüyor. Raytheon gibi ABD'li silah üreticileri, Ukrayna'daki çatışmanın yanı sıra, Ortadoğu'da tırmanan gerilim bağlamında ABD'nin İsrail'e devam eden desteğinden de kârın artmaya devam etmesini bekleyebilirler.İsrail Savunma Bakanlığı, bu yılın Ağustos ayına kadar ABD'den askeri kargo içeren 500 uçak seferinin yapıldığını ve toplam 50 bin ton askeri teçhizat taşındığını bildirdi. Sevkiyatlar arasında zırhlı araçlar, mühimmat, kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi teçhizat bulunuyordu. Bakanlık bu sevkiyatların “devam eden savaşta İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyon yeteneğini sürdürmesi açısından kritik öneme sahip” olduğunu kaydetti.Böylelikle, küresel çatışmaların etkisiyle Raytheon'un ürünlerine yönelik artan talep, şirketin küresel silah pazarındaki kilit oyuncu konumunu güçlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rusyada-gece-10-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1089083387.html
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abd, ukrayna, raytheon, rusya, patriot, stinger füzesi, javelin, sergey lavrov, almanya, lockheed martin, ortadoğu, israil, israil ordusu
abd, ukrayna, raytheon, rusya, patriot, stinger füzesi, javelin, sergey lavrov, almanya, lockheed martin, ortadoğu, israil, israil ordusu

Ukrayna krizi ABD silah üreticilerini zenginleştiriyor: Raytheon’a milyarlar akıyor

14:05 11.10.2024 (güncellendi: 14:06 11.10.2024)
© Sputnik / Sergey MamontovRaytheon
Raytheon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© Sputnik / Sergey Mamontov
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Dünyanın en büyük güdümlü füze üreticisi ABD’li savunma şirketi Raytheon, son iki yılda Ukrayna’ya gerçekleştirdiği silah sevkiyatından büyük mali kazançlar elde etti. Sputnik, şirketin mali tablolarını inceleyerek Ukrayna’ya yapılan sevkiyatların Raytheon’un büyümesinde önemli rol oynadığı sonucuna vardı.
RTX Corporation’ın yan kuruluşu olan Raytheon Missiles & Defence (RMD), Kiev rejimi için NASAMS sistemlerinin yanı sıra, Stinger ve Javelin füzelerini de üretiyor. Şirket ayrıca aktif bir şekilde Patriot gibi hava savunma sistemlerini de tedarik ediyor ve ellerindeki sistemleri Ukrayna’ya teslim eden veya bunu yapmaya hazırlanan Batılı ülkelerden bu sistemler için yeni siparişler alıyor.

Çatışmalar kârı körüklüyor

Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çatışmanın daha da tırmanmasına yol açtığını ve NATO ülkelerini de içine aldığını defalarca ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yapılan tüm silah sevkiyatlarının Rus ordusu için meşru hedef olduğunu vurguladı. Lavrov ayrıca ABD ve NATO'nun, yaptığı silah sevkiyatları ve Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle çatışmaya dahil olduğunu kaydetti.
Sputnik’in yaptığı analiz, Ukrayna'daki çatışmanın Raytheon için önemli bir büyüme faktörü haline geldiğini ortaya koydu. Şirket, 2022'ye kadar birkaç çeyrek boyunca yaşanan düşüşün ardından, Ukrayna’ya sevkiyatların başlamasıyla mali performansında istikrarlı bir iyileşme göstermeye başladı. 2022'nin ikinci çeyreğinde yeni siparişlerin yüzde 18.6'lık payı (662 milyon dolar), ABD Ordusunun Stinger füze stokunun yenilenmesiyle sağlandı, zira bu türden binden fazla eski füze Ukrayna’ya gönderildi. 2022'nin dördüncü çeyreği itibariyle yeni füze siparişleri, satışların bir önceki yıla göre yüzde 6 artırmasına yol açtı. Ukrayna'ya NASAMS tedarikiyle ilgili 698 milyon dolarlık sözleşme, toplam yeni siparişlerin yaklaşık yüzde 17'sini oluşturdu.
Patriot uçaksavar sistemi
Patriot uçaksavar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
Patriot uçaksavar sistemi
Silahlara yönelik talep 2023’te de artmaya devam etti. Raytheon, 2023 Haziran’da AIM-120 D-3 ve C-8 AMRAAM füzeleri için 1 milyar 150 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme Ukrayna dahil 18 ülkeye sevkiyatları içeriyordu. Sipariş, 2023'ün ikinci çeyreğinde gerçekleşen toplam satışların yaklaşık yüzde 28.8'ini oluşturdu.
Birleşme ve yeni sözleşmeler
RMD'nin Raytheon Intelligence & Space ile 2023'ün üçüncü çeyreğinde açıklanan birleşmesine rağmen, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili olan füze siparişleri, şirketin faaliyetlerini aktif olarak beslemeye devam etti. 2023'ün dördüncü çeyreğinde, Patriot sistemleri için GEM-T füzelerinin üretimi Raytheon'a 2 milyar 800 milyon dolar kazanç getirdi. Bu da, söz konusu dönemde toplam 6.9 milyar dolarlık siparişlerden elde edilen gelirin yüzde 40'ını oluşturdu.
Almanya, elindeki Patriot’ları Ukrayna'ya devrettikten sonra, Raytheon'dan yeni sistemler sipariş etmek zorunda kaldı. Bu ülke, 2023 Mart ayında, Patriot stoklarının yenilenmesi için 1 milyar 200 milyon dolarlık sözleşme imzaladı ve bu da 2023 ilk çeyrekteki 6.7 milyar dolarlık yeni sipariş gelirinin yüzde 18'ini oluşturdu. Almanya, Temmuz ayında da aynı tutarda benzer bir sözleşme imzaladı.
Bunun dışında Raytheon ve Lockheed Martin ortaklığı, 2023 Ağustos ayında ABD Ordusu için Javelin füzeleri üretmek üzere 1.3 milyar dolar değerinde bir kontrat imzaladı. Binlerce füzenin Ukrayna'ya gönderilmesinin ardından Pentagon'un cephaneliğini yenilemeyi amaçlayan bu kontrat kapsamında, 2026’ya kadar her yıl 3 bin 960 adet füze üretilmesi planlanıyor.
© SputnikKaradan havaya Stinger füzeleri ve fırlatıcıları
Karadan havaya Stinger füzeleri ve fırlatıcıları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
Karadan havaya Stinger füzeleri ve fırlatıcıları
© Sputnik
Bir tek Ukrayna değil
ABD merkezli araştırma şirketi Vertical Research Partners’in gerçekleştirdiği bir çalışma, Raytheon'un da aralarında bulunduğu ABD'nin en büyük beş savunma şirketinin 2026’ya kadar 26 milyar dolara varan net nakit akışı sağlayacağını öngörüyor. Raytheon gibi ABD'li silah üreticileri, Ukrayna'daki çatışmanın yanı sıra, Ortadoğu'da tırmanan gerilim bağlamında ABD'nin İsrail'e devam eden desteğinden de kârın artmaya devam etmesini bekleyebilirler.
İsrail Savunma Bakanlığı, bu yılın Ağustos ayına kadar ABD'den askeri kargo içeren 500 uçak seferinin yapıldığını ve toplam 50 bin ton askeri teçhizat taşındığını bildirdi. Sevkiyatlar arasında zırhlı araçlar, mühimmat, kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi teçhizat bulunuyordu. Bakanlık bu sevkiyatların “devam eden savaşta İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyon yeteneğini sürdürmesi açısından kritik öneme sahip” olduğunu kaydetti.
Böylelikle, küresel çatışmaların etkisiyle Raytheon'un ürünlerine yönelik artan talep, şirketin küresel silah pazarındaki kilit oyuncu konumunu güçlendiriyor.
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