Rusya’da gece 10 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 Ekim Ankara Gar Katliamı: ‘Kusurlu olanlar hesap vermedi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Ayhan Günyıl, stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
2 genç kızı katleden Katil Semih Çelik'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kim bu et baronları
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
19:21
2 dk
TÜRK EDEBİYATININ 'KAPTAN'I
Attila İlhan neden akıl hastanesinde kaldı?
19:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rusyada-gece-10-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1089083387.html
Rusya’da gece 10 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya’da gece 10 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T07:48+0300
2024-10-11T07:59+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085924838_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_b03fa3c75cb0a627b969d28917457a8d.jpg
Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör girişimlerine devam ediyor.Bir terör girişiminin daha geçen gece engellendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, görev başındaki hava savunma güçlerinin Rostov Bölgesi’nde 4, Belgorod Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 2 ve Kursk Bölgesi’nde 1 İHA imha ettiğini belirtti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rusyanin-askeri-harekati-devam-ediyor-abd-yapimi-patriot-sistemi-imha-edildi-1089054307.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085924838_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_eb894a2cdfce9bce4b3d47bbb5e7e17b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, özel askeri harekat

Rusya’da gece 10 Ukrayna İHA’sı imha edildi

07:48 11.10.2024 (güncellendi: 07:59 11.10.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus hava savunma sistemi Strela-10
Rus hava savunma sistemi Strela-10 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör girişimlerine devam ediyor.
Bir terör girişiminin daha geçen gece engellendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, görev başındaki hava savunma güçlerinin Rostov Bölgesi’nde 4, Belgorod Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 2 ve Kursk Bölgesi’nde 1 İHA imha ettiğini belirtti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Patriot uçaksavar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
Ukrayna krizi
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: ABD yapımı Patriot sistemi imha edildi
Dün, 12:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала