https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rusyada-gece-10-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1089083387.html
Rusya’da gece 10 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya’da gece 10 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T07:48+0300
2024-10-11T07:48+0300
2024-10-11T07:59+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
özel askeri harekat
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Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör girişimlerine devam ediyor.Bir terör girişiminin daha geçen gece engellendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, görev başındaki hava savunma güçlerinin Rostov Bölgesi’nde 4, Belgorod Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 2 ve Kursk Bölgesi’nde 1 İHA imha ettiğini belirtti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rusyanin-askeri-harekati-devam-ediyor-abd-yapimi-patriot-sistemi-imha-edildi-1089054307.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, özel askeri harekat
Rusya’da gece 10 Ukrayna İHA’sı imha edildi
07:48 11.10.2024 (güncellendi: 07:59 11.10.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör girişimlerine devam ediyor.
Bir terör girişiminin daha geçen gece engellendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, görev başındaki hava savunma güçlerinin Rostov Bölgesi’nde 4, Belgorod Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 2 ve Kursk Bölgesi’nde 1 İHA imha ettiğini belirtti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.