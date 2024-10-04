https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/milli-futbolcu-merih-demiral-tanju-ozcana-heykel-icin-tesekkur-etti-1088838969.html
Milli Futbolcu Merih Demiral, Tanju Özcan’a ‘heykel’ için teşekkür etti
Milli Futbolcu Merih Demiral, Tanju Özcan’a ‘heykel’ için teşekkür etti
Sputnik Türkiye
2024 Avrupa Şampiyonası’nda Merih Demiral, maç sonrası 'Bozkurt' işareti ile tribünleri selamladığı gerekçesi ile UEFA tarafından 2 maç ceza almıştı. Ceza... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T22:13+0300
2024-10-04T22:13+0300
2024-10-04T22:17+0300
türkiye
heykel
merih demiral
bozkurt
uefa
ceza
görüşme
ikili görüşme
teşekkür
teşekkür konuşması
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Bolu'ya 'Bozkurt' selamı verdiği heykelini diktiren Tanju Özcan’a Merih Demiral teşekkür ederek onur duyduğunu ifade etti.Türkiye'nin Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiği maçta iki gol atarak galibiyete sevinen Merih Demiral, 'Bozkurt' işareti ile tribünleri selamladı. Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verdi. Ceza sonrası, Merih Demiral’ın heykelini kente dikeceğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözünü tutarak Karaçayır Mahallesi’nde bulunan yeni kavşağa 'Bozkurt' selamı veren heykeli dikti. 'Gururun en somut ifadesi'Heykel için teşekkür mesajı yayımlayan Milli Futbolcu Merih Demiral “Kıymetli Bolu halkı ve Sayın Başkanım Tanju Özcan, kalbi ay yıldız için atan vatandaşlarımızın bir temsili olan heykel benim için hem büyük bir onur hem de güzel ülkemin bir parçası olmanın verdiği gururun en somut ifadesidir. Yansıttığı Türklük değerlerinin sonsuza kadar yaşaması umuduyla. Teşekkürlerimle" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-bozkurt-heykeli-diktirdi-1088832804.html
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merih demiral, merih demiral heykel, tanju özcan heykel
merih demiral, merih demiral heykel, tanju özcan heykel
Milli Futbolcu Merih Demiral, Tanju Özcan’a ‘heykel’ için teşekkür etti
22:13 04.10.2024 (güncellendi: 22:17 04.10.2024)
2024 Avrupa Şampiyonası’nda Merih Demiral, maç sonrası 'Bozkurt' işareti ile tribünleri selamladığı gerekçesi ile UEFA tarafından 2 maç ceza almıştı. Ceza sonrası, Merih Demiral’a destek veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan heykelini kente dikti. Heykel için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınlayan futbolcu onur duyduğunu açıkladı.
Bolu'ya 'Bozkurt' selamı verdiği heykelini diktiren Tanju Özcan’a Merih Demiral teşekkür ederek onur duyduğunu ifade etti.
Türkiye'nin Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiği maçta iki gol atarak galibiyete sevinen Merih Demiral, 'Bozkurt' işareti ile tribünleri selamladı. Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verdi. Ceza sonrası, Merih Demiral’ın heykelini kente dikeceğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözünü tutarak Karaçayır Mahallesi’nde bulunan yeni kavşağa 'Bozkurt' selamı veren heykeli dikti.
'Gururun en somut ifadesi'
Heykel için teşekkür mesajı yayımlayan Milli Futbolcu Merih Demiral “Kıymetli Bolu halkı ve Sayın Başkanım Tanju Özcan, kalbi ay yıldız için atan vatandaşlarımızın bir temsili olan heykel benim için hem büyük bir onur hem de güzel ülkemin bir parçası olmanın verdiği gururun en somut ifadesidir. Yansıttığı Türklük değerlerinin sonsuza kadar yaşaması umuduyla. Teşekkürlerimle" dedi.