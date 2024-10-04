https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/milli-futbolcu-merih-demiral-tanju-ozcana-heykel-icin-tesekkur-etti-1088838969.html

Milli Futbolcu Merih Demiral, Tanju Özcan’a ‘heykel’ için teşekkür etti

Milli Futbolcu Merih Demiral, Tanju Özcan’a ‘heykel’ için teşekkür etti

Sputnik Türkiye

2024 Avrupa Şampiyonası’nda Merih Demiral, maç sonrası 'Bozkurt' işareti ile tribünleri selamladığı gerekçesi ile UEFA tarafından 2 maç ceza almıştı. Ceza... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

heykel

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bozkurt

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teşekkür konuşması

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Bolu'ya 'Bozkurt' selamı verdiği heykelini diktiren Tanju Özcan’a Merih Demiral teşekkür ederek onur duyduğunu ifade etti.Türkiye'nin Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiği maçta iki gol atarak galibiyete sevinen Merih Demiral, 'Bozkurt' işareti ile tribünleri selamladı. Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verdi. Ceza sonrası, Merih Demiral’ın heykelini kente dikeceğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözünü tutarak Karaçayır Mahallesi’nde bulunan yeni kavşağa 'Bozkurt' selamı veren heykeli dikti. 'Gururun en somut ifadesi'Heykel için teşekkür mesajı yayımlayan Milli Futbolcu Merih Demiral “Kıymetli Bolu halkı ve Sayın Başkanım Tanju Özcan, kalbi ay yıldız için atan vatandaşlarımızın bir temsili olan heykel benim için hem büyük bir onur hem de güzel ülkemin bir parçası olmanın verdiği gururun en somut ifadesidir. Yansıttığı Türklük değerlerinin sonsuza kadar yaşaması umuduyla. Teşekkürlerimle" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-bozkurt-heykeli-diktirdi-1088832804.html

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