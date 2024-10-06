https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/emekli-maasinda-2024-2025-farki-ak-partiden-yol-haritasi-cikaracagiz-aciklamasi-1088883943.html

Emekli maaşında 2024-2025 farkı: AK Parti'den 'yol haritası çıkaracağız' açıklaması

Emekli maaşında 2024-2025 farkı: AK Parti'den 'yol haritası çıkaracağız' açıklaması

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı bir televizyon programında emekli maaşlarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T16:38+0300

2024-10-06T16:38+0300

2024-10-06T16:38+0300

ekonomi

ak parti

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

abdullah güler

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Emekli adaylarının gözü, 2024-2025 yılına ilişkin maaş farkları için yapılacak düzenlemelere çevrildi. Ekonomi yönetimi, bu konuda çalışmalarını hızlandırırken, alternatif çözümler üzerinde de durulduğu bildirildi. Kritik açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı, memurlar ayrı bir statüde, kamu işçileri farklı bir statüde, SGK ve Bağkur da kendi statülerine sahip. Bunları incelediğimizde, 2024-2025 dönemine ilişkin belirgin farkların olmadığını görüyoruz." dedi'Sayısal veriler ortaya çıktıktan sonra yol haritasına bakacağız'"Bazıları için yaş ve süre açısından çok az etkiliyor, bazılarında fazla etkiliyor gibi bir durum var" diyen Abdullah Güler, "Etki analizini iyi ortaya koyalım, kaç kişi etkileniyor? 2024’te emekliliği hak etmiş kaç kişi var? Aralarındaki maaş bağlama oranlarından kaynaklı olarak enflasyon farkı yansıtılmasından mı farklılık var, yoksa kanun düzenleme ile beraber başka bir durum mu söz konusu? Şu an arkadaşlarımız çalışıyor. Sayısal veriler ortaya çıktıktan sonra yol haritası çıkaracağız. Hakkaniyetli, adil, sürdürülebilir, kimseye haksızlık etmeden Çalışma Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız beraber çalışıyorlar. Önümüzdeki haftalarda rapor ortaya çıkar." ifadelerini kullandı'Yasal düzenleme gerekirse bakacağız''12.500 liraya tamamlamaya çalışıyoruz'AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sosyal güvenlik ihtiyacı kesinlikle var. Bizim günümüzün en özel kavramı sürdürülebilirliktir. Daha hakkaniyetli bir emeklilik sistemini hayata geçirmemiz lazım. Gelişmiş batı toplumlarına bakın, 45’li 50’li yaşlarda emekli olamazsınız orada. EYT var, geçmişten gelen birçok yük var. Merkezi bütçemizden her yıl çok yüksek miktarda bir kaynağı hem düşük emekli maaşı alan emeklilerimize yönelik olarak destekleyerek onları 12.500 liraya tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim yeniden prim miktarını, yaşı konuşmamız lazım. Geçmişten bugüne kadar biz bunu nasıl sürdürebiliriz? Daha gerçekçi primleri nasıl toplayabiliriz? Bunların hepsini konuşmamız lazım." açıklamasında bulundu

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