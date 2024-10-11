https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/futbol-efsanesi-ronaldinho-yesil-sahalara-geri-sonuyor-1089082185.html
Futbol efsanesi Ronaldinho yeşil sahalara geri sönüyor
Futbol efsanesi Ronaldinho yeşil sahalara geri sönüyor
Sputnik Türkiye
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, ABD 3. Ligi’nde mücadele eden Greenville Triumph’un yeni sahibi oldu. 44 yaşındaki eski futbolcu, yalnızca kulübün... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T06:58+0300
2024-10-11T06:58+0300
2024-10-11T06:58+0300
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Ronaldinho, kariyerine futbol kulübü yöneticiliğiyle devam ederken, taraftarlarına bir kez daha sahada olma heyecanını yaşatacak. Greenville Triumph ile yaptığı bu yatırım, onun futbola olan bağlılığını sürdürdüğünün bir göstergesi olarak görüldü.Kariyeri boyunca 202 gol ve 171 asist kaydeden Ronaldinho, futbolseverleri hem saha içinde hem de yönetici pozisyonunda şaşırtmaya devam edecek.Ronaldinho Futbol Kariyerini Yeniden ŞekillendiriyorRonaldinho’nun Greenville Triumph’la yaptığı bu hamle, sadece kulübü güçlendirmekle kalmayıp, Kuzey Amerika futboluna da katkı sağlaması bekleniyor. Efsane oyuncunun, sahaya dönmesi ise futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/panathinaikoslu-futbolcu-evinin-yuzme-havuzunda-olu-bulundu-1089039339.html
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ronaldinho nerede, ronaldinho son hali
ronaldinho nerede, ronaldinho son hali
Futbol efsanesi Ronaldinho yeşil sahalara geri sönüyor
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, ABD 3. Ligi’nde mücadele eden Greenville Triumph’un yeni sahibi oldu. 44 yaşındaki eski futbolcu, yalnızca kulübün yönetimini üstlenmekle kalmayacak, aynı zamanda yeşil sahalara geri dönerek takımın formasını giyecek.
Ronaldinho, kariyerine futbol kulübü yöneticiliğiyle devam ederken, taraftarlarına bir kez daha sahada olma heyecanını yaşatacak. Greenville Triumph ile yaptığı bu yatırım, onun futbola olan bağlılığını sürdürdüğünün bir göstergesi olarak görüldü.
Kariyeri boyunca 202 gol ve 171 asist kaydeden Ronaldinho, futbolseverleri hem saha içinde hem de yönetici pozisyonunda şaşırtmaya devam edecek.
Ronaldinho Futbol Kariyerini Yeniden Şekillendiriyor
Ronaldinho’nun Greenville Triumph’la yaptığı bu hamle, sadece kulübü güçlendirmekle kalmayıp, Kuzey Amerika futboluna da katkı sağlaması bekleniyor. Efsane oyuncunun, sahaya dönmesi ise futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.