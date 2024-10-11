https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/futbol-efsanesi-ronaldinho-yesil-sahalara-geri-sonuyor-1089082185.html

Futbol efsanesi Ronaldinho yeşil sahalara geri sönüyor

Futbol efsanesi Ronaldinho yeşil sahalara geri sönüyor

Sputnik Türkiye

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, ABD 3. Ligi’nde mücadele eden Greenville Triumph’un yeni sahibi oldu. 44 yaşındaki eski futbolcu, yalnızca kulübün... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T06:58+0300

2024-10-11T06:58+0300

2024-10-11T06:58+0300

spor

futbol

ronaldinho

brezilya

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Ronaldinho, kariyerine futbol kulübü yöneticiliğiyle devam ederken, taraftarlarına bir kez daha sahada olma heyecanını yaşatacak. Greenville Triumph ile yaptığı bu yatırım, onun futbola olan bağlılığını sürdürdüğünün bir göstergesi olarak görüldü.Kariyeri boyunca 202 gol ve 171 asist kaydeden Ronaldinho, futbolseverleri hem saha içinde hem de yönetici pozisyonunda şaşırtmaya devam edecek.Ronaldinho Futbol Kariyerini Yeniden ŞekillendiriyorRonaldinho’nun Greenville Triumph’la yaptığı bu hamle, sadece kulübü güçlendirmekle kalmayıp, Kuzey Amerika futboluna da katkı sağlaması bekleniyor. Efsane oyuncunun, sahaya dönmesi ise futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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