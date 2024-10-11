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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemi açıklaması: 'Yabancıya mı güveneceğiz?'
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemi açıklaması: 'Yabancıya mı güveneceğiz?'
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin yeniden görev yapıp yapmayacağıyla alakalı... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T17:46+0300
2024-10-11T17:46+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
ibrahim hacıosmanoğlu
ibrahim ethem hacıosmanoğlu
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TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Karadağ ile oynayacağı müsabaka öncesi Samsunspor Kulübü'nü ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleri ile yapılan ziyarette Başkan Hacıosmanoğlu’nu, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım konuk etti. Hacıosmanoğlu ve Yıldırım, birbirlerine Türkiye ve Samsunspor formaları hediye ettiler. Toplantıda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, önemli açıklamalarda da bulundu.'Evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz”Başkan Hacıosmanoğlu, yabancı VAR hakemlerinin Süper Lig'de yeniden görev alıp almayacağıyla ilgili gelen soruya, “600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?” cevabını verdi.'Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulması altyapıdan geçiyor'İlk olarak Samsunspor ile Trabzonspor arasında bir sıkıntı olmadığına değinen İbrahim Hacıosmanoğlu, “Samsun bizim şehrimiz. Bizim rengimiz de kırmızı-beyaz. Başka renk takmıyoruz ama tesadüf rengi tutturduk. Sivas'a gittik, orada da kırmızı-beyaz. Futbolda barışın ve kardeşliğin ön planda olmasını istiyoruz. Gençlerimize iyi örnek olmak istiyoruz. Sağ olsun başkanımız Yüksel Yıldırım da burada güzel yatırımlar yapıyor, altyapıya önem veriyor. Biz de futbolun bu altyapı yatırımından gençlerin yetiştirilmesinden, Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulmasının buradan geçtiğine inanıyoruz. O yüzden başkanı tebrik ediyorum. Bizim de zaten ülke genelinde bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı bir şekilde bakanlıklarla beraber yapacağız. Başkanım da 'Bizi pilot bölgede seçerseniz iyi olur' dedi” ifadelerini kullandı.'Marka değeri kavga edilerek ön plana çıkartılamaz'Türk futbolunda marka değerini yükseltmek için çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Hacıosmanoğlu, “Geçen hafta 4 büyük kulüp başkanıyla 3 saat süren bir toplantı yaptık. Kavga ederek biz bu marka değerini yükseltemiyoruz. Yani bunun Avrupa'da örnekleri var. Aslında biz ortağız, bir şirket var. Herkes şirketin hissedarı. Ama hafta sonu sahada rakibiz. Mücadele edecek takımlar. Sahada oynayacak, hak eden kazanacak. Ama maç bittikten sonra bir şirket, bir ortak. Bunu kavga ederek büyütemezsiniz, ön plana çıkartamazsınız. Marka değerini yukarıya çıkaramazsınız. Yıllardan beri bu kısır döngü devam ettiği için Türk futbolu bugün 500 milyon Dolar yayın gelirinden 80'e düşmüştü. Bugün 180 milyon dolar. Ama bizim amacımız bu kardeşlik hukukunu geliştirip, marka değerini yukarıya çıkarıp 500 değil de 1 milyar Dolar'a niye çıkmasın? Biz el ele vereceğiz, Türk futbolunu bu noktaya taşıyacağız” diye konuştu.'UEFA, Avrupa’nın en iyi hakem eğitmen hocasını gönderdi'İbrahim Hacıosmanoğlu, topun oyunda kalma süresini artırmak gerektiğinden bahsederek, “UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’den ricada bulunduk. Avrupa’nın en iyi hakem eğitmen hocasını gönderdi. Federasyonda şu anda işe başladı. Siyah, anında beyaz olmuyor. Burada 20-30 senenin birikimi var. Genç, pırıl pırıl hakemlerimiz var. Onları karakterli ve ahlaklı bir şekilde yetiştireceğiz. Eksikler de zaman içerisinde tamamlanacak. Elbette ki sahadaki hakem performansı da futbolun kalitesinin iyileşmesinde çok önemli. Zamana ihtiyacımız var. Zamanla bunların hepsini kulüplerimizle el ele vererek düzelteceğiz” şeklinde konuştu.
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türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, ibrahim ethem hacıosmanoğlu, var, yabancı hakem, hakem, uefa
türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, ibrahim ethem hacıosmanoğlu, var, yabancı hakem, hakem, uefa

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemi açıklaması: 'Yabancıya mı güveneceğiz?'

17:46 11.10.2024
© TFFTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© TFF
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin yeniden görev yapıp yapmayacağıyla alakalı soruya verdiği yanıtta, 600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?” dedi.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Karadağ ile oynayacağı müsabaka öncesi Samsunspor Kulübü'nü ziyaret etti.
Yönetim kurulu üyeleri ile yapılan ziyarette Başkan Hacıosmanoğlu’nu, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım konuk etti. Hacıosmanoğlu ve Yıldırım, birbirlerine Türkiye ve Samsunspor formaları hediye ettiler.
Toplantıda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, önemli açıklamalarda da bulundu.

'Evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz”

Başkan Hacıosmanoğlu, yabancı VAR hakemlerinin Süper Lig'de yeniden görev alıp almayacağıyla ilgili gelen soruya, “600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?” cevabını verdi.

'Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulması altyapıdan geçiyor'

İlk olarak Samsunspor ile Trabzonspor arasında bir sıkıntı olmadığına değinen İbrahim Hacıosmanoğlu, “Samsun bizim şehrimiz. Bizim rengimiz de kırmızı-beyaz. Başka renk takmıyoruz ama tesadüf rengi tutturduk. Sivas'a gittik, orada da kırmızı-beyaz. Futbolda barışın ve kardeşliğin ön planda olmasını istiyoruz. Gençlerimize iyi örnek olmak istiyoruz. Sağ olsun başkanımız Yüksel Yıldırım da burada güzel yatırımlar yapıyor, altyapıya önem veriyor. Biz de futbolun bu altyapı yatırımından gençlerin yetiştirilmesinden, Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulmasının buradan geçtiğine inanıyoruz. O yüzden başkanı tebrik ediyorum. Bizim de zaten ülke genelinde bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı bir şekilde bakanlıklarla beraber yapacağız. Başkanım da 'Bizi pilot bölgede seçerseniz iyi olur' dedi” ifadelerini kullandı.

'Marka değeri kavga edilerek ön plana çıkartılamaz'

Türk futbolunda marka değerini yükseltmek için çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Hacıosmanoğlu, “Geçen hafta 4 büyük kulüp başkanıyla 3 saat süren bir toplantı yaptık. Kavga ederek biz bu marka değerini yükseltemiyoruz. Yani bunun Avrupa'da örnekleri var. Aslında biz ortağız, bir şirket var. Herkes şirketin hissedarı. Ama hafta sonu sahada rakibiz. Mücadele edecek takımlar. Sahada oynayacak, hak eden kazanacak. Ama maç bittikten sonra bir şirket, bir ortak. Bunu kavga ederek büyütemezsiniz, ön plana çıkartamazsınız. Marka değerini yukarıya çıkaramazsınız. Yıllardan beri bu kısır döngü devam ettiği için Türk futbolu bugün 500 milyon Dolar yayın gelirinden 80'e düşmüştü. Bugün 180 milyon dolar. Ama bizim amacımız bu kardeşlik hukukunu geliştirip, marka değerini yukarıya çıkarıp 500 değil de 1 milyar Dolar'a niye çıkmasın? Biz el ele vereceğiz, Türk futbolunu bu noktaya taşıyacağız” diye konuştu.

'UEFA, Avrupa’nın en iyi hakem eğitmen hocasını gönderdi'

İbrahim Hacıosmanoğlu, topun oyunda kalma süresini artırmak gerektiğinden bahsederek, “UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’den ricada bulunduk. Avrupa’nın en iyi hakem eğitmen hocasını gönderdi. Federasyonda şu anda işe başladı. Siyah, anında beyaz olmuyor. Burada 20-30 senenin birikimi var. Genç, pırıl pırıl hakemlerimiz var. Onları karakterli ve ahlaklı bir şekilde yetiştireceğiz. Eksikler de zaman içerisinde tamamlanacak. Elbette ki sahadaki hakem performansı da futbolun kalitesinin iyileşmesinde çok önemli. Zamana ihtiyacımız var. Zamanla bunların hepsini kulüplerimizle el ele vererek düzelteceğiz” şeklinde konuştu.
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