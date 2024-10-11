https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/alman-golcu-lukas-podolski-39-yasinda-futbolu-birakti-1089116405.html

Alman golcü Podolski 39 yaşında futbolu bıraktı

Alman golcü Podolski 39 yaşında futbolu bıraktı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını da giyen Alman golcü Lukas Podolski, 39 yaşında futbolu bıraktı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T17:07+0300

2024-10-11T17:07+0300

2024-10-11T17:07+0300

spor

futbol

lukas podolski

alman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1c/1056757840_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3e82f9f9b759da36e97efbc344f26dc3.jpg

Alman futbolcu, altyapısında yetiştiği Köln ile formasını giydiği son takım olan Polonya ekibi Gornik Zabrze arasında oynanan özel maçta kariyerini noktaladı.Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen Podolski, kariyerinde biri FIFA Dünya Kupası olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı formasıyla çıktığı 130 maçta 49 gol attı.Galatasaray'da görev aldığı iki sezonda oynadığı 75 maçta 34 gol atan Podolski, Antalyaspor'da ise 1,5 sezonda çıktığı 47 maçta 7 kez ağları havalandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rafael-nadal-tenisi-biraktigini-acikladi-1089054208.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

podolski, podolski futbolu bıraktı, podolski hangi takımlarda oynadı