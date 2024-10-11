https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/alman-golcu-lukas-podolski-39-yasinda-futbolu-birakti-1089116405.html
Alman golcü Podolski 39 yaşında futbolu bıraktı
Alman golcü Podolski 39 yaşında futbolu bıraktı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını da giyen Alman golcü Lukas Podolski, 39 yaşında futbolu bıraktı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T17:07+0300
2024-10-11T17:07+0300
2024-10-11T17:07+0300
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Alman futbolcu, altyapısında yetiştiği Köln ile formasını giydiği son takım olan Polonya ekibi Gornik Zabrze arasında oynanan özel maçta kariyerini noktaladı.Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen Podolski, kariyerinde biri FIFA Dünya Kupası olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı formasıyla çıktığı 130 maçta 49 gol attı.Galatasaray'da görev aldığı iki sezonda oynadığı 75 maçta 34 gol atan Podolski, Antalyaspor'da ise 1,5 sezonda çıktığı 47 maçta 7 kez ağları havalandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rafael-nadal-tenisi-biraktigini-acikladi-1089054208.html
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podolski, podolski futbolu bıraktı, podolski hangi takımlarda oynadı
podolski, podolski futbolu bıraktı, podolski hangi takımlarda oynadı
Alman golcü Podolski 39 yaşında futbolu bıraktı
Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını da giyen Alman golcü Lukas Podolski, 39 yaşında futbolu bıraktı.
Alman futbolcu, altyapısında yetiştiği Köln ile formasını giydiği son takım olan Polonya ekibi Gornik Zabrze arasında oynanan özel maçta kariyerini noktaladı.
Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen Podolski, kariyerinde biri FIFA Dünya Kupası olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.
Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı formasıyla çıktığı 130 maçta 49 gol attı.
Galatasaray'da görev aldığı iki sezonda oynadığı 75 maçta 34 gol atan Podolski, Antalyaspor'da ise 1,5 sezonda çıktığı 47 maçta 7 kez ağları havalandırdı.