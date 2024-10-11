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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/tarihi-belgelerde-arap--israil-savasi-dogu-ve-bati-blogunu-karsi-kasiya-getiriyor-1089102302.html
Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Doğu ve Batı bloğunu karşı kaşıya getiriyor
Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Doğu ve Batı bloğunu karşı kaşıya getiriyor
Sputnik Türkiye
İsrail'in saldırıları üzerine gözlerin çevrildiği Ortadoğu'da gerilim 3 çeyrek asırdır devam ediyor. 1969 yılında Milli Güvenlik Akademisi Yayınları raporuna... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T13:10+0300
2024-10-11T13:10+0300
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israil-filistin
savaş
arap
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7 Ekim’de Hamas’ın eylemi ve İsrail’in Gazze’ye başlatmış olduğu operasyon ve sonrasında İsrail’in İran, Lübnan ve Suriye topraklarını hedef alan saldırıları yeniden gözleri Ortadoğu’ya çevirdi. Ortadoğu’da yaklaşık yarım yüzyıldan fazla bir süredir benzer bir tablo yaşanıyor. Eski tarihli raporlar benzer tablo ve sonuçların yıllardır yaşandığını ortaya koyuyor.1969 Yılında hazırlanan ve Harp Akademileri Komutanlığı Milli Güvenlik Akademisi Yayınları tarafından basılan ‘Arap- İsrail savaşı ve Türkiye’ başlıklı raporda bu güne benzer yorumlar yer alıyor. Raporda İsrail Arap savaşının bölgeyi etkilediği, doğu ile batı blokunu karşı karşıya getirdiği, Arap devletleri arasından itilaflar nedeniyle ortak bir tavır takılamadığı, Türkiye’nin çözüm için çaba sarf ettiği aktarılıyor.İsrail- Filistin savaşının tarihiİkinci Dünya Savaşı sonrasında 14 Mayıs 1948'de Tel-Aviv'de toplanan Yahudi Millî Konseyi'nin, İsrail Devleti’nin kurulduğunu ilan etti. Arap Birliği ise İsrail'e savaş ilan etti. Yaklaşık 3 çeyrek asırdır devam eden çatışma ortamında en önemli aşamalarından birisi 1967 yılındaki 6 gün savaşları oldu. 1967'nin etkilerini en çok İsrail ve Filistinliler hissetti. İsrail Filistin topraklarını işgalini başlattı.1967 savaşı sonrasında yazılan rapor‘Arap- İsrail savaşı ve Türkiye’ başlığı ile 1969 yılından yazılan ve Harp Akademileri Komutanlığı Milli Güvenlik Akademisi tarafından basılan rapor aradan geçen süreçte İsrail- Arap ülkeleri arasında bir çözümün sağlanmadığını ortaya koydu. Kişisel çalışma olarak sunulan kitapçığın ön sözünde çalışmayla “İsrail Devleti’nin varlığı, Arap Devletlerinin tutumu, büyük devletlerin müdahalelerine ilişkin realiteyi ortaya koymayı hedeflediği” vurgulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rus-lider-putin-ve-tbmm-baskani-kurtulmustan-17-gun-arayla-ikinci-gorusme-1089101787.html
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israil, israil-filistin, savaş, arap, arap, türkiye, savunma, dünya, rapor, harp akademileri komutanlığı, harp okulları, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, savaş, arap, arap, türkiye, savunma, dünya, rapor, harp akademileri komutanlığı, harp okulları, gazze, gazze şeridi

Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Doğu ve Batı bloğunu karşı kaşıya getiriyor

13:10 11.10.2024
© FotoğrafTarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Doğu ve Batı bloğunu karşı kaşıya getiriyor
Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Doğu ve Batı bloğunu karşı kaşıya getiriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© Fotoğraf
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Özel
İsrail'in saldırıları üzerine gözlerin çevrildiği Ortadoğu'da gerilim 3 çeyrek asırdır devam ediyor. 1969 yılında Milli Güvenlik Akademisi Yayınları raporuna göre İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan çatışmaların Doğu ve Batı bloğu arasında gerilimi artırdığı vurgulanıyor.
7 Ekim’de Hamas’ın eylemi ve İsrail’in Gazze’ye başlatmış olduğu operasyon ve sonrasında İsrail’in İran, Lübnan ve Suriye topraklarını hedef alan saldırıları yeniden gözleri Ortadoğu’ya çevirdi. Ortadoğu’da yaklaşık yarım yüzyıldan fazla bir süredir benzer bir tablo yaşanıyor. Eski tarihli raporlar benzer tablo ve sonuçların yıllardır yaşandığını ortaya koyuyor.
1969 Yılında hazırlanan ve Harp Akademileri Komutanlığı Milli Güvenlik Akademisi Yayınları tarafından basılan ‘Arap- İsrail savaşı ve Türkiye’ başlıklı raporda bu güne benzer yorumlar yer alıyor. Raporda İsrail Arap savaşının bölgeyi etkilediği, doğu ile batı blokunu karşı karşıya getirdiği, Arap devletleri arasından itilaflar nedeniyle ortak bir tavır takılamadığı, Türkiye’nin çözüm için çaba sarf ettiği aktarılıyor.

İsrail- Filistin savaşının tarihi

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 14 Mayıs 1948'de Tel-Aviv'de toplanan Yahudi Millî Konseyi'nin, İsrail Devleti’nin kurulduğunu ilan etti. Arap Birliği ise İsrail'e savaş ilan etti. Yaklaşık 3 çeyrek asırdır devam eden çatışma ortamında en önemli aşamalarından birisi 1967 yılındaki 6 gün savaşları oldu. 1967'nin etkilerini en çok İsrail ve Filistinliler hissetti. İsrail Filistin topraklarını işgalini başlattı.

1967 savaşı sonrasında yazılan rapor

Arap- İsrail savaşı ve Türkiye’ başlığı ile 1969 yılından yazılan ve Harp Akademileri Komutanlığı Milli Güvenlik Akademisi tarafından basılan rapor aradan geçen süreçte İsrail- Arap ülkeleri arasında bir çözümün sağlanmadığını ortaya koydu. Kişisel çalışma olarak sunulan kitapçığın ön sözünde çalışmayla “İsrail Devleti’nin varlığı, Arap Devletlerinin tutumu, büyük devletlerin müdahalelerine ilişkin realiteyi ortaya koymayı hedeflediği” vurgulanıyor.
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