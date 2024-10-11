https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/tarihi-belgelerde-arap--israil-savasi-dogu-ve-bati-blogunu-karsi-kasiya-getiriyor-1089102302.html

Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Doğu ve Batı bloğunu karşı kaşıya getiriyor

Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Doğu ve Batı bloğunu karşı kaşıya getiriyor

Sputnik Türkiye

İsrail'in saldırıları üzerine gözlerin çevrildiği Ortadoğu'da gerilim 3 çeyrek asırdır devam ediyor. 1969 yılında Milli Güvenlik Akademisi Yayınları raporuna... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

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israil

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rapor

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7 Ekim’de Hamas’ın eylemi ve İsrail’in Gazze’ye başlatmış olduğu operasyon ve sonrasında İsrail’in İran, Lübnan ve Suriye topraklarını hedef alan saldırıları yeniden gözleri Ortadoğu’ya çevirdi. Ortadoğu’da yaklaşık yarım yüzyıldan fazla bir süredir benzer bir tablo yaşanıyor. Eski tarihli raporlar benzer tablo ve sonuçların yıllardır yaşandığını ortaya koyuyor.1969 Yılında hazırlanan ve Harp Akademileri Komutanlığı Milli Güvenlik Akademisi Yayınları tarafından basılan ‘Arap- İsrail savaşı ve Türkiye’ başlıklı raporda bu güne benzer yorumlar yer alıyor. Raporda İsrail Arap savaşının bölgeyi etkilediği, doğu ile batı blokunu karşı karşıya getirdiği, Arap devletleri arasından itilaflar nedeniyle ortak bir tavır takılamadığı, Türkiye’nin çözüm için çaba sarf ettiği aktarılıyor.İsrail- Filistin savaşının tarihiİkinci Dünya Savaşı sonrasında 14 Mayıs 1948'de Tel-Aviv'de toplanan Yahudi Millî Konseyi'nin, İsrail Devleti’nin kurulduğunu ilan etti. Arap Birliği ise İsrail'e savaş ilan etti. Yaklaşık 3 çeyrek asırdır devam eden çatışma ortamında en önemli aşamalarından birisi 1967 yılındaki 6 gün savaşları oldu. 1967'nin etkilerini en çok İsrail ve Filistinliler hissetti. İsrail Filistin topraklarını işgalini başlattı.1967 savaşı sonrasında yazılan rapor‘Arap- İsrail savaşı ve Türkiye’ başlığı ile 1969 yılından yazılan ve Harp Akademileri Komutanlığı Milli Güvenlik Akademisi tarafından basılan rapor aradan geçen süreçte İsrail- Arap ülkeleri arasında bir çözümün sağlanmadığını ortaya koydu. Kişisel çalışma olarak sunulan kitapçığın ön sözünde çalışmayla “İsrail Devleti’nin varlığı, Arap Devletlerinin tutumu, büyük devletlerin müdahalelerine ilişkin realiteyi ortaya koymayı hedeflediği” vurgulanıyor.

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