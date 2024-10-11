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Rus lider Putin ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 17 gün arayla ikinci görüşme
Rus lider Putin ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 17 gün arayla ikinci görüşme
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Aşkabat'ta bir araya geldiğini açıkladı. Bu, ikilinin 17 gün arayla yaptığı... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ‘Zamanlar ve Medeniyetler Arasındaki Bağ: Barış ve Kalkınmanın Temeli’ başlıklı uluslararası foruma katılan Putin ve Kurtulmuş görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Aşkabat'taki forumun katılımcıları arasında yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ayak üstü bir görüşme yaptığını belirtti.Peskov, Putin ve Kurtulmuş'un 25 Eylül'de Moskova'da yaptıkları görüşmenin devamı niteliğinde bir görüş alışverişi yaptığını belirtti.Kremlin Sözcüsü, Putin'in Kurtulmuş'a bir sonraki hafta Kazan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmeyi beklediğini söylediğini aktardı.Putin ve Kurtulmuş Eylül ayında Moskova'da görüşmüştüPutin ve Kurtulmuş, TBMM Başkanı'nın Moskova ziyareti kapsamında 25 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda bir görüşme yapmıştı.Putin, görüşmenin basına açık kısmında, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dışişleri bakanlıkları aracılığı ile bilhassa ekonomik ve sosyal alanlar ile hemen hemen her alanda başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmek istiyorum. İyi komşularız ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz. Bizim için her şey yolunda gidiyor" demişti.Putin ve Erdoğan 23 Ekim'de görüşecekKurtulmuş'la görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerinin iletilmesini rica eden Putin, Erdoğan'ı Kazan'a beklediğini dile getirerek kendisiyle 23 Ekim'de ikili bir görüşme yapacaklarını söylemişti.BRICS dönem başkanı Rusya, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.Zirvede Türkiye'nin BRICS üyeliği için yaptığı başvurunun da görüşülmesi bekleniyor.
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rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri, vladimir putin, numan kurtulmuş, tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), aşkabat, türkmenistan
rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri, vladimir putin, numan kurtulmuş, tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), aşkabat, türkmenistan

Rus lider Putin ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 17 gün arayla ikinci görüşme

12:39 11.10.2024 (güncellendi: 12:52 11.10.2024)
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Devlet Başkanı Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Kremlin'de bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Kremlin'de bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Aşkabat'ta bir araya geldiğini açıkladı. Bu, ikilinin 17 gün arayla yaptığı ikinci görüşme oldu.
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ‘Zamanlar ve Medeniyetler Arasındaki Bağ: Barış ve Kalkınmanın Temeli’ başlıklı uluslararası foruma katılan Putin ve Kurtulmuş görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Aşkabat'taki forumun katılımcıları arasında yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ayak üstü bir görüşme yaptığını belirtti.

Peskov, Putin ve Kurtulmuş'un 25 Eylül'de Moskova'da yaptıkları görüşmenin devamı niteliğinde bir görüş alışverişi yaptığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü, Putin'in Kurtulmuş'a bir sonraki hafta Kazan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmeyi beklediğini söylediğini aktardı.

Putin ve Kurtulmuş Eylül ayında Moskova'da görüşmüştü

Putin ve Kurtulmuş, TBMM Başkanı'nın Moskova ziyareti kapsamında 25 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda bir görüşme yapmıştı.

Putin, görüşmenin basına açık kısmında, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dışişleri bakanlıkları aracılığı ile bilhassa ekonomik ve sosyal alanlar ile hemen hemen her alanda başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmek istiyorum. İyi komşularız ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz. Bizim için her şey yolunda gidiyor" demişti.

Putin ve Erdoğan 23 Ekim'de görüşecek

Kurtulmuş'la görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerinin iletilmesini rica eden Putin, Erdoğan'ı Kazan'a beklediğini dile getirerek kendisiyle 23 Ekim'de ikili bir görüşme yapacaklarını söylemişti.

BRICS dönem başkanı Rusya, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Zirvede Türkiye'nin BRICS üyeliği için yaptığı başvurunun da görüşülmesi bekleniyor.
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