https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/cinsel-istismar-davasinda-adnan-oktardan-mahkemeyi-sasirtan-sozler-15-gunde-israili-durdururum-1089119925.html
Cinsel istismar davasında Adnan Oktar’dan mahkemeyi şaşırtan sözler: '15 günde İsrail’i durdururum'
Cinsel istismar davasında Adnan Oktar’dan mahkemeyi şaşırtan sözler: '15 günde İsrail’i durdururum'
Sputnik Türkiye
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında şüphelilerin yargılamasına devam edildi. Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın da... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T18:11+0300
2024-10-11T18:11+0300
2024-10-11T18:12+0300
türkiye
adnan oktar
dava
israil
israil-filistin
israil ordusu
israil-filistin sorunu
mahkeme
mahkeme kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/01/1062928237_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_29040e6297dd9d648cad0857057df5e0.jpg
Mahkemede konuşan Adnan Oktar İsrail'in Filistin saldırılarını 15 gün içinde bitirebileceğini iddia ederek mahkemeden oda talep etti.İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Adnan Oktar ve üyelerinin yargılamasına devam edildi. Adnan Oktar'ın SEGBİS sistemi ile katıldığı mahkemede 8 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Adnan Oktar, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını 15 günde durdurabileceğini iddia etti. Mahkemeden oda talep eden Adnan Oktar "Cezaevinden çıkmama da gerek yok. Bana bir oda ayarlasalar burada rahatça yapabilirim" dedi.Dava 6 Aralık tarihine ertelendiCinsel istismar iddialarını kabul etmeyen Adnan Oktar “Masum genç kızlar, kendi aralarında bağlantı içindeler. Hepsi birbirini seviyor. 'Neden bir aradasınız?' diyorlar. Gasp yok, tehdit yok, şantaj yok. Bunu siz de biliyorsunuz. Benim arkadaşlarım hiçbir suç işlemedi. Duruşma salonuna gelerek savunma yapmak istiyorum. Yüzümü görmüyorsunuz ve samimiyetime inanmıyorsunuz. Konuşmalarımın bir kısmı cımbızla alınıyor. Yine de takdir mahkemenindir. Ön yargıya gerek yok. Ben vatanını, milletini, Türkiye Cumhuriyeti’ni seven bir insanım'' şeklinde savunma yaptı. Adnan Oktar, cezasının 10 bin yıla çıkmasının umurunda olmadığını belirterek kararın bozulacağından ve aleyhine dava kalmayacağından emin olduğunu belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın duruşmaya getirilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme duruşmayı 6 Aralık tarihine erteleyerek, sanıkların mahkeme salonunda hazır edilmesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lubnan-ordusu-kafradaki-askeri-merkeze-saldirida-2-sehit-var-1089119406.html
türkiye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/01/1062928237_56:0:704:486_1920x0_80_0_0_744d6ceb9abd705132e59d2e6d2bbf35.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adnan oktar israil, adnan oktar davası, adnan oktar mossad, adnan oktar kedicikler
adnan oktar israil, adnan oktar davası, adnan oktar mossad, adnan oktar kedicikler
Cinsel istismar davasında Adnan Oktar’dan mahkemeyi şaşırtan sözler: '15 günde İsrail’i durdururum'
18:11 11.10.2024 (güncellendi: 18:12 11.10.2024)
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında şüphelilerin yargılamasına devam edildi. Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın da SEGBİS sistemi ile bağlandığı davadaki İsrail sözleri ise gündem yarattı.
Mahkemede konuşan Adnan Oktar İsrail'in Filistin saldırılarını 15 gün içinde bitirebileceğini iddia ederek mahkemeden oda talep etti.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Adnan Oktar ve üyelerinin yargılamasına devam edildi. Adnan Oktar'ın SEGBİS sistemi ile katıldığı mahkemede 8 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Adnan Oktar, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını 15 günde durdurabileceğini iddia etti. Mahkemeden oda talep eden Adnan Oktar "Cezaevinden çıkmama da gerek yok. Bana bir oda ayarlasalar burada rahatça yapabilirim" dedi.
Dava 6 Aralık tarihine ertelendi
Cinsel istismar iddialarını kabul etmeyen Adnan Oktar “Masum genç kızlar, kendi aralarında bağlantı içindeler. Hepsi birbirini seviyor. 'Neden bir aradasınız?' diyorlar. Gasp yok, tehdit yok, şantaj yok. Bunu siz de biliyorsunuz. Benim arkadaşlarım hiçbir suç işlemedi. Duruşma salonuna gelerek savunma yapmak istiyorum. Yüzümü görmüyorsunuz ve samimiyetime inanmıyorsunuz. Konuşmalarımın bir kısmı cımbızla alınıyor. Yine de takdir mahkemenindir. Ön yargıya gerek yok. Ben vatanını, milletini, Türkiye Cumhuriyeti’ni seven bir insanım'' şeklinde savunma yaptı. Adnan Oktar, cezasının 10 bin yıla çıkmasının umurunda olmadığını belirterek kararın bozulacağından ve aleyhine dava kalmayacağından emin olduğunu belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın duruşmaya getirilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme duruşmayı 6 Aralık tarihine erteleyerek, sanıkların mahkeme salonunda hazır edilmesine karar verdi.