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Sırbistan Başbakanı Vucic: Dünyanın en etkili devlet adamlarından biri olan Erdoğan’ın ziyareti büyük bir onurdur
Sırbistan Başbakanı Vucic: Dünyanın en etkili devlet adamlarından biri olan Erdoğan’ın ziyareti büyük bir onurdur
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Günümüz dünyasının en etkili devlet... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T13:56+0300
2024-10-11T13:56+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılandığı Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Vucic, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur. Özellikle siyasi ve ekonomik zorluklarla öne çıkan küresel sahnede, bu ziyaret daha da fazla önem kazanmaktadır” ifadelerini kullandı.Batı Balkanlar’ın tarihte 'sıklıkla çatışmalar ve gerginliklerle karşı karşıya' kalmış bir bölge olduğuna dikkat çeken Vucic, ziyaretin bölgenin istikrarına katkı sağlayan iki ülke olan Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ivme kazandırdığını ifade etti. 'Türkiye, Sırbistan'daki en önemli yatırımcılardan biri'Vucic, “Türkiye ve Sırbistan, uzun bir işbirliği geçmişine sahiptir ve bu tür buluşmalar, özellikle güvenlik ve ekonomi alanında bağların derinleşmesi için bir fırsat sunmaktadır. Bu ziyaretin kilit önemdeki boyutlarından biri de ekonomidir. Türkiye, Sırbistan’daki en önemli yatırımcılardan biridir ve görüşmemizde yeni projeler, yatırımlar, altyapı projeleri, enerji ve ticaret hacmi konularını görüşeceğiz. Bu, özellikle bu zor küresel ekonomik koşullarda ülkemiz için büyük önem taşımaktadır” dedi.“Bu ziyaret, zor zamanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım teşkil ediyor ve bu nedenle bizim için önemli” ifadelerini kullanan Vucic, mesajını, “Hoş geldiniz sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan” ifadeleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/cumhurbaskani-erdogan-sirbistanda-belgrad-sokaklari-turk-bayraklariyla-donatildi--1089102676.html
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sırbistan, türkiye-sırbistan yüksek düzeyli iş birliği konseyi, sırbistan savunma bakanlığı, aleksandr vucic, recep tayyip erdoğan, türkiye
sırbistan, türkiye-sırbistan yüksek düzeyli iş birliği konseyi, sırbistan savunma bakanlığı, aleksandr vucic, recep tayyip erdoğan, türkiye

Sırbistan Başbakanı Vucic: Dünyanın en etkili devlet adamlarından biri olan Erdoğan’ın ziyareti büyük bir onurdur

13:56 11.10.2024
© TCCB / Murat KulaVucic
Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© TCCB / Murat Kula
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılandığı Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Vucic, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur. Özellikle siyasi ve ekonomik zorluklarla öne çıkan küresel sahnede, bu ziyaret daha da fazla önem kazanmaktadır” ifadelerini kullandı.
Batı Balkanlar’ın tarihte 'sıklıkla çatışmalar ve gerginliklerle karşı karşıya' kalmış bir bölge olduğuna dikkat çeken Vucic, ziyaretin bölgenin istikrarına katkı sağlayan iki ülke olan Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ivme kazandırdığını ifade etti.

'Türkiye, Sırbistan'daki en önemli yatırımcılardan biri'

Vucic, “Türkiye ve Sırbistan, uzun bir işbirliği geçmişine sahiptir ve bu tür buluşmalar, özellikle güvenlik ve ekonomi alanında bağların derinleşmesi için bir fırsat sunmaktadır. Bu ziyaretin kilit önemdeki boyutlarından biri de ekonomidir. Türkiye, Sırbistan’daki en önemli yatırımcılardan biridir ve görüşmemizde yeni projeler, yatırımlar, altyapı projeleri, enerji ve ticaret hacmi konularını görüşeceğiz. Bu, özellikle bu zor küresel ekonomik koşullarda ülkemiz için büyük önem taşımaktadır” dedi.
Bu ziyaret, zor zamanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım teşkil ediyor ve bu nedenle bizim için önemli” ifadelerini kullanan Vucic, mesajını, “Hoş geldiniz sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan” ifadeleriyle tamamladı.
Erdoğan - Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da: Belgrad sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı
12:52
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