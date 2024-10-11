https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/cumhurbaskani-erdogan-sirbistanda-belgrad-sokaklari-turk-bayraklariyla-donatildi--1089102676.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da: Belgrad sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da: Belgrad sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu devam ediyor. Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T12:52+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı. İki ülke milli marşları okunurken 7 pare top atışı yapıldı.Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Vucic, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İki lider daha sonra heyetlerini takdim etti.Erdoğan ve Vucic, baş başa görüşme için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giriş yaptı.Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da hazır bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rus-lider-putin-ve-tbmm-baskani-kurtulmustan-17-gun-arayla-ikinci-gorusme-1089101787.html

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