https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rusyanin-askeri-harekati-devam-ediyor-abd-yapimi-patriot-sistemi-imha-edildi-1089054307.html

Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: ABD yapımı Patriot sistemi imha edildi

Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: ABD yapımı Patriot sistemi imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna güçlerine ait ABD yapımı Patriot hava savunma füze sisteminin iki fırlatma aracını imha ettiğini bildirdi. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rapora göre, Ukrayna’nın 131 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusun ait ABD yapımı AN/MSQ-104 savaş kontrol kabini, AN/MPQ-65 çok amaçlı radar ve Patriothava savunma sisteminin iki fırlatma aracı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu 55 asker kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve üç karşı saldırıyı püskürterek 430 düşman askeri etkisiz hale getirdi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı mevzileri ele geçirdi. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçlerin kaybı 765 asker olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve dokuz karşı saldırıyı engelledi. Kiev rejiminin bu istikametteki kaybı 490 asker ve ABD yapımı M-113 zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusun 120’nin üzerinde askeri etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu, aktif eylemlerine devam ederken düşman bu istikamette 95 asker kaybetti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 205 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.

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