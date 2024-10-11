https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rusya-ve-cinden-pasifikin-kuzeyinde-ilk-ortak-devriye-1089093580.html
Rusya ve Çin’den Pasifik’in kuzeyinde ilk ortak devriye
Rusya ve Çin’den Pasifik’in kuzeyinde ilk ortak devriye
Sputnik Türkiye
Rus ve Çin sınır muhafızlarının Pasifik Okyanusu'nun kuzey kısmında ilk ortak devriye görevi gerçekleştirdiği belirtildi. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T11:40+0300
2024-10-11T11:40+0300
2024-10-11T11:40+0300
savunma
rusya
çin
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
çin sahil güvenlik
pasifik okyanusu
ortak devriye
bering boğazı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemilerinin Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ilk ortak devriyesi gerçekleşti.FSB’ye ait ‘Petropavlovsk-Kamchatskiy’ ve ‘Anadır’ devriye gemileri ile Çin Sahil Güvenliğine ait ‘Meishan’ ve ‘Xushan’ adlı devriye gemilerinden oluşan ortak gemi grubu, Japon Denizi'ni geçerek Pasifik Okyanusu’nun kuzeyinde ‘Açık Denizlerinde Balıkçılık Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi Sözleşmesi’ kapsamındaki bölgeye girdi ve daha sonra Bering Boğazı ve Bering Denizi’nden geçerek Çukçi Denizi'ne ulaştı.Açıklamada, “Devriye, Rusya ve Çin sahil güvenliklerinin denizde güvenliğe yönelik tehditleri tespit etmek ve bastırmak için ortak eylemlere hazır olduğunu ortaya koydu. Ayrıca iletişim, tehlikedeki bir gemiye yardım ve denizde hayat kurtarma konularında bir dizi eğitim tatbikatı gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.Rus ve Çinli denizcilerin sahip olduğu iyi eğitim ve profesyonelliklerini ortaya koyduğunu kaydeden FSB Halkla İlişkiler Merkezi, gemi helikopterlerinin mürettebatlarının da yüksek uçuş becerileri sergilediğini aktardı.Söz konusu ortak devriyenin, FSB Sınır Muhafaza Servisi ve Çin Halk Cumhuriyeti Sahil Güvenliği arasında 2024-2026 yıllarını kapsayan işbirliği planının bir parçası olduğu bildirilirken gelecekte de iyi komşuluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ve deniz alanlarında Rusya ve Çin'in güvenliğinin sağlanması amacıyla bu işbirliğinin sürdürüleceği ifade edildi.
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rusya
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rusya, çin, rusya federal güvenlik servisi (fsb), çin sahil güvenlik, pasifik okyanusu, ortak devriye, bering boğazı
rusya, çin, rusya federal güvenlik servisi (fsb), çin sahil güvenlik, pasifik okyanusu, ortak devriye, bering boğazı
Rusya ve Çin’den Pasifik’in kuzeyinde ilk ortak devriye
Rus ve Çin sınır muhafızlarının Pasifik Okyanusu'nun kuzey kısmında ilk ortak devriye görevi gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemilerinin Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ilk ortak devriyesi gerçekleşti.
FSB’ye ait ‘Petropavlovsk-Kamchatskiy’ ve ‘Anadır’ devriye gemileri ile Çin Sahil Güvenliğine ait ‘Meishan’ ve ‘Xushan’ adlı devriye gemilerinden oluşan ortak gemi grubu, Japon Denizi'ni geçerek Pasifik Okyanusu’nun kuzeyinde ‘Açık Denizlerinde Balıkçılık Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi Sözleşmesi’ kapsamındaki bölgeye girdi ve daha sonra Bering Boğazı ve Bering Denizi’nden geçerek Çukçi Denizi'ne ulaştı.
Açıklamada, “Devriye, Rusya ve Çin sahil güvenliklerinin denizde güvenliğe yönelik tehditleri tespit etmek ve bastırmak için ortak eylemlere hazır olduğunu ortaya koydu. Ayrıca iletişim, tehlikedeki bir gemiye yardım ve denizde hayat kurtarma konularında bir dizi eğitim tatbikatı gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.
Rus ve Çinli denizcilerin sahip olduğu iyi eğitim ve profesyonelliklerini ortaya koyduğunu kaydeden FSB Halkla İlişkiler Merkezi, gemi helikopterlerinin mürettebatlarının da yüksek uçuş becerileri sergilediğini aktardı.
Söz konusu ortak devriyenin, FSB Sınır Muhafaza Servisi ve Çin Halk Cumhuriyeti Sahil Güvenliği arasında 2024-2026 yıllarını kapsayan işbirliği planının bir parçası olduğu bildirilirken gelecekte de iyi komşuluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ve deniz alanlarında Rusya ve Çin'in güvenliğinin sağlanması amacıyla bu işbirliğinin sürdürüleceği ifade edildi.