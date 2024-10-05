https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/rusyadan-abdye-nukleer-deneme-uyarisi-baslarlarsa-biz-hemen-karsilik-veririz-1088847081.html
Rusya’dan ABD’ye ‘nükleer deneme’ uyarısı: Başlarlarsa biz hemen karşılık veririz
Rusya’dan ABD’ye ‘nükleer deneme’ uyarısı: Başlarlarsa biz hemen karşılık veririz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin nükleer silah denemelerine yeniden başlama yönünde adımlar atması durumunda, bunun “yanına kâr kalmayacağını” ve Rusya’nın... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T10:21+0300
2024-10-05T10:21+0300
2024-10-05T10:43+0300
savunma
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
abd
nükleer silah
nükleer deneme
nükleer test
kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto)
george w. bush
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, RT televizyonuna açıklamasında, ABD’nin nükleer silah denemelerine yeniden başlama ihtimalini değerlendirdi.Ryabkov, “ABD'nin nükleer silah denemelerine yeniden başlayacağı anlamına gelecek süreçler başlatırsa, bu yanına kâr kalmayacak. Rusya derhal aynı şekilde karşılık verecek” ifadesini kullandı.Rusya’nın 2023 Kasım ayında Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması’nın (CTBT) onayını geri çektiği anımsatılması üzerine Rus diplomat, Moskova’nın sabrının tükendiğini kaydederek şunu dedi: Onayı geri çekmenin, anlaşmadan çekilmeye eşdeğer olmadığını kaydeden Ryabkov, “Anlaşmanın ruhuna ve lafzına uygun hareket etmeye devam ediyoruz” diye altını çizdi.ABD, son nükleer denemesini 1992’de gerçekleştirmişti. Denemelerin sona erdirilmesi kararı George W. Bush yönetimi tarafından verilmişti.Tüm nükleer denemeleri sivil ve askeri amaçlar için her ortamda yasaklayan çok taraflı bir anlaşma olan CTBT, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1996’da kabul edilmişti. 187 ülkenin imza attığı anlaşma, nükleer silaha veya bu tür silahı üretme potansiyeline sahip 44 ülkeden 8’zinin onaylamadığından yürürlüğe girmemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Kasım 2023 tarihinde, Rusya'nın CTBT onayını geri çektiği yasayı imzalamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kararın Rusya'nın nükleer denemeler yapmayı planladığı anlamına gelmediğini vurgulamıştı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, nükleer silah, nükleer deneme, nükleer test, kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto), george w. bush, birleşmiş milletler genel kurulu, vladimir putin, dmitriy peskov
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, nükleer silah, nükleer deneme, nükleer test, kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto), george w. bush, birleşmiş milletler genel kurulu, vladimir putin, dmitriy peskov
Rusya’dan ABD’ye ‘nükleer deneme’ uyarısı: Başlarlarsa biz hemen karşılık veririz
10:21 05.10.2024 (güncellendi: 10:43 05.10.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin nükleer silah denemelerine yeniden başlama yönünde adımlar atması durumunda, bunun “yanına kâr kalmayacağını” ve Rusya’nın derhal aynı şekilde karşılık vereceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
, RT
televizyonuna açıklamasında, ABD
’nin nükleer silah denemelerine yeniden başlama ihtimalini değerlendirdi.
Ryabkov, “ABD'nin nükleer silah denemelerine yeniden başlayacağı anlamına gelecek süreçler başlatırsa, bu yanına kâr kalmayacak. Rusya derhal aynı şekilde karşılık verecek” ifadesini kullandı.
Rusya’nın 2023 Kasım ayında Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması’nın (CTBT) onayını geri çektiği anımsatılması üzerine Rus diplomat, Moskova’nın sabrının tükendiğini kaydederek şunu dedi:
23 yıl bekledik, nokta koyuldu. Bundan sonra ne olacağı açık bir soru. Bu sorunun cevabı tamamen ABD ve müttefiklerinin izleyeceği çizgiye bağlı.
Onayı geri çekmenin, anlaşmadan çekilmeye eşdeğer olmadığını kaydeden Ryabkov, “Anlaşmanın ruhuna ve lafzına uygun hareket etmeye devam ediyoruz” diye altını çizdi.
ABD, son nükleer denemesini 1992’de gerçekleştirmişti. Denemelerin sona erdirilmesi kararı George W. Bush yönetimi tarafından verilmişti.
Tüm nükleer denemeleri sivil ve askeri amaçlar için her ortamda yasaklayan çok taraflı bir anlaşma olan CTBT, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1996’da kabul edilmişti. 187 ülkenin imza attığı anlaşma, nükleer silaha veya bu tür silahı üretme potansiyeline sahip 44 ülkeden 8’zinin onaylamadığından yürürlüğe girmemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Kasım 2023 tarihinde, Rusya'nın CTBT onayını geri çektiği yasayı imzalamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kararın Rusya'nın nükleer denemeler yapmayı planladığı anlamına gelmediğini vurgulamıştı.