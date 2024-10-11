https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rusya-dunya-bankasinin-yeni-ukraynaya-fonuna-karsi-cikti-1089110004.html
Rusya, Dünya Bankası’nın yeni Ukrayna’ya fonuna karşı çıktı
Rusya, Dünya Bankası’nın yeni Ukrayna’ya fonuna karşı çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın, Dünya Bankası bünyesinde yeni Ukrayna'ya yardım fonunun oluşturulması karşı çıktığı, ancak kuruluştaki oy oranının bu kararı veto edebilmesi için... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T15:11+0300
2024-10-11T15:11+0300
2024-10-11T15:12+0300
ukrayna krizi
rusya
dünya bankası
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Dünya Bankası’ndaki Rusya Direktörlüğü’nden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, banka bünyesinde Ukrayna için yeni yardım fonunun oluşturulmasına karşı çıktıklarını, ama protestolarının bu kararı engellemediğini anlattı.Kaynak, “Önerilen mekanizmaya karşı olduğumuzu ifade ettik. Ancak, Rusya'nın sahip olduğu oy oranı bu tür kararların engellenmesine izin vermiyor, zira diğer tüm hissedarlar bu mekanizmayı desteklediklerini ifade etti” ifadesini kullandı.Moskova’nın, Dünya Bankası'ın dikkatini, Ukrayna için oluşturulan fonların sayısının tüm makul sınırları çoktan aştığına çektiği aktarılırken örgüt yönetiminin, Rusya ve diğer Dünya Bankası üyesi ülkelerin eleştirilerine rağmen, Batı'nın baskısı altında, Kiev'e yardım etmek için yeni mekanizmalar oluşturmaya devam ettiği dile getirildi.Bu kürarı engellemenin mümkün olmamasına rağmen, Dünya Bankası yönetiminin yeni fonun sadece donör ülkelerin bütçelerinden sağlanacağı konusunda güvence verdiğini bildiren kaynak, yeni fonun kurucularının, fona en az 10 milyar dolar katkıda bulunmayı planlayan Kanada, Japonya ve ABD olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Dünya Bankası'nın Kiev'in yeni mali yardım fonunu kontrolsüz bir şekilde kullanmasına izin vermeyeceği konusunda güvence verdiği kaydedilirken donörlerin verdiği paranın sadece fonun tüzüğünde belirtilen amaçlar için kullanılabileceği belirtildi.Dünya Bankası’nın, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte fonun icra kuruluşu olacağını söyleyen kaynak, “Bu da fonların yalnızca Dünya Bankası'nın mali raporlama, yolsuzlukla mücadele, ihale kuralları ve bir dizi başka kısıtlamaya ilişkin kurallarına uygun olarak kullanılacağı anlamına geliyor” diye ekledi.Daha önce Ukrayna'nın devlet borcunun 155 milyar 400 milyon dolara ulaştığı bildirilmişti. Bunun yüzde 73'ünü ya da yaklaşık 113 milyar dolarını dış borçlar oluşturuyor. Ukrayna'nın borçlarının en büyük sahipleri Avrupa Birliği (40 milyar dolar), IMF (16.5 milyar dolar), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (14.7 milyar dolar) ve Kanada (5 milyar dolar).
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/ukrayna-krizi-abd-silah-ureticilerini-zenginlestiriyor-raytheona-milyarlar-akiyor-1089106332.html
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rusya, dünya bankası, ukrayna, yardım, fon, batı, baskı, abd, kanada, japonya, avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), borç
rusya, dünya bankası, ukrayna, yardım, fon, batı, baskı, abd, kanada, japonya, avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), borç
Rusya, Dünya Bankası’nın yeni Ukrayna’ya fonuna karşı çıktı
15:11 11.10.2024 (güncellendi: 15:12 11.10.2024)
Rusya’nın, Dünya Bankası bünyesinde yeni Ukrayna'ya yardım fonunun oluşturulması karşı çıktığı, ancak kuruluştaki oy oranının bu kararı veto edebilmesi için yeterli olmadığı belirtildi.
Dünya Bankası’ndaki Rusya Direktörlüğü’nden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, banka bünyesinde Ukrayna için yeni yardım fonunun oluşturulmasına karşı çıktıklarını, ama protestolarının bu kararı engellemediğini anlattı.
Kaynak, “Önerilen mekanizmaya karşı olduğumuzu ifade ettik. Ancak, Rusya'nın sahip olduğu oy oranı bu tür kararların engellenmesine izin vermiyor, zira diğer tüm hissedarlar bu mekanizmayı desteklediklerini ifade etti” ifadesini kullandı.
Moskova’nın, Dünya Bankası'ın dikkatini, Ukrayna için oluşturulan fonların sayısının tüm makul sınırları çoktan aştığına çektiği aktarılırken örgüt yönetiminin, Rusya ve diğer Dünya Bankası üyesi ülkelerin eleştirilerine rağmen, Batı'nın baskısı altında, Kiev'e yardım etmek için yeni mekanizmalar oluşturmaya devam ettiği dile getirildi.
Bu kürarı engellemenin mümkün olmamasına rağmen, Dünya Bankası yönetiminin yeni fonun sadece donör ülkelerin bütçelerinden sağlanacağı konusunda güvence verdiğini bildiren kaynak, yeni fonun kurucularının, fona en az 10 milyar dolar katkıda bulunmayı planlayan Kanada, Japonya ve ABD olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Yeni fonun, Batı'da dondurulan Rus varlıkları ya da bunlardan elde edilen gelirlerle bağlantısı olmayacak.
Dünya Bankası'nın Kiev'in yeni mali yardım fonunu kontrolsüz bir şekilde kullanmasına izin vermeyeceği konusunda güvence verdiği kaydedilirken donörlerin verdiği paranın sadece fonun tüzüğünde belirtilen amaçlar için kullanılabileceği belirtildi.
Dünya Bankası’nın, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte fonun icra kuruluşu olacağını söyleyen kaynak, “Bu da fonların yalnızca Dünya Bankası'nın mali raporlama, yolsuzlukla mücadele, ihale kuralları ve bir dizi başka kısıtlamaya ilişkin kurallarına uygun olarak kullanılacağı anlamına geliyor” diye ekledi.
Daha önce Ukrayna'nın devlet borcunun 155 milyar 400 milyon dolara ulaştığı bildirilmişti. Bunun yüzde 73'ünü ya da yaklaşık 113 milyar dolarını dış borçlar oluşturuyor. Ukrayna'nın borçlarının en büyük sahipleri Avrupa Birliği (40 milyar dolar), IMF (16.5 milyar dolar), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (14.7 milyar dolar) ve Kanada (5 milyar dolar).