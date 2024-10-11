https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rojin-kabaisi-arama-calismalari-14uncu-gununde-bir-kiyafet-bulundu-muhafaza-altina-alindi-1089102792.html
Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 14'üncü gününde: Bir kıyafet bulundu, muhafaza altına alındı
Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 14'üncü gününde: Bir kıyafet bulundu, muhafaza altına alındı
Sputnik Türkiye
Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 14'üncü gününde de devam ediyor. Van Gölü'ne yakın yerleşim birimlerinde... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T12:52+0300
2024-10-11T12:52+0300
2024-10-11T12:52+0300
türkiye
rojin kabaiş
van
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Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 14'üncü gününe girdi. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'in bulunması için Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazından da yararlanarak Van Gölü'nde çalışma yürütüyor.Kıyıdaki ekipler de Diyarbakır ve Erzurum'dan getirilen özel eğitimli dedektör ve kadavra köpeklerinin de dahil edildiği çalışmalarda, sahile yakın yerleşim yerlerini, metruk yapıları ve sazlık alanları sürekli kontrol ediyor.Başörtüsü bulunmuştuİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıkladığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kayıp kızı bulmak için çaba gösteriyor.Bugün de göle yakın yerleşim yerlerinde çalışmalarını sürdüren ekiplerce Bardakçı Mahallesi yakınlarında bir kıyafet bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, kontrollerinin ardından kıyafeti muhafaza altına aldı.Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise aramanın yapıldığı bölgede beklemeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/vanda-kaybolan-rojin-kabaisin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1089070209.html
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rojin kabaiş, van, arama-kurtarma
rojin kabaiş, van, arama-kurtarma
Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 14'üncü gününde: Bir kıyafet bulundu, muhafaza altına alındı
Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 14'üncü gününde de devam ediyor. Van Gölü'ne yakın yerleşim birimlerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Bardakçı Mahallesi yakınlarında buldukları kıyafeti muhafaza altına aldı.
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 14'üncü gününe girdi. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.
Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'in bulunması için Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazından da yararlanarak Van Gölü'nde çalışma yürütüyor.
Kıyıdaki ekipler de Diyarbakır ve Erzurum'dan getirilen özel eğitimli dedektör ve kadavra köpeklerinin de dahil edildiği çalışmalarda, sahile yakın yerleşim yerlerini, metruk yapıları ve sazlık alanları sürekli kontrol ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıkladığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kayıp kızı bulmak için çaba gösteriyor.
Bugün de göle yakın yerleşim yerlerinde çalışmalarını sürdüren ekiplerce Bardakçı Mahallesi yakınlarında bir kıyafet bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, kontrollerinin ardından kıyafeti muhafaza altına aldı.
Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise aramanın yapıldığı bölgede beklemeye devam ediyor.