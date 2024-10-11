https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/putin-ve-iranli-mevkidasi-pezeskiyan-ilk-kez-yuz-yuze-gorustu-1089104160.html

Putin ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ilk kez yüz yüze görüştü

Putin ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ilk kez yüz yüze görüştü

Sputnik Türkiye

Son dönemde İsrail'le çok gergin bir dönemden geçen İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan'da Rus lider Putin'le 1 saat süren bir görüşme yaptı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T13:28+0300

2024-10-11T13:28+0300

2024-10-11T13:38+0300

dünya

rusya

iran

vladimir putin

mesud pezeşkiyan

moskova

tahran

türkmenistan

aşkabat

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ilk kez bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya-İran ilişkilerinin stratejik ve samimi olduğunu vurguladı.Putin, "İran'la ilişkiler bizim için öncelikli olup, çok başarılı bir şekilde gelişiyor. Bu yıl ticaret hacmimizin arttığını görüyoruz. Aslında geçen yılki belirli bir düşüşün etkileri tam geçmedi ancak gidişat iyi" ifadelerini kullandı.İki ülkenin uluslararası meselelerde aktif ortak çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Putin, Moskova ve Tahran'ın dünyadaki gelişmelere bakışının sıklıkla birbirine çok yakın olduğunun altını çizdi.Rus lider İranlı mevkidaşını Rusya'ya davet ederken Kazan'da yapılacak 16. BRICS Zirvesi'nde bir ikili görüşmenin planlandığını belirtti. Pezeşkiyan, bu daveti minnetle kabul ettiğini söyledi.Önce heyetler arası, ardından baş başa görüşmeKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Aşkabat'taki görüşmenin bir saat sürdüğünü belirterek liderlerin önce heyetler arası, ardından baş başa görüşme yaptığını aktardı. Putin ve Pezeşkiyan arasındaki ilk yüz yüze görüşme, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ‘Zamanlar ve Medeniyetler Arasındaki Bağ: Barış ve Kalkınmanın Temeli’ başlıklı uluslararası forumu marjında gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/ortadoguda-gerilim-had-safhada-iran-abdnin-bolgedeki-muttefiklerini-vurmakla-tehdit-etti-1089089627.html

rusya

iran

moskova

tahran

türkmenistan

aşkabat

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rusya, iran, vladimir putin, mesud pezeşkiyan, moskova, tahran, türkmenistan, aşkabat