Putin ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ilk kez yüz yüze görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 Ekim Ankara Gar Katliamı: ‘Kusurlu olanlar hesap vermedi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ayhan Günyıl, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
2 genç kızı katleden Katil Semih Çelik'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka üreten girişimler
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘İsrail, Türkiye’nin güçlü bir şekilde Filistin dosyasında olmasını istemiyor’
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kim bu et baronları
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
19:21
2 dk
TÜRK EDEBİYATININ 'KAPTAN'I
Attila İlhan neden akıl hastanesinde kaldı?
19:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Antalya’da ormanlık alanlar ihale ile kiralanıyor: ‘Ormanlarımız turizmcilere peşkeş çekilecek’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Nebil Özgentürk, stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda cinayetlerde ciddi oranda artış var
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Incel dosyası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Kim bu et baronları? Öztürkmen, Sputnik'te anlattı
19:11
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/putin-ve-iranli-mevkidasi-pezeskiyan-ilk-kez-yuz-yuze-gorustu-1089104160.html
Putin ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ilk kez yüz yüze görüştü
Putin ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ilk kez yüz yüze görüştü
Sputnik Türkiye
Son dönemde İsrail'le çok gergin bir dönemden geçen İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan'da Rus lider Putin'le 1 saat süren bir görüşme yaptı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T13:28+0300
2024-10-11T13:38+0300
dünya
rusya
iran
vladimir putin
mesud pezeşkiyan
moskova
tahran
türkmenistan
aşkabat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089104146_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_28e4385ea1c9c4b31e4e282862971192.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ilk kez bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya-İran ilişkilerinin stratejik ve samimi olduğunu vurguladı.Putin, "İran'la ilişkiler bizim için öncelikli olup, çok başarılı bir şekilde gelişiyor. Bu yıl ticaret hacmimizin arttığını görüyoruz. Aslında geçen yılki belirli bir düşüşün etkileri tam geçmedi ancak gidişat iyi" ifadelerini kullandı.İki ülkenin uluslararası meselelerde aktif ortak çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Putin, Moskova ve Tahran'ın dünyadaki gelişmelere bakışının sıklıkla birbirine çok yakın olduğunun altını çizdi.Rus lider İranlı mevkidaşını Rusya'ya davet ederken Kazan'da yapılacak 16. BRICS Zirvesi'nde bir ikili görüşmenin planlandığını belirtti. Pezeşkiyan, bu daveti minnetle kabul ettiğini söyledi.Önce heyetler arası, ardından baş başa görüşmeKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Aşkabat'taki görüşmenin bir saat sürdüğünü belirterek liderlerin önce heyetler arası, ardından baş başa görüşme yaptığını aktardı. Putin ve Pezeşkiyan arasındaki ilk yüz yüze görüşme, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ‘Zamanlar ve Medeniyetler Arasındaki Bağ: Barış ve Kalkınmanın Temeli’ başlıklı uluslararası forumu marjında gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/ortadoguda-gerilim-had-safhada-iran-abdnin-bolgedeki-muttefiklerini-vurmakla-tehdit-etti-1089089627.html
rusya
iran
moskova
tahran
türkmenistan
aşkabat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089104146_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_a0f8a16ab8409d0587a49137b8c73db5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, iran, vladimir putin, mesud pezeşkiyan, moskova, tahran, türkmenistan, aşkabat
rusya, iran, vladimir putin, mesud pezeşkiyan, moskova, tahran, türkmenistan, aşkabat

Putin ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ilk kez yüz yüze görüştü

13:28 11.10.2024 (güncellendi: 13:38 11.10.2024)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinبوتين يلتفي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان
بوتين يلتفي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Son dönemde İsrail'le çok gergin bir dönemden geçen İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan'da Rus lider Putin'le 1 saat süren bir görüşme yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ilk kez bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya-İran ilişkilerinin stratejik ve samimi olduğunu vurguladı.

Putin, "İran'la ilişkiler bizim için öncelikli olup, çok başarılı bir şekilde gelişiyor. Bu yıl ticaret hacmimizin arttığını görüyoruz. Aslında geçen yılki belirli bir düşüşün etkileri tam geçmedi ancak gidişat iyi" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin uluslararası meselelerde aktif ortak çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Putin, Moskova ve Tahran'ın dünyadaki gelişmelere bakışının sıklıkla birbirine çok yakın olduğunun altını çizdi.

Rus lider İranlı mevkidaşını Rusya'ya davet ederken Kazan'da yapılacak 16. BRICS Zirvesi'nde bir ikili görüşmenin planlandığını belirtti. Pezeşkiyan, bu daveti minnetle kabul ettiğini söyledi.

Önce heyetler arası, ardından baş başa görüşme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Aşkabat'taki görüşmenin bir saat sürdüğünü belirterek liderlerin önce heyetler arası, ardından baş başa görüşme yaptığını aktardı.

Putin ve Pezeşkiyan arasındaki ilk yüz yüze görüşme, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ‘Zamanlar ve Medeniyetler Arasındaki Bağ: Barış ve Kalkınmanın Temeli’ başlıklı uluslararası forumu marjında gerçekleşti.
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
DÜNYA
Ortadoğu'da gerilim had safhada: 'İran, ABD'nin bölgedeki müttefiklerini vurmakla tehdit etti'
10:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала