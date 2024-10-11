Ortadoğu'da gerilim had safhada: 'İran, ABD'nin bölgedeki müttefiklerini vurmakla tehdit etti'
© AP Photo / Vahid Salemiİran bayrağı
© AP Photo / Vahid Salemi
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Tahran'ın, ABD'nin Ortadoğu'daki müttefiklerinin topraklarını İran'a saldırmak için kullanması halinde söz konusu müttefik ülkeleri vurmakla tehdit ettiği belirtildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Arap ülkelerinden bürokratlarla konuşarak İsrail'le yaşanan gerilim ışığında, İran'ın ABD'nin Ortadoğu'da atacağı olası adımlara bakışına dair bilgi aldı.
Arap bürokratlar, "Tahran, Basra Körfezi'ndeki petrol zengini ülkelerin ve ABD'nin Ortadoğu'daki diğer müttefiklerinin topraklarının veya hava sahalarının İran'a saldırı için kullanılması halinde, söz konusu ülkeleri vuracağına dair gizli diplomatik kanallar üzerinden tehdit mesajı gönderiyor" dedi.
İran'ın bu konuda Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'e uyarı gönderdiğini belirten kaynaklar, tehditlerin işe yaradığını ve bu ülkelerin Washington'la temasa geçtiğini bildirdi.
Kaynaklar, "Tüm bu ülkelerde ABD askerleri mevcut ve bu ülkelerin hükümetleri, kendi askeri altyapılarını veya hava sahalarını ABD ve İsrail'in İran'a saldırması için kullandırtmak istemediklerini Başkan Joe Biden yönetimine bildirdi" ifadelerini kullandı.
Arap bürokratlar, İsrail'in saldırması halinde İran'ın İsrail'deki sivil altyapı tesislerini vurmakla tehdit ettiğinin de altını çizdi.
Arap bürokratlar, "Tahran, Basra Körfezi'ndeki petrol zengini ülkelerin ve ABD'nin Ortadoğu'daki diğer müttefiklerinin topraklarının veya hava sahalarının İran'a saldırı için kullanılması halinde, söz konusu ülkeleri vuracağına dair gizli diplomatik kanallar üzerinden tehdit mesajı gönderiyor" dedi.
İran'ın bu konuda Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'e uyarı gönderdiğini belirten kaynaklar, tehditlerin işe yaradığını ve bu ülkelerin Washington'la temasa geçtiğini bildirdi.
Kaynaklar, "Tüm bu ülkelerde ABD askerleri mevcut ve bu ülkelerin hükümetleri, kendi askeri altyapılarını veya hava sahalarını ABD ve İsrail'in İran'a saldırması için kullandırtmak istemediklerini Başkan Joe Biden yönetimine bildirdi" ifadelerini kullandı.
Arap bürokratlar, İsrail'in saldırması halinde İran'ın İsrail'deki sivil altyapı tesislerini vurmakla tehdit ettiğinin de altını çizdi.