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Putin, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta: İranlı mevkidaşıyla görüşecek
Putin, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta: İranlı mevkidaşıyla görüşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası bir foruma katılmak üzere Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a geldi. Putin, bu ziyaret kapsamında İran... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T06:31+0300
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Rusya lideri Putin’i taşıyan uçak gece saatlerinde Aşkabat havalimanına indi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin bugün ‘Zamanlar ve Medeniyetler Arasındaki Bağ: Barış ve Kalkınmanın Temeli’ Uluslararası Forumu’nda konuşma katılarak bir konuşma yapacak.Edebi Türkmen dilinin kurucusu olarak kabul edilen büyük Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen foruma 10’dan fazla ülkenin liderinin yanı sıra, aralarında Şanghay İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı, Bağımsız Devletler Topluluğu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve UNESCO gibi uluslararası örgütlerin yöneticileri katılacak.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ve Pezeşkiyan’ın forum kapsamında gerçekleştirecekleri görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Ortadoğu’daki gerilimi ele almayı planladıklarını bildirdi.Putin’in diğer ülkelerin liderleriyle de bir araya gelebileceği ifade edildi.
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rusya, vladimir putin, türkmenistan, aşkabat, forum, şanghay işbirliği örgütü, türk devletleri teşkilatı, bağımsız devletler topluluğu, islam işbirliği teşkilatı, unesco
rusya, vladimir putin, türkmenistan, aşkabat, forum, şanghay işbirliği örgütü, türk devletleri teşkilatı, bağımsız devletler topluluğu, islam işbirliği teşkilatı, unesco

Putin, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta: İranlı mevkidaşıyla görüşecek

06:31 11.10.2024 (güncellendi: 06:46 11.10.2024)
© Fotoğraf : Aleksandr ŞerbakPutin, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta
Putin, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© Fotoğraf : Aleksandr Şerbak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası bir foruma katılmak üzere Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a geldi. Putin, bu ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir araya gelecek.
Rusya lideri Putin’i taşıyan uçak gece saatlerinde Aşkabat havalimanına indi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin bugün ‘Zamanlar ve Medeniyetler Arasındaki Bağ: Barış ve Kalkınmanın Temeli’ Uluslararası Forumu’nda konuşma katılarak bir konuşma yapacak.
Edebi Türkmen dilinin kurucusu olarak kabul edilen büyük Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen foruma 10’dan fazla ülkenin liderinin yanı sıra, aralarında Şanghay İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı, Bağımsız Devletler Topluluğu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve UNESCO gibi uluslararası örgütlerin yöneticileri katılacak.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ve Pezeşkiyan’ın forum kapsamında gerçekleştirecekleri görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Ortadoğu’daki gerilimi ele almayı planladıklarını bildirdi.
Putin’in diğer ülkelerin liderleriyle de bir araya gelebileceği ifade edildi.
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