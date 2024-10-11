Bosna Hersek'te sel: Türkiye'den gönderilen konteyner evler sel bölgesine ulaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 Ekim Ankara Gar Katliamı: ‘Kusurlu olanlar hesap vermedi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Ayhan Günyıl, stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
2 genç kızı katleden Katil Semih Çelik'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kim bu et baronları
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
19:21
2 dk
TÜRK EDEBİYATININ 'KAPTAN'I
Attila İlhan neden akıl hastanesinde kaldı?
19:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/bosna-hersekte-sel-turkiyeden-gonderilen-konteyner-evler-sel-bolgesine-ulasti-1089081153.html
Bosna Hersek'te sel: Türkiye'den gönderilen konteyner evler sel bölgesine ulaştı
Bosna Hersek'te sel: Türkiye'den gönderilen konteyner evler sel bölgesine ulaştı
Sputnik Türkiye
Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen sel felaketinin ardından evlerini kaybedenlere Türkiye'den gönderilen 5 tır yaşam malzemesi ve konteyner ulaştırıldı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T03:33+0300
2024-10-11T03:33+0300
dünya
bosna hersek
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
tika
türk işbirliği ve koordinasyon ajansı'nın (tika)
sel
sel felaketi
afet
doğal afet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089080996_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_3baf7eda5eefa64db79cdfd9a1c70eac.jpg
Bosna Hersek'te 4 Ekim'de şiddetli yağış sonucu meydana gelen ve can kayıplarına neden olan seller nedeniyle evlerini kaybedenlere Türkiye'den gönderilen yardımlar ulaştırılmaya başlandı.Konjic ve Jablanica'daki sel felaketinin ardından evleri yıkılan Bosna Herseklilerin geçici konaklaması için yaşam malzemelerinin de olduğu konteynerleri taşıyan 5 tır afet bölgesine geldi.Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, yaptığı açıklamada, sel felaketinin haber alınmasının ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bosna Hersek ekibinin sahaya gelerek incelemelerde bulunduğunu söyledi.Kendisinin de TİKA ekibiyle birlikte ilk gün sel bölgesine geldiğini aktaran Girgin, "Kanton'daki yetkililerle görüştük, aynı gün AFAD ekibi geldi. Sahada ilk anda gelenler Türkiye'ydi. Bu kardeşliğimizin bir göstergesidir. Türkiye'de deprem olduğunda Bosna Hersek'in her tarafından ve şu anda bulunduğumuz Konjic'ten de yardım malzemeleri gönderilmişti. 2014'te yine Bosna Hersek'te deprem olduğunda TİKA'mız, AFAD'ımız gelmişlerdi. Bu akşam da yardımımızın ilk kısmı intikal etti" diye konuştu.Girgin, gelen yardımları yerel yetkililere teslim edeceklerini ve sel felaketini yaşayan Bosna Herseklilerin daha iyi imkanlara kavuşacağını kaydetti.AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ise yardım çağrısını beklemeden Bosna Hersek'e geldiklerini, sel bölgesinde yapılan incelemeler sonrasında ihtiyaçları tespit ettiklerini aktardı. Sel bölgesine ulaşan konteynerleri kuracaklarını dile getiren Taşdelen, şöyle devam etti:Taşdelen, Bosna Hersek ile kurdukları gönül bağının sınır tanımadığını, en kısa zamanda evleri yıkılanlar için bir yaşam alanı oluşturulacağını ifade etti.Konjic Belediye Başkanı Osman Catic de Türkiye Cumhuriyeti'ne selden etkilenen Bosna Herseklilere çok hızlı bir şekilde yardım ettiği için teşekkür etti.Catic, "TİKA, Büyükelçilik, AFAD ve tabii ki burada ziyarette bulunan Bakan (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu) ilk anlarda sahadaydılar. Hemen ardından somut yardım geldi. Yardım etmek isteyen herkese çağrım, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı gibi, devletin kurumları aracılığıyla çalışmalarıdır. Bu şekilde yardım, ihtiyacı olanlara en hızlı şekilde ulaşacaktır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/cumhurbaskani-erdogandan-bosna-hersekteki-sel-felaketine-iliskin-paylasim-yardimlarimizi-bolgeye-1088889575.html
bosna hersek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089080996_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_583f21b8eafaaf5ef6d3fa3ebc376d03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bosna hersek, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), tika, türk işbirliği ve koordinasyon ajansı'nın (tika), sel, sel felaketi, afet, doğal afet, yardım
bosna hersek, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), tika, türk işbirliği ve koordinasyon ajansı'nın (tika), sel, sel felaketi, afet, doğal afet, yardım

Bosna Hersek'te sel: Türkiye'den gönderilen konteyner evler sel bölgesine ulaştı

03:33 11.10.2024
© AA / Elman OmicBosna Hersek'teki sel felaketinin ardından Türkiye'den gönderilen konteyner evleri taşıyan 5 tır, afet bölgesine ulaştırıldı.
Bosna Hersek'teki sel felaketinin ardından Türkiye'den gönderilen konteyner evleri taşıyan 5 tır, afet bölgesine ulaştırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA / Elman Omic
Abone ol
Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen sel felaketinin ardından evlerini kaybedenlere Türkiye'den gönderilen 5 tır yaşam malzemesi ve konteyner ulaştırıldı.
Bosna Hersek'te 4 Ekim'de şiddetli yağış sonucu meydana gelen ve can kayıplarına neden olan seller nedeniyle evlerini kaybedenlere Türkiye'den gönderilen yardımlar ulaştırılmaya başlandı.
Konjic ve Jablanica'daki sel felaketinin ardından evleri yıkılan Bosna Herseklilerin geçici konaklaması için yaşam malzemelerinin de olduğu konteynerleri taşıyan 5 tır afet bölgesine geldi.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, yaptığı açıklamada, sel felaketinin haber alınmasının ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bosna Hersek ekibinin sahaya gelerek incelemelerde bulunduğunu söyledi.
Kendisinin de TİKA ekibiyle birlikte ilk gün sel bölgesine geldiğini aktaran Girgin, "Kanton'daki yetkililerle görüştük, aynı gün AFAD ekibi geldi. Sahada ilk anda gelenler Türkiye'ydi. Bu kardeşliğimizin bir göstergesidir. Türkiye'de deprem olduğunda Bosna Hersek'in her tarafından ve şu anda bulunduğumuz Konjic'ten de yardım malzemeleri gönderilmişti. 2014'te yine Bosna Hersek'te deprem olduğunda TİKA'mız, AFAD'ımız gelmişlerdi. Bu akşam da yardımımızın ilk kısmı intikal etti" diye konuştu.
Girgin, gelen yardımları yerel yetkililere teslim edeceklerini ve sel felaketini yaşayan Bosna Herseklilerin daha iyi imkanlara kavuşacağını kaydetti.
AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ise yardım çağrısını beklemeden Bosna Hersek'e geldiklerini, sel bölgesinde yapılan incelemeler sonrasında ihtiyaçları tespit ettiklerini aktardı. Sel bölgesine ulaşan konteynerleri kuracaklarını dile getiren Taşdelen, şöyle devam etti:
"Bu konteyneler, yaşam konteyneri. İçlerinde kliması, ısıtıcısı, buzdolabı, yatakları, mutfak setleri de mevcut, tam teşekküllü bir ev. Tabii ölenler geri gelmez ama bir nebze olsun Bosna halkının yaralarının sarabiliyor olmak, onların yanında durmak çok önemli. Büyükelçiliğimiz, TİKA'mız, Kızılay'ımız hep beraber el ele verip, bu operasyonu organize ettik. Sevkiyatımızın ilk partisi olan 5 tırımız alana indi. Toplamda 31 tırlık bir sevkiyat, 30 tanesi konteyner taşıyor ve 1 tırımız da diğer jeneratör gibi malzemeleri taşıyor."
Taşdelen, Bosna Hersek ile kurdukları gönül bağının sınır tanımadığını, en kısa zamanda evleri yıkılanlar için bir yaşam alanı oluşturulacağını ifade etti.
Konjic Belediye Başkanı Osman Catic de Türkiye Cumhuriyeti'ne selden etkilenen Bosna Herseklilere çok hızlı bir şekilde yardım ettiği için teşekkür etti.
Catic, "TİKA, Büyükelçilik, AFAD ve tabii ki burada ziyarette bulunan Bakan (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu) ilk anlarda sahadaydılar. Hemen ardından somut yardım geldi. Yardım etmek isteyen herkese çağrım, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı gibi, devletin kurumları aracılığıyla çalışmalarıdır. Bu şekilde yardım, ihtiyacı olanlara en hızlı şekilde ulaşacaktır" dedi.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek'teki sel felaketine ilişkin paylaşım: 'Yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz'
6 Ekim, 21:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала