https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/bosna-hersekte-sel-turkiyeden-gonderilen-konteyner-evler-sel-bolgesine-ulasti-1089081153.html

Bosna Hersek'te sel: Türkiye'den gönderilen konteyner evler sel bölgesine ulaştı

Bosna Hersek'te sel: Türkiye'den gönderilen konteyner evler sel bölgesine ulaştı

Sputnik Türkiye

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen sel felaketinin ardından evlerini kaybedenlere Türkiye'den gönderilen 5 tır yaşam malzemesi ve konteyner ulaştırıldı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T03:33+0300

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dünya

bosna hersek

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

tika

türk işbirliği ve koordinasyon ajansı'nın (tika)

sel

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afet

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Bosna Hersek'te 4 Ekim'de şiddetli yağış sonucu meydana gelen ve can kayıplarına neden olan seller nedeniyle evlerini kaybedenlere Türkiye'den gönderilen yardımlar ulaştırılmaya başlandı.Konjic ve Jablanica'daki sel felaketinin ardından evleri yıkılan Bosna Herseklilerin geçici konaklaması için yaşam malzemelerinin de olduğu konteynerleri taşıyan 5 tır afet bölgesine geldi.Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, yaptığı açıklamada, sel felaketinin haber alınmasının ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bosna Hersek ekibinin sahaya gelerek incelemelerde bulunduğunu söyledi.Kendisinin de TİKA ekibiyle birlikte ilk gün sel bölgesine geldiğini aktaran Girgin, "Kanton'daki yetkililerle görüştük, aynı gün AFAD ekibi geldi. Sahada ilk anda gelenler Türkiye'ydi. Bu kardeşliğimizin bir göstergesidir. Türkiye'de deprem olduğunda Bosna Hersek'in her tarafından ve şu anda bulunduğumuz Konjic'ten de yardım malzemeleri gönderilmişti. 2014'te yine Bosna Hersek'te deprem olduğunda TİKA'mız, AFAD'ımız gelmişlerdi. Bu akşam da yardımımızın ilk kısmı intikal etti" diye konuştu.Girgin, gelen yardımları yerel yetkililere teslim edeceklerini ve sel felaketini yaşayan Bosna Herseklilerin daha iyi imkanlara kavuşacağını kaydetti.AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ise yardım çağrısını beklemeden Bosna Hersek'e geldiklerini, sel bölgesinde yapılan incelemeler sonrasında ihtiyaçları tespit ettiklerini aktardı. Sel bölgesine ulaşan konteynerleri kuracaklarını dile getiren Taşdelen, şöyle devam etti:Taşdelen, Bosna Hersek ile kurdukları gönül bağının sınır tanımadığını, en kısa zamanda evleri yıkılanlar için bir yaşam alanı oluşturulacağını ifade etti.Konjic Belediye Başkanı Osman Catic de Türkiye Cumhuriyeti'ne selden etkilenen Bosna Herseklilere çok hızlı bir şekilde yardım ettiği için teşekkür etti.Catic, "TİKA, Büyükelçilik, AFAD ve tabii ki burada ziyarette bulunan Bakan (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu) ilk anlarda sahadaydılar. Hemen ardından somut yardım geldi. Yardım etmek isteyen herkese çağrım, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı gibi, devletin kurumları aracılığıyla çalışmalarıdır. Bu şekilde yardım, ihtiyacı olanlara en hızlı şekilde ulaşacaktır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/cumhurbaskani-erdogandan-bosna-hersekteki-sel-felaketine-iliskin-paylasim-yardimlarimizi-bolgeye-1088889575.html

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bosna hersek, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), tika, türk işbirliği ve koordinasyon ajansı'nın (tika), sel, sel felaketi, afet, doğal afet, yardım