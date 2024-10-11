Putin: Rusya, yeni dünya düzenini müzakere etmeye açık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 Ekim Ankara Gar Katliamı: ‘Kusurlu olanlar hesap vermedi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Ayhan Günyıl, stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
2 genç kızı katleden Katil Semih Çelik'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kim bu et baronları
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
19:21
2 dk
TÜRK EDEBİYATININ 'KAPTAN'I
Attila İlhan neden akıl hastanesinde kaldı?
19:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Saatte 45 kadın şiddet bildiriyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/putin-rusya-yeni-dunya-duzenini-muzakere-etmeye-acik-1089087594.html
Putin: Rusya, yeni dünya düzenini müzakere etmeye açık
Putin: Rusya, yeni dünya düzenini müzakere etmeye açık
Sputnik Türkiye
Uluslararası ilişkilerin köklü bir değişim çağına girdiğini, dünyanın çeşitliliğini yansıtan yeni bir düzenin şekillenmeye başladığını ve bu süreçlerin... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T09:40+0300
2024-10-11T10:02+0300
dünya
rusya
türkmenistan
aşkabat
vladimir putin
forum
konuşma
yeni dünya düzeni
diyalog
şanghay işbirliği örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089087074_0:0:3298:1856_1920x0_80_0_0_8886e1fbe91f9faf807dc783c15dbd12.jpg
Rusya lideri Vladimir Putin, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ‘Zamanlar ve Medeniyetler Arasındaki Bağ: Barış ve Kalkınmanın Temeli’ başlıklı uluslararası forumda konuşma yaptı. Putin, “Rusya, gelişmekte olan çok kutuplu dünyada etkileşimin parametreleri üzerine mümkün olan en geniş uluslararası müzakere sürecini destekliyor ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS kapsamında olanlar dahil tüm dostlarımız, ortaklarımız ve kafadarlarımızla yeni bir dünya düzeni inşa etme konularını tartışmaya açık” dedi.‘Bu doğal süreç geri döndürülemez’Firaki’nin adalet ve eşitlik, uyum ve sorumluluk, hoşgörü ve anlayış, saygı ve dayanışma çağrısında bulunduğuna dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:'Her ülkenin haklarına saygı duyulmalı'Başta Küresel Doğu ve Küresel Güney olmak üzere, yeni güçlü ekonomik büyüme, mali ve siyasi nüfuz merkezlerinin ortaya çıkmakta olduğuna işaret eden Rus lider, bu yeni merkezlerin egemenliklerini ve sosyokültürel kimliklerini korumaya ve güçlendirmeye çalıştığını, geleneklerine uygun ve ulusal çıkarlara dayalı uyumlu kalkınma yolları aradığını kaydederek şunu dedi:Edebi Türkmen dilinin kurucusu olarak kabul edilen büyük Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle Aşkabat'ta düzenlenen foruma 10’dan fazla ülkenin liderinin yanı sıra, aralarında Şanghay İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı, Bağımsız Devletler Topluluğu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve UNESCO gibi uluslararası örgütlerin yöneticileri katılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/putin-turkmenistanin-baskenti-askabatta-iranli-mevkidasiyla-gorusecek-1089081930.html
rusya
türkmenistan
aşkabat
bağımsız devletler topluluğu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089087074_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_acb25e73f2d95336ac955c4faf6b257a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, türkmenistan, aşkabat, vladimir putin, forum, konuşma, yeni dünya düzeni, diyalog, şanghay işbirliği örgütü, bağımsız devletler topluluğu, avrasya ekonomik birliği, brics
rusya, türkmenistan, aşkabat, vladimir putin, forum, konuşma, yeni dünya düzeni, diyalog, şanghay işbirliği örgütü, bağımsız devletler topluluğu, avrasya ekonomik birliği, brics

Putin: Rusya, yeni dünya düzenini müzakere etmeye açık

09:40 11.10.2024 (güncellendi: 10:02 11.10.2024)
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Uluslararası ilişkilerin köklü bir değişim çağına girdiğini, dünyanın çeşitliliğini yansıtan yeni bir düzenin şekillenmeye başladığını ve bu süreçlerin durdurulamaz olduğunu kaydeden Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin yeni dünya düzeninin inşasıyla ilgili diyaloga açık olduğunu belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ‘Zamanlar ve Medeniyetler Arasındaki Bağ: Barış ve Kalkınmanın Temeli’ başlıklı uluslararası forumda konuşma yaptı.
Putin, “Rusya, gelişmekte olan çok kutuplu dünyada etkileşimin parametreleri üzerine mümkün olan en geniş uluslararası müzakere sürecini destekliyor ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS kapsamında olanlar dahil tüm dostlarımız, ortaklarımız ve kafadarlarımızla yeni bir dünya düzeni inşa etme konularını tartışmaya açık” dedi.

‘Bu doğal süreç geri döndürülemez’

Firaki’nin adalet ve eşitlik, uyum ve sorumluluk, hoşgörü ve anlayış, saygı ve dayanışma çağrısında bulunduğuna dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tüm bunlar bugün de aklıselim insanlar için yakın ve anlaşılır kavramlar ve özellikle dünyanın medeniyetler arası kırılmalar, etnik gruplar ve mezhepler arası çatışmaların neden olduğu benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya olduğu, uluslararası ilişkilerin küresel, köklü değişimler çağına girdiği, tüm dünyanın çeşitliliğini yansıtan yeni bir dünya düzeninin oluştuğu ve bu doğal sürecin geri döndürülemez olduğu mevcut zor durumda geçerli ve talep görmekte.

'Her ülkenin haklarına saygı duyulmalı'

Başta Küresel Doğu ve Küresel Güney olmak üzere, yeni güçlü ekonomik büyüme, mali ve siyasi nüfuz merkezlerinin ortaya çıkmakta olduğuna işaret eden Rus lider, bu yeni merkezlerin egemenliklerini ve sosyokültürel kimliklerini korumaya ve güçlendirmeye çalıştığını, geleneklerine uygun ve ulusal çıkarlara dayalı uyumlu kalkınma yolları aradığını kaydederek şunu dedi:

Rusya’nın ve bu foruma katılan tüm ülkelerin bir parçası olduğu dünya çoğunluğu, Makhtumkuli'nin felsefi yaklaşımlarının ruhuna uygun olarak, faydaların daha adil bir şekilde dağıtılmasını ve uluslararası yaşamın tutarlı bir şekilde demokratikleştirilmesini savunuyor. Evrensel barış ve kapsamlı kalkınmanın ancak her halkın görüşlerinin dikkate alınması, her ülkenin egemenlik hakkına, görüşüne, geleneklerine ve dini fikirlerine saygı gösterilmesi temelinde sağlanabileceğine inanıyoruz.

Edebi Türkmen dilinin kurucusu olarak kabul edilen büyük Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle Aşkabat'ta düzenlenen foruma 10’dan fazla ülkenin liderinin yanı sıra, aralarında Şanghay İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı, Bağımsız Devletler Topluluğu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve UNESCO gibi uluslararası örgütlerin yöneticileri katılıyor.
Putin, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
DÜNYA
Putin, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta: İranlı mevkidaşıyla görüşecek
06:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала