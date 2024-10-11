https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/putin-rusya-yeni-dunya-duzenini-muzakere-etmeye-acik-1089087594.html
Putin: Rusya, yeni dünya düzenini müzakere etmeye açık
Putin: Rusya, yeni dünya düzenini müzakere etmeye açık
Sputnik Türkiye
Uluslararası ilişkilerin köklü bir değişim çağına girdiğini, dünyanın çeşitliliğini yansıtan yeni bir düzenin şekillenmeye başladığını ve bu süreçlerin... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T09:40+0300
2024-10-11T09:40+0300
2024-10-11T10:02+0300
dünya
rusya
türkmenistan
aşkabat
vladimir putin
forum
konuşma
yeni dünya düzeni
diyalog
şanghay işbirliği örgütü
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Rusya lideri Vladimir Putin, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ‘Zamanlar ve Medeniyetler Arasındaki Bağ: Barış ve Kalkınmanın Temeli’ başlıklı uluslararası forumda konuşma yaptı. Putin, “Rusya, gelişmekte olan çok kutuplu dünyada etkileşimin parametreleri üzerine mümkün olan en geniş uluslararası müzakere sürecini destekliyor ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS kapsamında olanlar dahil tüm dostlarımız, ortaklarımız ve kafadarlarımızla yeni bir dünya düzeni inşa etme konularını tartışmaya açık” dedi.‘Bu doğal süreç geri döndürülemez’Firaki’nin adalet ve eşitlik, uyum ve sorumluluk, hoşgörü ve anlayış, saygı ve dayanışma çağrısında bulunduğuna dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:'Her ülkenin haklarına saygı duyulmalı'Başta Küresel Doğu ve Küresel Güney olmak üzere, yeni güçlü ekonomik büyüme, mali ve siyasi nüfuz merkezlerinin ortaya çıkmakta olduğuna işaret eden Rus lider, bu yeni merkezlerin egemenliklerini ve sosyokültürel kimliklerini korumaya ve güçlendirmeye çalıştığını, geleneklerine uygun ve ulusal çıkarlara dayalı uyumlu kalkınma yolları aradığını kaydederek şunu dedi:Edebi Türkmen dilinin kurucusu olarak kabul edilen büyük Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle Aşkabat'ta düzenlenen foruma 10’dan fazla ülkenin liderinin yanı sıra, aralarında Şanghay İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı, Bağımsız Devletler Topluluğu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve UNESCO gibi uluslararası örgütlerin yöneticileri katılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/putin-turkmenistanin-baskenti-askabatta-iranli-mevkidasiyla-gorusecek-1089081930.html
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rusya, türkmenistan, aşkabat, vladimir putin, forum, konuşma, yeni dünya düzeni, diyalog, şanghay işbirliği örgütü, bağımsız devletler topluluğu, avrasya ekonomik birliği, brics
rusya, türkmenistan, aşkabat, vladimir putin, forum, konuşma, yeni dünya düzeni, diyalog, şanghay işbirliği örgütü, bağımsız devletler topluluğu, avrasya ekonomik birliği, brics
Putin: Rusya, yeni dünya düzenini müzakere etmeye açık
09:40 11.10.2024 (güncellendi: 10:02 11.10.2024)
Uluslararası ilişkilerin köklü bir değişim çağına girdiğini, dünyanın çeşitliliğini yansıtan yeni bir düzenin şekillenmeye başladığını ve bu süreçlerin durdurulamaz olduğunu kaydeden Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin yeni dünya düzeninin inşasıyla ilgili diyaloga açık olduğunu belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ‘Zamanlar ve Medeniyetler Arasındaki Bağ: Barış ve Kalkınmanın Temeli’ başlıklı uluslararası forumda konuşma yaptı.
Putin, “Rusya, gelişmekte olan çok kutuplu dünyada etkileşimin parametreleri üzerine mümkün olan en geniş uluslararası müzakere sürecini destekliyor ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS kapsamında olanlar dahil tüm dostlarımız, ortaklarımız ve kafadarlarımızla yeni bir dünya düzeni inşa etme konularını tartışmaya açık” dedi.
‘Bu doğal süreç geri döndürülemez’
Firaki’nin adalet ve eşitlik, uyum ve sorumluluk, hoşgörü ve anlayış, saygı ve dayanışma çağrısında bulunduğuna dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Tüm bunlar bugün de aklıselim insanlar için yakın ve anlaşılır kavramlar ve özellikle dünyanın medeniyetler arası kırılmalar, etnik gruplar ve mezhepler arası çatışmaların neden olduğu benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya olduğu, uluslararası ilişkilerin küresel, köklü değişimler çağına girdiği, tüm dünyanın çeşitliliğini yansıtan yeni bir dünya düzeninin oluştuğu ve bu doğal sürecin geri döndürülemez olduğu mevcut zor durumda geçerli ve talep görmekte.
'Her ülkenin haklarına saygı duyulmalı'
Başta Küresel Doğu ve Küresel Güney olmak üzere, yeni güçlü ekonomik büyüme, mali ve siyasi nüfuz merkezlerinin ortaya çıkmakta olduğuna işaret eden Rus lider, bu yeni merkezlerin egemenliklerini ve sosyokültürel kimliklerini korumaya ve güçlendirmeye çalıştığını, geleneklerine uygun ve ulusal çıkarlara dayalı uyumlu kalkınma yolları aradığını kaydederek şunu dedi:
Rusya’nın ve bu foruma katılan tüm ülkelerin bir parçası olduğu dünya çoğunluğu, Makhtumkuli'nin felsefi yaklaşımlarının ruhuna uygun olarak, faydaların daha adil bir şekilde dağıtılmasını ve uluslararası yaşamın tutarlı bir şekilde demokratikleştirilmesini savunuyor. Evrensel barış ve kapsamlı kalkınmanın ancak her halkın görüşlerinin dikkate alınması, her ülkenin egemenlik hakkına, görüşüne, geleneklerine ve dini fikirlerine saygı gösterilmesi temelinde sağlanabileceğine inanıyoruz.
Edebi Türkmen dilinin kurucusu olarak kabul edilen büyük Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle Aşkabat'ta düzenlenen foruma 10’dan fazla ülkenin liderinin yanı sıra, aralarında Şanghay İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı, Bağımsız Devletler Topluluğu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve UNESCO gibi uluslararası örgütlerin yöneticileri katılıyor.