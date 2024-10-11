https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/putin-rusya-yeni-dunya-duzenini-muzakere-etmeye-acik-1089087594.html

Putin: Rusya, yeni dünya düzenini müzakere etmeye açık

Putin: Rusya, yeni dünya düzenini müzakere etmeye açık

Sputnik Türkiye

Uluslararası ilişkilerin köklü bir değişim çağına girdiğini, dünyanın çeşitliliğini yansıtan yeni bir düzenin şekillenmeye başladığını ve bu süreçlerin... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T09:40+0300

2024-10-11T09:40+0300

2024-10-11T10:02+0300

dünya

rusya

türkmenistan

aşkabat

vladimir putin

forum

konuşma

yeni dünya düzeni

diyalog

şanghay işbirliği örgütü

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Rusya lideri Vladimir Putin, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ‘Zamanlar ve Medeniyetler Arasındaki Bağ: Barış ve Kalkınmanın Temeli’ başlıklı uluslararası forumda konuşma yaptı. Putin, “Rusya, gelişmekte olan çok kutuplu dünyada etkileşimin parametreleri üzerine mümkün olan en geniş uluslararası müzakere sürecini destekliyor ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS kapsamında olanlar dahil tüm dostlarımız, ortaklarımız ve kafadarlarımızla yeni bir dünya düzeni inşa etme konularını tartışmaya açık” dedi.‘Bu doğal süreç geri döndürülemez’Firaki’nin adalet ve eşitlik, uyum ve sorumluluk, hoşgörü ve anlayış, saygı ve dayanışma çağrısında bulunduğuna dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:'Her ülkenin haklarına saygı duyulmalı'Başta Küresel Doğu ve Küresel Güney olmak üzere, yeni güçlü ekonomik büyüme, mali ve siyasi nüfuz merkezlerinin ortaya çıkmakta olduğuna işaret eden Rus lider, bu yeni merkezlerin egemenliklerini ve sosyokültürel kimliklerini korumaya ve güçlendirmeye çalıştığını, geleneklerine uygun ve ulusal çıkarlara dayalı uyumlu kalkınma yolları aradığını kaydederek şunu dedi:Edebi Türkmen dilinin kurucusu olarak kabul edilen büyük Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıldönümü vesilesiyle Aşkabat'ta düzenlenen foruma 10’dan fazla ülkenin liderinin yanı sıra, aralarında Şanghay İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı, Bağımsız Devletler Topluluğu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve UNESCO gibi uluslararası örgütlerin yöneticileri katılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/putin-turkmenistanin-baskenti-askabatta-iranli-mevkidasiyla-gorusecek-1089081930.html

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türkmenistan

aşkabat

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rusya, türkmenistan, aşkabat, vladimir putin, forum, konuşma, yeni dünya düzeni, diyalog, şanghay işbirliği örgütü, bağımsız devletler topluluğu, avrasya ekonomik birliği, brics