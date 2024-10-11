https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/38-yasinda-demans-oldugu-ortaya-cikti-1089087866.html

38 yaşında demans olduğu ortaya çıktı

38 yaşında demans olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

38 yaşında altına kaçırmaya, arabaların önüne atlamaya, hırsızlık yapmaya, çocuk gibi davranmaya başladı. Doktorlar bunun depresyon ve tip 2 diyabetten... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T09:53+0300

2024-10-11T09:53+0300

2024-10-11T09:53+0300

yaşam

demans

hastalık

alzheimer

alzheimer hastalığı

genç

genç

yaşlı

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Hürriyet gazetesinden Sedef Batı, 38 yaşında demans olduğunu öğrenen Stefan Tankov'un hayatında nelerin değiştiğini anlattı.Eşi hareketlerindeki keskin değişikliği fark etti38 yaşındaki Stefan Tankov'un eşi Sile, Daily Mail’e verdiği röportajda onun son zamanlarda duygusal olarak içine kapanık ve çocuk gibi olmaya başladığını, otobüse binmek gibi basit işler için yardımına ihtiyaç duyduğunu, hatta dükkanlardan şarap şişeleri çalmak gibi tamamen karakterine aykırı şeyler yapmaya başladığını söyledi. 42 yaşında olan Sile, Stefan'ın kişiliğindeki değişikliği ilk olarak, Eylül 2022'de ona gününün nasıl geçtiğini sormayı bırakıp akşam yemeğinde ne olduğunu sormaya başladığında fark etti. Akşam yemeğini ne zaman yiyeceği konusunda alışılmadık derecede katı olmaya başlayan Stefan, yemeğini yedikten sonra doğruca yatağa gidiyordu.Hırsızlık konusu harekete geçirdiAltı ay sonra yaşanan hırsızlık olayının ardından ise Sile, eşini doktora götürmeye karar verdi. Stefan bir süredir dükkandan şarap çalmaya başlamış, dükkan sahibinin fark etmesi üzerinde de dükkana giremez olmuştu.Demans teşhisi konduSile, kocasını tekrar hastaneye götürdü ve burada CT, MRI taramaları yapıldı ve lomber ponksiyon yapıldı, ardından yıkıcı frontotemporal demans teşhisi kondu. Bu, davranış ve dil sorunlarına neden olan nadir bir hastalık türü.Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığı nedir?Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Özgür Yalın erken başlangıçlı alzheimer hastalığını şu şekilde anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/turkiye-alzheimer-dernegi-baskani-prof-dr-basar-bilgic-riski-yuzde-45-azaltmak-mumkun--1088164954.html

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