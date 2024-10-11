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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/38-yasinda-demans-oldugu-ortaya-cikti-1089087866.html
38 yaşında demans olduğu ortaya çıktı
38 yaşında demans olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
38 yaşında altına kaçırmaya, arabaların önüne atlamaya, hırsızlık yapmaya, çocuk gibi davranmaya başladı. Doktorlar bunun depresyon ve tip 2 diyabetten... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T09:53+0300
2024-10-11T09:53+0300
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Hürriyet gazetesinden Sedef Batı, 38 yaşında demans olduğunu öğrenen Stefan Tankov'un hayatında nelerin değiştiğini anlattı.Eşi hareketlerindeki keskin değişikliği fark etti38 yaşındaki Stefan Tankov'un eşi Sile, Daily Mail’e verdiği röportajda onun son zamanlarda duygusal olarak içine kapanık ve çocuk gibi olmaya başladığını, otobüse binmek gibi basit işler için yardımına ihtiyaç duyduğunu, hatta dükkanlardan şarap şişeleri çalmak gibi tamamen karakterine aykırı şeyler yapmaya başladığını söyledi. 42 yaşında olan Sile, Stefan'ın kişiliğindeki değişikliği ilk olarak, Eylül 2022'de ona gününün nasıl geçtiğini sormayı bırakıp akşam yemeğinde ne olduğunu sormaya başladığında fark etti. Akşam yemeğini ne zaman yiyeceği konusunda alışılmadık derecede katı olmaya başlayan Stefan, yemeğini yedikten sonra doğruca yatağa gidiyordu.Hırsızlık konusu harekete geçirdiAltı ay sonra yaşanan hırsızlık olayının ardından ise Sile, eşini doktora götürmeye karar verdi. Stefan bir süredir dükkandan şarap çalmaya başlamış, dükkan sahibinin fark etmesi üzerinde de dükkana giremez olmuştu.Demans teşhisi konduSile, kocasını tekrar hastaneye götürdü ve burada CT, MRI taramaları yapıldı ve lomber ponksiyon yapıldı, ardından yıkıcı frontotemporal demans teşhisi kondu. Bu, davranış ve dil sorunlarına neden olan nadir bir hastalık türü.Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığı nedir?Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Özgür Yalın erken başlangıçlı alzheimer hastalığını şu şekilde anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/turkiye-alzheimer-dernegi-baskani-prof-dr-basar-bilgic-riski-yuzde-45-azaltmak-mumkun--1088164954.html
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demans, erken yaşta demans, demans kaç yaşında başlar,
demans, erken yaşta demans, demans kaç yaşında başlar,

38 yaşında demans olduğu ortaya çıktı

09:53 11.10.2024
© AAyalnız
yalnız - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA
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38 yaşında altına kaçırmaya, arabaların önüne atlamaya, hırsızlık yapmaya, çocuk gibi davranmaya başladı. Doktorlar bunun depresyon ve tip 2 diyabetten kaynaklandığını düşündü ancak yapılan nörolojik testler sonucunda kendisine demans tanısı kondu.
Hürriyet gazetesinden Sedef Batı, 38 yaşında demans olduğunu öğrenen Stefan Tankov'un hayatında nelerin değiştiğini anlattı.

Eşi hareketlerindeki keskin değişikliği fark etti

38 yaşındaki Stefan Tankov'un eşi Sile, Daily Mail’e verdiği röportajda onun son zamanlarda duygusal olarak içine kapanık ve çocuk gibi olmaya başladığını, otobüse binmek gibi basit işler için yardımına ihtiyaç duyduğunu, hatta dükkanlardan şarap şişeleri çalmak gibi tamamen karakterine aykırı şeyler yapmaya başladığını söyledi. 42 yaşında olan Sile, Stefan'ın kişiliğindeki değişikliği ilk olarak, Eylül 2022'de ona gününün nasıl geçtiğini sormayı bırakıp akşam yemeğinde ne olduğunu sormaya başladığında fark etti. Akşam yemeğini ne zaman yiyeceği konusunda alışılmadık derecede katı olmaya başlayan Stefan, yemeğini yedikten sonra doğruca yatağa gidiyordu.

Hırsızlık konusu harekete geçirdi

Altı ay sonra yaşanan hırsızlık olayının ardından ise Sile, eşini doktora götürmeye karar verdi. Stefan bir süredir dükkandan şarap çalmaya başlamış, dükkan sahibinin fark etmesi üzerinde de dükkana giremez olmuştu.

Demans teşhisi kondu

Sile, kocasını tekrar hastaneye götürdü ve burada CT, MRI taramaları yapıldı ve lomber ponksiyon yapıldı, ardından yıkıcı frontotemporal demans teşhisi kondu. Bu, davranış ve dil sorunlarına neden olan nadir bir hastalık türü.

Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığı nedir?

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Özgür Yalın erken başlangıçlı alzheimer hastalığını şu şekilde anlattı:
60 yaşından önce başlayan Alzheimer hastalığına erken başlangıçlı hastalık denir. Bu hastalarda eğer tanı patolojik olarak Alzheimer hastalığı ise belirtiler de benzer şekilde seyreder ve unutkanlık ile başlar. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Özgür Yalın, erken başlangıçlı hastalarda şikayetlerin sinirlilik, depresif belirtiler, davranış değişiklikleri şeklinde olabileceğini, bazen hastalığın hareketlerde yavaşlama ile kendini gösteren Parkinson belirtileri ile ortaya çıkabileceğini ifade etti.
Alzheimer - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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