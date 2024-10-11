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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/panathinaikoslu-george-baldockun-olum-nedenini-ailesi-acikladi-1089125667.html
Panathinaikos'lu George Baldock'un ölüm nedenini ailesi açıkladı
Panathinaikos'lu George Baldock'un ölüm nedenini ailesi açıkladı
Sputnik Türkiye
Panathinaikos ve Yunanistan Milli Takımı’nda forma giyen 31 yaşındaki futbolcu George Baldock Atina'da bulunan evinin havuzunda ölü olarak bulunmuştu. Yunan... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T21:50+0300
2024-10-11T21:57+0300
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31 yaşındaki futbolcu George Baldock'un ailesi futbolcunun boğularak hayatını kaybettiğini doğruladı.Yunanistan Milli Takımı defans oyuncusu George Baldock Atina'da bulunan evinin yüzme havuzunda ölü olarak bulunmuştu. Sözcü gazetesinin haberine göre Yunanistan yerel polisi olay yerinde suç unsuruna rastlamadı. Panathinaikos takımı oyuncusu George Baldock'un ailesi ölüm haberi sonrası yayınladığı mesajda "Sevgili George'umuzun ani vefatıyla yüreğimiz parçalandı. Otopsi sonucunda George'un Atina'daki Glyfada'daki evinin havuzunda yüzerken trajik bir şekilde boğulduğunu doğrulayabiliriz" ifadesinde bulundu.George Baldock neden öldü?George Baldock’ın ölüm nedeni için toksikolojik testleri bekleyen Polis "Gerçekten bunun bir kaza ve boğulma vakası olduğu anlaşılıyor ancak toksikolojik testleri beklememiz gerekiyor” dedi.George Baldock kimdir?George Baldock, 9 Mart 1993'te Buckingham, İngiltere'de Yunan asıllı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Defans oyuncusu olarak İngiltere'deki Milton Keynes Dons, Northampton Town, Tamworth, IBV, Oxford United ve Sheffield United ile Yunanistan'daki Panathinaikos takımlarında oynadı. 2022–2024 tarihlerinde Yunanistan millî futbol takımı kadrosuna seçildi.
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george baldock’ın ölüm nedeni, george baldock hangi takımda, yüzme havuzunda ölen futbolcu
george baldock’ın ölüm nedeni, george baldock hangi takımda, yüzme havuzunda ölen futbolcu

Panathinaikos'lu George Baldock'un ölüm nedenini ailesi açıkladı

21:50 11.10.2024 (güncellendi: 21:57 11.10.2024)
© AA / Halil SağırkayaAlmanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA / Halil Sağırkaya
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Panathinaikos ve Yunanistan Milli Takımı’nda forma giyen 31 yaşındaki futbolcu George Baldock Atina'da bulunan evinin havuzunda ölü olarak bulunmuştu. Yunan polisi futbolcunun ölümünün cinayet olmadığını tüm delillerin kazaya işaret ettiğini açıkladı. Ünlü futbolcunun ailesinden gelen açıklamada da boğulduğu doğrulandı.
31 yaşındaki futbolcu George Baldock'un ailesi futbolcunun boğularak hayatını kaybettiğini doğruladı.
Yunanistan Milli Takımı defans oyuncusu George Baldock Atina'da bulunan evinin yüzme havuzunda ölü olarak bulunmuştu. Sözcü gazetesinin haberine göre Yunanistan yerel polisi olay yerinde suç unsuruna rastlamadı. Panathinaikos takımı oyuncusu George Baldock'un ailesi ölüm haberi sonrası yayınladığı mesajda "Sevgili George'umuzun ani vefatıyla yüreğimiz parçalandı. Otopsi sonucunda George'un Atina'daki Glyfada'daki evinin havuzunda yüzerken trajik bir şekilde boğulduğunu doğrulayabiliriz" ifadesinde bulundu.

George Baldock neden öldü?

George Baldock’ın ölüm nedeni için toksikolojik testleri bekleyen Polis "Gerçekten bunun bir kaza ve boğulma vakası olduğu anlaşılıyor ancak toksikolojik testleri beklememiz gerekiyor” dedi.

George Baldock kimdir?

George Baldock, 9 Mart 1993'te Buckingham, İngiltere'de Yunan asıllı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Defans oyuncusu olarak İngiltere'deki Milton Keynes Dons, Northampton Town, Tamworth, IBV, Oxford United ve Sheffield United ile Yunanistan'daki Panathinaikos takımlarında oynadı. 2022–2024 tarihlerinde Yunanistan millî futbol takımı kadrosuna seçildi.
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