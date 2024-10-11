https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/panathinaikoslu-george-baldockun-olum-nedenini-ailesi-acikladi-1089125667.html

Panathinaikos'lu George Baldock'un ölüm nedenini ailesi açıkladı

Panathinaikos'lu George Baldock'un ölüm nedenini ailesi açıkladı

Sputnik Türkiye

Panathinaikos ve Yunanistan Milli Takımı’nda forma giyen 31 yaşındaki futbolcu George Baldock Atina'da bulunan evinin havuzunda ölü olarak bulunmuştu. Yunan... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

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31 yaşındaki futbolcu George Baldock'un ailesi futbolcunun boğularak hayatını kaybettiğini doğruladı.Yunanistan Milli Takımı defans oyuncusu George Baldock Atina'da bulunan evinin yüzme havuzunda ölü olarak bulunmuştu. Sözcü gazetesinin haberine göre Yunanistan yerel polisi olay yerinde suç unsuruna rastlamadı. Panathinaikos takımı oyuncusu George Baldock'un ailesi ölüm haberi sonrası yayınladığı mesajda "Sevgili George'umuzun ani vefatıyla yüreğimiz parçalandı. Otopsi sonucunda George'un Atina'daki Glyfada'daki evinin havuzunda yüzerken trajik bir şekilde boğulduğunu doğrulayabiliriz" ifadesinde bulundu.George Baldock neden öldü?George Baldock’ın ölüm nedeni için toksikolojik testleri bekleyen Polis "Gerçekten bunun bir kaza ve boğulma vakası olduğu anlaşılıyor ancak toksikolojik testleri beklememiz gerekiyor” dedi.George Baldock kimdir?George Baldock, 9 Mart 1993'te Buckingham, İngiltere'de Yunan asıllı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Defans oyuncusu olarak İngiltere'deki Milton Keynes Dons, Northampton Town, Tamworth, IBV, Oxford United ve Sheffield United ile Yunanistan'daki Panathinaikos takımlarında oynadı. 2022–2024 tarihlerinde Yunanistan millî futbol takımı kadrosuna seçildi.

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george baldock’ın ölüm nedeni, george baldock hangi takımda, yüzme havuzunda ölen futbolcu