https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/voleybolcu-zehra-gunes-unicefin-iyi-niyet-elcisi-oldu-1089125289.html

Voleybolcu Zehra Güneş, UNICEF'in İyi Niyet Elçisi oldu

Voleybolcu Zehra Güneş, UNICEF'in İyi Niyet Elçisi oldu

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş, Dünya Kız Çocukları Günü'nde UNİCEF tarafından İyi Niyet Elçisi seçildi. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

zehra güneş

voleybol

unicef

bm çocuklara yardım fonu (unicef)

birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)

elçi

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Sultanlar Ligi'nde mücadele eden VakıfBank oyuncusu Zehra Güneş, UNICEF Türkiye'nin İyi Niyet Elçisi oldu.11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak A Milli Takım oyuncusu Zehra Güneş ile işbirliği yaptı. Zehra Güneş sosyal medya hesabından paylaşım yaparak anlamlı işbirliğini takipçileri ile paylaştı.'Bugün Dünya Kız Çocukları Günü'UNICEF Türkiye ile ortaklığını duyuran Zehra Güneş “Güçlü kız çocukları demek, güçlü bugünler güçlü yarınlar demektir. Onların gelişimine yapılan her katkı, aynı zamanda toplumların kalkınmasına ve iyileşmesine ve barışa da yapılmıştır. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü! Bu önemli günde, UNICEF ile birlikte ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kız çocuklarının hakları için birlikte çalışacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçileri kimdir?UNICEF Türkiye’nin İyi Niyet Elçileri arasında Türkan Şoray, Tuba Büyüküstün, Kıvanç Tatlıtuğ, Ayşe Kulin, Müjdat Gezen ve Cedi Osman gibi isimler yer alıyor.İyi Niyet Elçileri kimdir?İyi Niyet Elçisi UNICEF'in çalışmalarını destekleyen, çok çeşitli alanlarda başarılara sahip ünlülerden seçilir. Ünlü isimler çocuklar için savunu yapmak, bağış toplamak ve UNICEF'in her çocuğun sağlık, eğitim, eşitlik ve korunma haklarına sahip olması misyonunu desteklemek için çalışırlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230719/zehra-gunes-sampiyonlugunu-hatay-depreminde-hayatini-kaybeden-ceren-topala-adadi-senin-icin-1073695252.html

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