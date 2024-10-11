https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/pakistanda-silahli-kisiler-en-20-madenciyi-oldurdu-1089087558.html
Pakistan'da silahlı kişiler, en 20 madenciyi öldürdü
Pakistan'da silahlı kişiler, en 20 madenciyi öldürdü
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde dün gece meydana gelen olayda, silahlı kişiler Duki bölgesindeki kömür madeninin konaklama binasına baskın düzenleyerek... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T10:08+0300
2024-10-11T10:08+0300
2024-10-11T10:08+0300
dünya
pakistan
belucistan
sistan ve belucistan eyaleti
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089089401_0:225:1280:945_1920x0_80_0_0_7d2d246a7afe6df2874a9ab5f2777d34.jpg
Saldırganlar olay yerinden kaçtıktan sonra aralarında Afganların da bulunduğu en az 20 madencinin hayatını kaybettiği ve 7'sinin yaralandığı açıklandı. Yerel dükkan sahipleri saldırıyı kınamak için bugün kepenk indirirken polis, hiçbir grubun saldırının sorumluluğunu üstlenmediğini ifade etti. Başbakan Şahbaz Şerif, cinayetler nedeniyle derin üzüntüsünü dile getirip ve terörizmi ortadan kaldırmak için çalışacaklarını ifade etti. Afganistan ve İran ile sınır komşusu olan Belucistan eyaleti Birinci Bakanı Sarfraz Bugti, "Teröristler bir kez daha yoksul işçileri hedef aldı" diyerek saldırganların Pakistan'ı istikrarsızlaştırmak için bir gündemleri olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lubnanda-bm-ussunu-vuran-israile-batili-devletlerden-tepki-yagdi--1089086761.html
pakistan
belucistan
sistan ve belucistan eyaleti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089089401_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2c307ed0179a63f073cdcbbc93be03cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pakistan, belucistan, sistan ve belucistan eyaleti, silahlı saldırı
pakistan, belucistan, sistan ve belucistan eyaleti, silahlı saldırı
Pakistan'da silahlı kişiler, en 20 madenciyi öldürdü
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde dün gece meydana gelen olayda, silahlı kişiler Duki bölgesindeki kömür madeninin konaklama binasına baskın düzenleyerek madencileri bir araya topladı ve üstlerine ateş açtı. Polis, 20 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ağır yaralandığını açıkladı. Saldırganlar kaçtı.
Saldırganlar olay yerinden kaçtıktan sonra aralarında Afganların da bulunduğu en az 20 madencinin hayatını kaybettiği ve 7'sinin yaralandığı açıklandı. Yerel dükkan sahipleri saldırıyı kınamak için bugün kepenk indirirken polis, hiçbir grubun saldırının sorumluluğunu üstlenmediğini ifade etti.
Başbakan Şahbaz Şerif, cinayetler nedeniyle derin üzüntüsünü dile getirip ve terörizmi ortadan kaldırmak için çalışacaklarını ifade etti. Afganistan ve İran ile sınır komşusu olan Belucistan eyaleti Birinci Bakanı Sarfraz Bugti, "Teröristler bir kez daha yoksul işçileri hedef aldı" diyerek saldırganların Pakistan'ı istikrarsızlaştırmak için bir gündemleri olduğunu söyledi.