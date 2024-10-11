https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/pakistanda-silahli-kisiler-en-20-madenciyi-oldurdu-1089087558.html

Pakistan'da silahlı kişiler, en 20 madenciyi öldürdü

Pakistan'da silahlı kişiler, en 20 madenciyi öldürdü

Sputnik Türkiye

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde dün gece meydana gelen olayda, silahlı kişiler Duki bölgesindeki kömür madeninin konaklama binasına baskın düzenleyerek... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T10:08+0300

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silahlı saldırı

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Saldırganlar olay yerinden kaçtıktan sonra aralarında Afganların da bulunduğu en az 20 madencinin hayatını kaybettiği ve 7'sinin yaralandığı açıklandı. Yerel dükkan sahipleri saldırıyı kınamak için bugün kepenk indirirken polis, hiçbir grubun saldırının sorumluluğunu üstlenmediğini ifade etti. Başbakan Şahbaz Şerif, cinayetler nedeniyle derin üzüntüsünü dile getirip ve terörizmi ortadan kaldırmak için çalışacaklarını ifade etti. Afganistan ve İran ile sınır komşusu olan Belucistan eyaleti Birinci Bakanı Sarfraz Bugti, "Teröristler bir kez daha yoksul işçileri hedef aldı" diyerek saldırganların Pakistan'ı istikrarsızlaştırmak için bir gündemleri olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/lubnanda-bm-ussunu-vuran-israile-batili-devletlerden-tepki-yagdi--1089086761.html

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sistan ve belucistan eyaleti

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pakistan, belucistan, sistan ve belucistan eyaleti, silahlı saldırı