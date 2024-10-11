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Moskova'da Rus-Türk toplantısı: Erdoğan'ın da katılacağı BRICS Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı
Moskova'da Rus-Türk toplantısı: Erdoğan'ın da katılacağı BRICS Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç'in bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, bu sabah bir araya geldi.Çok taraflı mekanizmalar kapsamında Rus-Türk işbirliğinin gündem maddeleriyle ilgili istişarelere devam eden Ryabkov ve Bilgiç, 22-24 Ekim'de Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'nin hazırlık sürecine dair çeşitli konuları masaya yatırdı.Erdoğan da BRICS Zirvesi'ne katılacakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağı açıklanmıştı.Erdoğan'ın zirve kapsamında diğer liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.Putin ve Erdoğan 23 Ekim'de görüşecekTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerinin iletilmesini rica eden Putin, Erdoğan'ı Kazan'a beklediğini dile getirerek kendisiyle 23 Ekim'de ikili bir görüşme yapacaklarını söylemişti.BRICS dönem başkanı Rusya, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.Zirvede Türkiye'nin BRICS üyeliği için yaptığı başvurunun da görüşülmesi bekleniyor.
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rusya, türkiye, rus-türk işbirliği, moskova, sergey ryabkov, tanju bilgiç, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, brics zirvesi, brics, kazan, tataristan cumhuriyeti
rusya, türkiye, rus-türk işbirliği, moskova, sergey ryabkov, tanju bilgiç, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, brics zirvesi, brics, kazan, tataristan cumhuriyeti

Moskova'da Rus-Türk toplantısı: Erdoğan'ın da katılacağı BRICS Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı

15:56 11.10.2024 (güncellendi: 15:58 11.10.2024)
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç'in bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, bu sabah bir araya geldi.

Çok taraflı mekanizmalar kapsamında Rus-Türk işbirliğinin gündem maddeleriyle ilgili istişarelere devam eden Ryabkov ve Bilgiç, 22-24 Ekim'de Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'nin hazırlık sürecine dair çeşitli konuları masaya yatırdı.

Erdoğan da BRICS Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağı açıklanmıştı.

Erdoğan'ın zirve kapsamında diğer liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Putin ve Erdoğan 23 Ekim'de görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerinin iletilmesini rica eden Putin, Erdoğan'ı Kazan'a beklediğini dile getirerek kendisiyle 23 Ekim'de ikili bir görüşme yapacaklarını söylemişti.

BRICS dönem başkanı Rusya, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Zirvede Türkiye'nin BRICS üyeliği için yaptığı başvurunun da görüşülmesi bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Kremlin'de bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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