https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/milton-kasirgasi-denizin-ortalarina-kadar-surukledi-meksika-ordusu-kayip-balikciyi-buldu-1089083059.html
Milton Kasırgası denizin ortalarına kadar sürükledi: Meksika ordusu kayıp balıkçıyı buldu
Milton Kasırgası denizin ortalarına kadar sürükledi: Meksika ordusu kayıp balıkçıyı buldu
Sputnik Türkiye
Meksika Donanması’na bağlı askerler, Milton Kasırgası’nın sürükleyerek deniz ortalarına kadar sürüklediği bir balıkçıyı ülke kıyılarına 100 kilometre mesafede... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T07:14+0300
2024-10-11T07:14+0300
2024-10-11T07:35+0300
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Meksik Donanması’nın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Arama ve kurtarma sistemimiz, Milton Kasırgası sonrasında, açık denizde sürüklenmekte olan teknede bir adamı tespit etti. Yucalpetén Arama ve Kurtarma İstasyonu personeli, denizciyi kurtarmak için bölgeye sevkedildi” diye bildirildi.Paylaşılan görüntülerde, devrilmiş tekne üzerinde oturan bir kişi görülüyor. Balıkçının, Persuader uçağı tarafından tespit edildiği bildirildi.Meksika basını, Milton Kasırgası’nın ardından kaybolan Peyucsa 13 teknesi içinde bulunan dört balıkçının daha askerler tarafından kurtarıldığını da bildirdi.ABD Sahil Güvenliği de kıyıdan 48 kilometre açıkta bir buzdolabında sürüklenen bir adamı kurtardığını duyurdu.Milton Kasırgası, Meksika Körfezi üzerinden, Yucatan eyaleti kıyılarının yanından geçtikten sonra şiddeti 3 kategoriye kadar zayıflayarak Çarşamba gecesi Florida'nın batı kıyılarına ulaşmıştı. Kasırga, Perşembe sabahı şiddeti 1 kategoriye kadar zayıflayarak fırtınaya dönüşmüştü. Florida’da 3 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı bildirilmişti. Son verilere göre, doğal felaket sonucunda en az 12 kişi hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abdde-yuzyilin-en-buyuk-kasirgasi-karaya-vurdu-4-olu-1089060324.html
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meksika, milton kasırgası, balıkçı, deniz, abd, tekne, meksika körfezi, florida
meksika, milton kasırgası, balıkçı, deniz, abd, tekne, meksika körfezi, florida
Milton Kasırgası denizin ortalarına kadar sürükledi: Meksika ordusu kayıp balıkçıyı buldu
07:14 11.10.2024 (güncellendi: 07:35 11.10.2024)
Meksika Donanması’na bağlı askerler, Milton Kasırgası’nın sürükleyerek deniz ortalarına kadar sürüklediği bir balıkçıyı ülke kıyılarına 100 kilometre mesafede devrilmiş bir teknenin üzerinde kurtarılmayı beklerken bulundu.
Meksik Donanması’nın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Arama ve kurtarma sistemimiz, Milton Kasırgası sonrasında, açık denizde sürüklenmekte olan teknede bir adamı tespit etti. Yucalpetén Arama ve Kurtarma İstasyonu personeli, denizciyi kurtarmak için bölgeye sevkedildi” diye bildirildi.
Paylaşılan görüntülerde, devrilmiş tekne üzerinde oturan bir kişi görülüyor. Balıkçının, Persuader uçağı tarafından tespit edildiği bildirildi.
Meksika basını, Milton Kasırgası’nın ardından kaybolan Peyucsa 13 teknesi içinde bulunan dört balıkçının daha askerler tarafından kurtarıldığını da bildirdi.
ABD Sahil Güvenliği de kıyıdan 48 kilometre açıkta bir buzdolabında sürüklenen bir adamı kurtardığını duyurdu.
Milton Kasırgası, Meksika Körfezi üzerinden, Yucatan eyaleti kıyılarının yanından geçtikten sonra şiddeti 3 kategoriye kadar zayıflayarak Çarşamba gecesi Florida'nın batı kıyılarına ulaşmıştı. Kasırga, Perşembe sabahı şiddeti 1 kategoriye kadar zayıflayarak fırtınaya dönüşmüştü. Florida’da 3 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı bildirilmişti. Son verilere göre, doğal felaket sonucunda en az 12 kişi hayatını kaybetti.