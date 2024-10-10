https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abdde-yuzyilin-en-buyuk-kasirgasi-karaya-vurdu-4-olu-1089060324.html

ABD'de 'yüzyılın en büyük kasırgası' karaya vurdu: 4 ölü

ABD'de 'yüzyılın en büyük kasırgası' karaya vurdu: 4 ölü

Sputnik Türkiye

ABD'nin Florida eyaletinde Milton kasırgasının karaya vurmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti. Kasırga nedeniyle eyaletin bazı bölgelerinde içme suyu şebekeleri... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T16:23+0300

2024-10-10T16:23+0300

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milton kasırgası

abd

sel felaketi

kasırga

hortum

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ABD’de bir süredir beklenen Milton Kasırgası karaya vurdu. Yüzyılın en büyük kasırgası olacağı tahmin edilen Milton Kasırgası ABD’nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vurdu.Şu ana kadar kasırga nedeniyle 3 milyonu aşkın kişi elektriksiz kaldı.Ulusal Kasırga Merkezi’nin açıklamasında, Tampa ve St. Petersburg sakinlerine ‘son derece tehlikeli kasırga kuvvetindeki rüzgarların’ bölgeye yayılması nedeniyle acilen güvenli yerlere geçmeleri tavsiyesinde bulunuldu.Kasırganın içme suyu şebekesine zarar vermesiyle içme suyu hizmeti geçici olarak St. Petersburg bölgesinde durduruldu. St. Lucie bölgesinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.Florida eyaletinde kasırgadan etkilenen ev sahipleri için acil durum kararı alındıEyalet yetkilileri, evleri kasırga nedeniyle hasar gören kişileri ‘sigorta şirketlerinin haksız ve aldatıcı eylemlerine ve fırtına sonrası dolandırıcılığına karşı korumak’ amacıyla bir acil durum kararı yayımladı.Karara göre, hasar uzmanlarının, hasar tahmininde yaptıkları her değişiklik için açıklamada bulunması, bu değişiklikleri belgelemeleri ve saklamaları gerekecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/kozmonot-ve-astronotlarin-donusunu-erteleyen-milton-kasirgasi-uzaydan-goruntulendi-1089043988.html

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milton kasırgası, abd, sel felaketi, kasırga, hortum