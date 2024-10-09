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Erzurum Valisi Çiftçi, 'kargo dolandırıcılarının' tuzağına nasıl düştüğünü anlattı
Erzurum Valisi Çiftçi, 'kargo dolandırıcılarının' tuzağına nasıl düştüğünü anlattı
Sputnik Türkiye
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 'kargo' dolandırıcılarının tuzağına düştüğünü anlatırken vatandaşları uyardı. 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T13:47+0300
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erzurum
erzurum valisi mustafa çiftçi
dolandırıcılık
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Toplantısında dolandırıcılık suçlarındaki yüzde 26'lık artışa dikkat çekti vatandaşları uyardı. 150 bin lira çekebilirlerdiDolandırıcıların kendisini de dolandırılmaya çalıştığını söyleyen Çiftçi, şunları kaydetti:'Asker, polis, savcı kesinlikle vatandaşımızdan para istemez'Dolandırıcıların özellikle kendilerine asker, polis, savcı süsü vererek vatandaşları telaşlandırıp, paraların hesaplarına yatırılmasını istediğine dikkati çeken Çiftçi, "Her zaman söylüyoruz, asker polis savcı kesinlikle vatandaşımızdan para istemez, altını bozdurmasını, havale etmesini istemez. Vatandaşlarımız bu tür kişilere karşı da uyanık olsunlar." dedi.Çiftçi, şehirdeki diğer suç oranları hakkında da bilgi verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/900-kisi-ponzi-agina-dustu-dubai-yalaniyla-200-milyon-euroluk-vurgunda-iki-tutuklama-1088879781.html
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erzurum, erzurum valisi mustafa çiftçi, dolandırıcılık, kargo
erzurum, erzurum valisi mustafa çiftçi, dolandırıcılık, kargo

Erzurum Valisi Çiftçi, 'kargo dolandırıcılarının' tuzağına nasıl düştüğünü anlattı

13:47 09.10.2024 (güncellendi: 13:50 09.10.2024)
© FlickrTelefon dolandırıcılığı
Telefon dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© Flickr
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 'kargo' dolandırıcılarının tuzağına düştüğünü anlatırken vatandaşları uyardı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Toplantısında dolandırıcılık suçlarındaki yüzde 26'lık artışa dikkat çekti vatandaşları uyardı.
© Tevhid Furkan NehriErzurum Valisi
Erzurum Valisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
Erzurum Valisi
© Tevhid Furkan Nehri

150 bin lira çekebilirlerdi

Dolandırıcıların kendisini de dolandırılmaya çalıştığını söyleyen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bana da bir mesaj attılar. Mesajda bir kargomun geldiği, adresimin güncellenmesi gerektiği belirtiliyor. Adresi güncelledim, sonra ek ödeme talep etti. Ek ödemeyi yaparken sanal kart kullandım. Bankaların sanal kart uygulamasındaki limitim çok düşüktü. Oradan çekemediler. Eğer normal kartımı çekmiş olsaydım, muhtemelen 100-150 bin civarı para çekebileceklerdi. O sanal kart uygulaması ile kurtuldum. Çok dikkatli olmak gerekiyor."

'Asker, polis, savcı kesinlikle vatandaşımızdan para istemez'

Dolandırıcıların özellikle kendilerine asker, polis, savcı süsü vererek vatandaşları telaşlandırıp, paraların hesaplarına yatırılmasını istediğine dikkati çeken Çiftçi, "Her zaman söylüyoruz, asker polis savcı kesinlikle vatandaşımızdan para istemez, altını bozdurmasını, havale etmesini istemez. Vatandaşlarımız bu tür kişilere karşı da uyanık olsunlar." dedi.
Çiftçi, şehirdeki diğer suç oranları hakkında da bilgi verdi.
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