Erzurum Valisi Çiftçi, 'kargo dolandırıcılarının' tuzağına nasıl düştüğünü anlattı

"Bana da bir mesaj attılar. Mesajda bir kargomun geldiği, adresimin güncellenmesi gerektiği belirtiliyor. Adresi güncelledim, sonra ek ödeme talep etti. Ek ödemeyi yaparken sanal kart kullandım. Bankaların sanal kart uygulamasındaki limitim çok düşüktü. Oradan çekemediler. Eğer normal kartımı çekmiş olsaydım, muhtemelen 100-150 bin civarı para çekebileceklerdi. O sanal kart uygulaması ile kurtuldum. Çok dikkatli olmak gerekiyor."